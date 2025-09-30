KV Mechelen is absoluut een kandidaat voor de Champions' Play-offs en dat is Fred Vanderbiest zijn verdienste

KV Mechelen is absoluut een kandidaat voor de Champions' Play-offs en dat is Fred Vanderbiest zijn verdienste
Foto: © photonews
KV Mechelen beleeft onder Fred Vanderbiest een opmerkelijke start van het seizoen. De trainer, die bij zijn aanstelling in de zomer nog voor twijfel zorgde, heeft de club intussen naar een voorlopige derde plaats in de stand geloodst. De sceptici krijgen ongelijk.

Wat Vanderbiest typeert, is dat hij zijn eigen ruwe kantje niet wegstopt. Dat volkse, directe en soms harde karakter is niet voor elke club een match, maar bij Malinwa past het perfect. Het is die mix van grinta en warmte die maakt dat spelers voor hem door het vuur willen gaan.

Goed voetbal, maar ook vechtlust

Sportief vertaalt dat zich in een herkenbare stijl: goed voetbal, maar altijd doorspekt met intensiteit en fysieke overgave. Vanderbiest duldt geen half werk en blijft zijn kern pushen tot de limiet. Het resultaat: een ploeg die niet alleen kan voetballen, maar ook vechten als het moet.

De uitzege in Charleroi was daar een treffend voorbeeld van. Mambourg blijft een lastige verplaatsing, maar KV haalde er verdiend de volle buit. Het was alweer een bevestiging dat deze groep, ondanks de vele veranderingen in de zomer en het late vertrek van sterkhouders, snel op de rails is gezet.

Cijfers ondersteunen die indruk: enkel Union en Club doen voorlopig beter. Met amper één nederlaag is Malinwa de revelatie van de openingsmaanden. En toch zal Vanderbiest niet toestaan dat de ploeg in euforie verdrinkt. Zijn aanpak is gestoeld op scherpte en discipline, week na week.

Supporters kunnen zich weer identificeren met de ploeg

Ook de supporters voelen dat er weer iets leeft Achter de Kazerne. De ploeg straalt enthousiasme en vechtlust uit, precies waar de achterban zich mee kan identificeren. De band tussen tribune en spelerskern lijkt sterker dan ooit.

Daar komt nog bij dat Vanderbiest handig inspeelt op de kwaliteiten van zijn nieuwkomers. Ondanks de vele transfers in de zomer staat er nu al een uitgebalanceerd elftal, waarin automatismen en patronen verrassend snel zichtbaar zijn. Dat wijst op sterk werk op training.

Of dit eindelijk het seizoen wordt waarin KV Mechelen de langverwachte top zes haalt, durft niemand met zekerheid voorspellen. Maar één ding is wel duidelijk: met Vanderbiest staat er een coach die exact weet hoe hij deze groep moet sturen.

