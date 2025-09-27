Leander Dendoncker maakt uitzondering en verklapt onthutsend relaas vanop WK in Qatar: "Absurd!"

Leander Dendoncker maakt uitzondering en verklapt onthutsend relaas vanop WK in Qatar: "Absurd!"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Leander Dendoncker is tegenwoordig actief bij het Spaanse Oviedo, maar keert in een openhartig gesprek terug naar zijn ervaringen bij Anderlecht en de Rode Duivels. Opvallend: de middenvelder geeft toe dat hij interviews al jaren zoveel mogelijk mijdt.

“In het begin van mijn carrière deed ik dat eigenlijk best graag", vertelt Dendoncker in HLN “Maar gaandeweg heb ik de andere kant van de medaille leren kennen. Woorden die verdraaid worden, zaken die uit hun context gehaald worden... Dat heeft mij afgeschrikt.”

Ook de eentonigheid van de vragen speelt een rol. “Ik heb respect voor iedereen en ieders job, maar ik heb al zó vaak dezelfde dingen moeten beantwoorden. Hoe vaak ik niet heb moeten zeggen of ik nu liever in de verdediging of op het middenveld speel", zegt hij met een zucht.

Lees ook... Leander Dendoncker doorbreekt de stilte en komt terug op zijn periode bij Anderlecht: "Dat deed me soms pijn"

Rode Duivels moesten praten over wie wat over een ander had gezegd

Dendoncker wijst vooral op de macht van de media in het creëren van perceptie. “Wat ik soms straf vind, is hoe jullie een bepaalde beeldvorming kunnen neerzetten. Het gekste dat ik meemaakte, was op het WK in Qatar.”

“De avond voor de match tegen Kroatië hadden we een groepsgesprek over wie wat over een ander had gezegd in de media", blikt hij terug. “Het is toch zot dat je op een WK met dat soort dingen moet bezig zijn? De dag nadien moesten we de belangrijkste match van ons toernooi spelen en wij waren bezig met randzaken.”

Dendoncker besluit dat hij sindsdien bewust afstand houdt van de media-aandacht. “Ik vond dat echt absurd. Als speler wil je met voetbal bezig zijn, niet met uitspraken die uit hun context zijn gehaald. Dat is één van de redenen waarom ik interviews liever vermijd.”

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Anderlecht
België
Leander Dendoncker

Meer nieuws

Leander Dendoncker doorbreekt de stilte en komt terug op zijn periode bij Anderlecht: "Dat deed me soms pijn"

Leander Dendoncker doorbreekt de stilte en komt terug op zijn periode bij Anderlecht: "Dat deed me soms pijn"

10:01
De transfers van Renard overtuigen Hasi niet: 7 minuten voor hen samen ondanks hun hoge marktwaarde

De transfers van Renard overtuigen Hasi niet: 7 minuten voor hen samen ondanks hun hoge marktwaarde

15:30
LIVE: Zulte Waregem - Royal Antwerp FC, de opstellingen Live

LIVE: Zulte Waregem - Royal Antwerp FC, de opstellingen

15:30
Trump en zijn politieke spelletjes lijken nu ook WK in chaos te storten

Trump en zijn politieke spelletjes lijken nu ook WK in chaos te storten

13:00
2
Bij Anderlecht halen ze toch een excuus aan voor wanvertoning in Leuven

Bij Anderlecht halen ze toch een excuus aan voor wanvertoning in Leuven

14:00
🎥 Wauw! Ex-Club Brugge-spits Igor Thiago maakt deze geweldige goal tegen Manchester United

🎥 Wauw! Ex-Club Brugge-spits Igor Thiago maakt deze geweldige goal tegen Manchester United

14:53
1
Antwerp is gewaarschuwd: "Als hij wegvalt, vrees ik voor play-off 1"

Antwerp is gewaarschuwd: "Als hij wegvalt, vrees ik voor play-off 1"

14:30
Rik De Mil komt met grappige anekdote over Daan Heymans: "Hij moest hem in zijn bed leggen"

