Erling Haaland spaart ploegmaat niet bij Manchester City: "Gewoon dom"

Manchester City liet woensdag punten liggen tegen AS Monaco: 2-2. Erling Haaland was na afloop scherp voor ploegmaat Nico Gonzalez, die een late strafschop veroorzaakte.

Geen 6 op 6 voor Manchester City in de League Phase van de Champions League. De Cityzens speelden woensdagavond 2-2 gelijk tegen AS Monaco.

De Engelse topclub kwam twee keer op voorsprong, maar gaf die ook twee keer uit handen. Pas in het absolute slot konden de Monegasken voor de tweede keer gelijkmaken.

De 2-2 kwam er vanop de stip. De strafschop werd veroorzaakt door Nico Gonzalez, die de bal wegtrapte, maar ook het hoofd van Eric Dier tegen zijn been kreeg. Heel zacht wel, al vond de VAR het voldoende om een strafschop voor te geven.

Erling Haaland is scherp voor zijn ploegmaat

"Als je iemand in het gezicht trapt met je voet, dan is het een penalty", zei Erling Haaland volgens HLN. "Er was niet heel veel contact, maar het is gewoon dom om te doen in de zestienmeter in de laatste minuten van zo’n belangrijke wedstrijd." De Noor is zo toch scherp voor zijn eigen ploegmaat.

"Er was geen enkele twijfel dat ze een penalty zouden fluiten. Je hoeft het beeld maar een seconde op het grote scherm te zien en je weet dat dat een penalty is in het huidige Europese voetbal", besluit hij.