"Drie minuten!": Vanhaezebrouck doet boekje open over de spitsen van Club Brugge

Na de 2-1-nederlaag van Club Brugge tegen Atalanta heeft analist Hein Vanhaezebrouck bij Het Nieuwsblad kritische bedenkingen geuit over de prestaties van de Brugse aanvallers. Hij verwees daarbij expliciet naar Nicolo Tresoldi en Daniel Forbes.

Hoewel Tresoldi positieve beoordelingen kreeg van onder meer Aster Nzeyimana en in de puntenscores van Het Nieuwsblad en La Gazzetta dello Sport, nuanceerde Vanhaezebrouck die appreciatie.

Goed cijfer



“Ik snap dat hij een leuk cijfer krijgt. Tresoldi krijgt lof omdat hij goed in de match zat”, klonk het. Toch wees hij op het gebrek aan doelgevaar. “Je ziet ook in de cijfers dat hij meer acties heeft ondernomen, maar tegen Monaco had hij acht doelpogingen, waarvan twee on target. Dán kun je spreken van een spits die geslaagd is in zijn taak.”

Vanhaezebrouck benadrukte dat betrokkenheid niet volstaat om een wedstrijd als spits te doen slagen. “Betrokkenheid is één zaak, daar heeft Tresoldi stappen in gezet”, stelde hij. Desondanks was hij niet overtuigd van de algemene prestatie van de Brugse voorhoede. “Ik ben het er niet mee eens dat de spitsen van Club, met uitzondering van Tzolis, een geweldige match gespeeld hebben.”

Forbes en het gebrek aan rendement

Ook Daniel Forbes kreeg kritiek van Vanhaezebrouck. De analist verwees naar de speelduur van beide aanvallers en hun beperkte impact. “Als je in 63 minuten, of 75 in het geval van Forbes, nul doelpogingen hebt.”

Drie minuten

Volgens hem waren de verwachtingen rond Forbes hoog, gezien de ruimte die Atalanta liet. “Iedereen had veel verwacht van Forbes met de ruimte die er lag, maar er is weinig uitgekomen”, aldus Vanhaezebrouck.

Een opvallend moment in de wedstrijd was de fase voorafgaand aan de tegengoal. Vanhaezebrouck wees op het gebrek aan offensieve dreiging tijdens een lange balbezitfase van Club Brugge. “Voor die tegentreffer was Club Brugge bijna drie minuten in balbezit geweest, enkel onderbroken door een inworp voor Club. Drie minuten! Maar in al die tijd zijn ze geen enkele keer in het strafschopgebied van Atalanta geweest”, besloot hij.