Rik De Mil komt met grappige anekdote over Daan Heymans: "Hij moest hem in zijn bed leggen"

12:50
Ilay Camara zet ex-ploeg Standard al op scherp: "Dan gaan we sowieso de drie punten pakken" Reactie

Ilay Camara zet ex-ploeg Standard al op scherp: "Dan gaan we sowieso de drie punten pakken"

10:15
Club Brugge met zorgen naar Sclessin? Naast Onyedika haakt plots nog een speler geblesseerd af

Club Brugge met zorgen naar Sclessin? Naast Onyedika haakt plots nog een speler geblesseerd af

12:00
1
Goed nieuws voor Maxim De Cuyper bij Brighton

Goed nieuws voor Maxim De Cuyper bij Brighton

12:20
Niet enkel in JPL: Supporters tweedeklasser schrijven open brief om faciliteiten voor uitfans aan te kaarten

Niet enkel in JPL: Supporters tweedeklasser schrijven open brief om faciliteiten voor uitfans aan te kaarten

10:50
4
Van der Elst ziet groot gemis bij Club Brugge: "En ze kunnen zich eigenlijk niks meer veroorloven"

Van der Elst ziet groot gemis bij Club Brugge: "En ze kunnen zich eigenlijk niks meer veroorloven"

11:20
Dender haalt dan toch nog een spits in huis, speelt hij meteen tegen La Louvière?

Dender haalt dan toch nog een spits in huis, speelt hij meteen tegen La Louvière?

11:10
1
OH Leuven had meer verdiend en blijft met bittere nasmaak achter: "Maar één ploeg die het verdiende" Reactie

OH Leuven had meer verdiend en blijft met bittere nasmaak achter: "Maar één ploeg die het verdiende"

08:10
1
Stijn Stijnen ziet Patro uithalen tegen Jong Genk: "Daarmee hebben we ze pijn gedaan"

Stijn Stijnen ziet Patro uithalen tegen Jong Genk: "Daarmee hebben we ze pijn gedaan"

11:30
Boskamp ziet dat coach van Belgische topclub onder druk staat: "Als ze verliezen, dan breekt de pleuris uit"

Boskamp ziet dat coach van Belgische topclub onder druk staat: "Als ze verliezen, dan breekt de pleuris uit"

10:30
2
Belgen bij Stade de Reims vroeg naar de kant: opvallende keuze van Karel Geraerts

Belgen bij Stade de Reims vroeg naar de kant: opvallende keuze van Karel Geraerts

11:00
Goed nieuws voor tweedeklasser Lommel: Vaste waarde tekent nieuw contract

Goed nieuws voor tweedeklasser Lommel: Vaste waarde tekent nieuw contract

10:15
Max Eberl komt met heel mooie woorden voor Vincent Kompany

Max Eberl komt met heel mooie woorden voor Vincent Kompany

09:30
1
Westerlo-spits Ferri ziet Romelu Lukaku als grote voorbeeld, en heeft daar goede reden voor

Westerlo-spits Ferri ziet Romelu Lukaku als grote voorbeeld, en heeft daar goede reden voor

08:40
1
Vreemde conclusie van Anderlecht-speler: "OH Leuven speelde eigenlijk geen voetbal" Reactie

Vreemde conclusie van Anderlecht-speler: "OH Leuven speelde eigenlijk geen voetbal"

06:00
3
Thorsten Fink met de handen in het haar: KRC Genk vreest zware blessure

Thorsten Fink met de handen in het haar: KRC Genk vreest zware blessure

08:20
1
Ontgoochelde David Hubert zegt wat iedereen dacht: "Vazquez scoorde per ongeluk" Reactie

Ontgoochelde David Hubert zegt wat iedereen dacht: "Vazquez scoorde per ongeluk"

23:45
3
Jürgen Klopp veranderde het leven van deze Rode Duivel: "Hij is een heel belangrijk persoon voor mij"

Jürgen Klopp veranderde het leven van deze Rode Duivel: "Hij is een heel belangrijk persoon voor mij"

