Nog altijd niet terug na een onschuldig contact op training in januari: "Ik ben geduldig"

Na een trainingsincident in januari waarbij Abdoul Kader Ouattara een breuk aan het bovenbeen opliep, volgde een herstelperiode van acht maanden. De aanvaller van Cercle Brugge keerde deze maand terug op het veld via twee wedstrijden met Jong Cercle.

De blessure ontstond na een onschuldig contact tijdens een oefensessie. Ouattara noemt het een ongekende ervaring. “Zo’n blessure had ik nog niet, laat staan zo’n lange tijd aan de kant”, klinkt het bij de Krant van West-Vlaanderen.

Veel geduld

De revalidatie vergde geduld en doorzettingsvermogen. Pas recent kon hij opnieuw minuten maken, zij het in het beloftenteam. “In de eerste plaats ben ik gelukkig dat ik weer wedstrijden kan spelen. Het heeft lang geduurd”, aldus de speler.

De terugkeer op het veld gaf hem vertrouwen. “Beetje bij beetje ben ik aan het terugkomen. Ik neem mijn tijd om de nodige progressie te maken.” Ondanks de lange afwezigheid blijft hij positief over zijn toekomst.

“Het is niet het einde van mijn carrière en geblesseerd geraken, maakt deel uit van voetballer te zijn.” Hij benadrukt het belang van mentale en fysieke veerkracht. “Het belangrijkste is nu om na zo’n breuk nog sterker terug te komen, zowel mentaal als fysiek.”

Ondersteuning

Tijdens zijn herstel kon Ouattara rekenen op een breed netwerk. “Er waren mijn ploeggenoten, de medische staf, mijn vrienden en familie.” Wat betreft zijn fysieke paraatheid blijft de aanvaller voorzichtig. Hij kiest voor een geleidelijke opbouw: “Ik ben geduldig. Gestaag gaat het beter en als ik nu opnieuw wedstrijden kan spelen, komt het met de tijd wel vanzelf.”