Kleinzoon van Paul Van Himst doet opvallende bekentenis: "Ik ken ze allemaal van buiten"

Foto: © photonews
Amando Lapage trok afgelopen winter van Anderlecht naar Westerlo. Deze week was hij de centrale gast in Cartalks, een videoreeks van de club. Daarin deed de centrale verdediger een opvallende bekentenis.

Na negen speeldagen heeft Westerlo al heel wat hoogtes en laagtes meegemaakt. Het won van Antwerp en pakte een punt tegen Club Brugge, maar verloor ook al zwaar van Anderlecht en Cercle Brugge.

Wie nog geen grote rol van betekenis heeft gespeeld bij de Kemphanen, is Amando Lapage. Waar hij vorig seizoen nog tot zes optredens kwam onder Timmy Simons, heeft hij dit seizoen nog maar 45 minuten op de teller staan.

Fan van De Kampioenen

Lapage was de centrale gast in de nieuwste aflevering van Cartalks, een webreeks die Westerlo zelf maakt. Daarin vertelt hij over zijn liefde voor een Vlaamse klassieker: "Ik ben een hele grote fan van FC De Kampioenen. Als ik wat langer in de auto moet zitten, zet ik dat op en luister ik naar de gesprekken. Ik ken die afleveringen al van buiten en in mijn hoofd zie ik dan wat er gebeurt."

De centrale verdediger spreekt ook over hoe zijn leven er had uitgezien als hij geen profvoetballer was: "Acteren had ik wel graag gedaan, al weet ik niet of ik het goed genoeg zou kunnen. Ze mogen mij ook altijd vragen als model voor een fotoshoot."

De 20-jarige Lapage ontvangt komende zondag met Westerlo het Oud-Heverlee Leuven van David Hubert. Westerlo staat voorlopig nog net boven de degradatiezone, maar kan best winnen om niet mee in het moeras getrokken te worden. OHL staat vijftiende en voorlaatste.

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 03/10 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 04/10 STVV STVV
La Louvière La Louvière 04/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 04/10 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Leuven OH Leuven

