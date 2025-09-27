Leander Dendoncker maakt uitzondering en verklapt onthutsend relaas vanop WK in Qatar: "Absurd!"

Leander Dendoncker is tegenwoordig actief bij het Spaanse Oviedo, maar keert in een openhartig gesprek terug naar zijn ervaringen bij Anderlecht en de Rode Duivels. Opvallend: de middenvelder geeft toe dat hij interviews al jaren zoveel mogelijk mijdt.

“In het begin van mijn carrière deed ik dat eigenlijk best graag", vertelt Dendoncker in HLN “Maar gaandeweg heb ik de andere kant van de medaille leren kennen. Woorden die verdraaid worden, zaken die uit hun context gehaald worden... Dat heeft mij afgeschrikt.”

Ook de eentonigheid van de vragen speelt een rol. “Ik heb respect voor iedereen en ieders job, maar ik heb al zó vaak dezelfde dingen moeten beantwoorden. Hoe vaak ik niet heb moeten zeggen of ik nu liever in de verdediging of op het middenveld speel", zegt hij met een zucht.



Rode Duivels moesten praten over wie wat over een ander had gezegd

Dendoncker wijst vooral op de macht van de media in het creëren van perceptie. “Wat ik soms straf vind, is hoe jullie een bepaalde beeldvorming kunnen neerzetten. Het gekste dat ik meemaakte, was op het WK in Qatar.”

“De avond voor de match tegen Kroatië hadden we een groepsgesprek over wie wat over een ander had gezegd in de media", blikt hij terug. “Het is toch zot dat je op een WK met dat soort dingen moet bezig zijn? De dag nadien moesten we de belangrijkste match van ons toernooi spelen en wij waren bezig met randzaken.”

Dendoncker besluit dat hij sindsdien bewust afstand houdt van de media-aandacht. “Ik vond dat echt absurd. Als speler wil je met voetbal bezig zijn, niet met uitspraken die uit hun context zijn gehaald. Dat is één van de redenen waarom ik interviews liever vermijd.”