09:00
Zal Euvrard veel wijzigen? Dit is de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Club Brugge

Zal Euvrard veel wijzigen? Dit is de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Club Brugge

08:00
Besnik Hasi kaart probleem van Anderlecht aan: "Als hij de beste is... Dat zegt genoeg" Reactie

Besnik Hasi kaart probleem van Anderlecht aan: "Als hij de beste is... Dat zegt genoeg"

23:22
3
Club Brugge-speler werd al twee keer bij de rust gewisseld: "Dat is typisch"

Club Brugge-speler werd al twee keer bij de rust gewisseld: "Dat is typisch"

07:40
Johan Boskamp kritisch voor Racing Genk en Oh na zege tegen Rangers

Johan Boskamp kritisch voor Racing Genk en Oh na zege tegen Rangers

07:20
1
Maziz zorgt voor (een beetje) gerechtigheid: Anderlecht leek bij OHL na één kans met de 3 punten te gaan lopen

Maziz zorgt voor (een beetje) gerechtigheid: Anderlecht leek bij OHL na één kans met de 3 punten te gaan lopen

22:39
Zorgt dit voor de kentering? Kritische en niet mis te verstane boodschap op spandoeken Anderlecht-supporters

Zorgt dit voor de kentering? Kritische en niet mis te verstane boodschap op spandoeken Anderlecht-supporters

22:30
2
KVM-coach Vanderbiest ziet Belgische topclubs maar niet toehappen en maakt vergelijking met aanwinst KAA Gent

KVM-coach Vanderbiest ziet Belgische topclubs maar niet toehappen en maakt vergelijking met aanwinst KAA Gent

06:30
Vincent Kompany wrijft zich in de handen en is getuige van een historische gebeurtenis

Vincent Kompany wrijft zich in de handen en is getuige van een historische gebeurtenis

07:00
Hein Vanhaezebrouck veroordeelt natrappen van Verhaeghe richting ex-coach Club Brugge: "Dan is dat hun fout"

Hein Vanhaezebrouck veroordeelt natrappen van Verhaeghe richting ex-coach Club Brugge: "Dan is dat hun fout"

23:00
7
Mathias Fixelles keert terug naar Union: 'Ik heb de moeilijke tijden meegemaakt"

Mathias Fixelles keert terug naar Union: 'Ik heb de moeilijke tijden meegemaakt"

22:50
Anderlecht-fans hekelen supporterscultuur in België en gaan over tot een boycot: "Geen geïsoleerd geval"

Anderlecht-fans hekelen supporterscultuur in België en gaan over tot een boycot: "Geen geïsoleerd geval"

19:50
12

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 Antwerp Antwerp
Standard Standard 18:15 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 20:45 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 28/09 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 28/09 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

snuffel snuffel over 🎥 Wauw! Ex-Club Brugge-spits Igor Thiago maakt deze geweldige goal tegen Manchester United Wesl Wesl over Thorsten Fink met de handen in het haar: KRC Genk vreest zware blessure Lommelaar Lommelaar over Niet enkel in JPL: Supporters tweedeklasser schrijven open brief om faciliteiten voor uitfans aan te kaarten King of Highbury King of Highbury over Trump en zijn politieke spelletjes lijken nu ook WK in chaos te storten Pegel Pegel over Besnik Hasi kaart probleem van Anderlecht aan: "Als hij de beste is... Dat zegt genoeg" Fan1880 Fan1880 over Hij wil graag terugkeren: Tjaronn Chery staat voor opvallende comeback Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Anderlecht-fans hekelen supporterscultuur in België en gaan over tot een boycot: "Geen geïsoleerd geval" Star.CSR Star.CSR over Boskamp ziet dat coach van Belgische topclub onder druk staat: "Als ze verliezen, dan breekt de pleuris uit" JaKu JaKu over Wesley Sonck gelooft niet in Antwerp: "Dat zou een mirakel zijn" JaKu JaKu over Davy Roef reageert met klare taal op goal van Mario Stroeykens Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved