Daan Heymans geeft de supporters van Genk hoop

KRC Genk beleefde nog geen makkelijk seizoen tot dusver. Afgelopen week kon het wel een grote(re) crisis afwenden door te winnen van Glasgow Rangers en van STVV in de Limburgse derby. En er is nog goed nieuws op komst.

Daan Heymans is er al een tijdje niet bij voor KRC Genk, maar er schijnt stilaan licht aan het einde van de tunnel voor de middenvelder die deze zomer overkwam van Charleroi naar Limburg.

Daan Heymans is op de weg terug na blessureleed

Dit seizoen kwam de spelmaker nog maar tot 33 speelminuten, verdeeld over de eerste twee speeldagen. Daarna viel hij uit met zijn enkelblessure. “Het gaat heel goed met mij”, aldus Heymans in 90 Minutes.

“Ik ben terug beginnen trainen met de groep maandag. Natuurlijk nog niet de kleine matchen, maar wel al op balbezit en de passingsoefeningen. De data moet kloppen en dus is het veel fysiek opbouwen verder.”

Daan Heymans was nog nooit zo lang buiten strijd

“Ik heb nog nooit voorgehad dat ik zo lang buiten strijd was, dus ik merk dat ik fysiek toch wel wat kwijt ben door binnen te zitten. Ik ben blij dat ik terug buiten kan meetrainen.”

“Het is de bedoeling dat ik na de interlandbreak opnieuw fit zal zijn. We hebben nu nog twee-drie weken om ons verder voor te bereiden daarvoor”, is de middenvelder duidelijk.