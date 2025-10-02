Jeugdproduct van Club Brugge belandde dankzij ervaren middenvelder in CPL: "Hij overtuigde mij om voor Lierse te kiezen"

Lierse gaat komende zaterdag op zoek naar een eerste zege in drie wedstrijden. Dan moet het wel gaan winnen op het veld van Patro Eisden Maasmechelen, iets wat absoluut geen sinecure is.

Lierse zorgde vorige zondag voor een pijnlijke primeur door als eerste team er niet in te slagen de winst te pakken tegen rode lantaarn Olympic Charleroi. De supporters waren niet te spreken over het spel van hun team.

Offensief is het een heel lastige campagne voor het team van Jamath Shoffner: In zes van zijn acht competitiewedstrijden tot nu toe slaagde Lierse er niet in om een doelpunt te scoren. In die zin zijn de acht behaalde punten nog een behoorlijke oogst.

Offensief pover, defensief uitstekend

Defensief staat het wel goed. De laatste drie wedstrijden wisten de Pallieters telkens de nul te houden. Toevallig of niet, maar sinds Kiany Vroman tussen de palen staat slikte Lierse nog geen enkel doelpunt.

Het jeugdproduct van Club Brugge maakte afgelopen zomer de overstap naar Lierse en staat de jongste weken met vertrouwen te keepen. "Het advies van Thibaut Van Acker overtuigde mij om voor Lierse te kiezen", vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Vroman zal vermoedelijk opnieuw het vertrouwen krijgen van zijn coach om zijn netten schoon te houden komend weekend. Op het veld van Patro Eisden Maasmechelen, dat vijfde staat, zal dat geen gemakkelijke opgave worden.