Ex-speler Club Brugge zet puntjes op de i over wat er gebeurde bij blauw-zwart: "Het was allemaal onze schuld"

Philip Zinckernagel kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn twee seizoenen in België. Eerst bij Standard, daarna bij Club Brugge, waar hij kampioen werd. Na het vertrek van zijn landgenoot Ronny Deila als coach werd het voor Zinckernagel ook allemaal een stuk minder plezant.

“Ik heb echt goede momenten gehad. Bij Standard voelde ik me supergoed, we hadden iets speciaals opgebouwd met Ronny Deila voordat hij vertrok naar Brugge. Helaas werden de dingen later moeilijker", vertelt de middenvelder van Chicago Fire in Le Soir.

Zijn tijd in Brugge begon veelbelovend, maar verliep niet helemaal zoals gehoopt. “De eerste zeven maanden waren goed, maar in het voetbal verandert alles snel. Ik raakte geblesseerd en Ronny werd ontslagen. De plannen voor mij veranderden en beloften die aan Ronny waren gedaan, werden niet nagekomen. Het was moeilijk, maar over het algemeen heb ik echt genoten van mijn tijd in de Pro League, ik zou er graag nog eens terugkeren na de MLS.”



Hoewel hij kampioen werd in Brugge, voelt hij nog steeds een bijzondere band met Standard. “Beide seizoenen waren top, maar in Luik had ik die speciale connectie met de club en de fantastische fans. Het is geen belediging voor Brugge, maar ja, ik had dat gevoel iets meer bij Standard.”

Het vertrek van Ronny Deila bij Brugge was volgens Zinckernagel een keerpunt. “Ik had een blessure die langer duurde om te genezen en het personeel en de plannen veranderden. Het was moeilijk, maar ik had het gevoel dat de club een andere richting wilde uitgaan. Als Ronny niet bij Standard was vertrokken, was ik misschien daar ook gebleven.”

Volgens Zinckernagel had Ronny Deila nooit een groot ego

Over de beslissing om Deila te ontslaan is Zinckernagel kritisch. “Het was moeilijk voor hem. Ik denk niet dat het de juiste beslissing was, maar uiteindelijk werden we kampioen. Ik ben er zeker van dat we ook met Ronny het titel hadden kunnen winnen. We waren niet slecht, ons Europees parcours bewees dat.”

Recent verklaarde Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe dat grote ego’s verleden tijd zijn, verwijzend naar Deila. Zinckernagel nuanceert: “Ronny had nooit een groot ego, dat is het laatste wat ik over hem zou zeggen. Hij heeft gewoon een sterke persoonlijkheid, totaal iets anders. Met zijn ontslag leek het alsof de club genoeg had van de Scandinaviërs, alsof alle problemen ons werden aangerekend. Dat was vreemd.”