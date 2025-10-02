Kortrijk-coach Jonckheere rekent op 'Club Brugge-cultuur' voor kraker tegen SK Beveren

Kortrijk-coach Jonckheere rekent op 'Club Brugge-cultuur' voor kraker tegen SK Beveren
Foto: © photonews

KV Kortrijk en SK Beveren strijden dit weekend in een absolute topaffiche van de Challenger Pro League. Coach Michiel Jonckheere, met Club Brugge-verleden, wil met Kortrijk alleen voor winst gaan.

Dit weekend staat er met KV Kortrijk - SK Beveren een echte topper op het programma in de Challenger Pro League. Beveren pakte 24 op 24 en slikte zelfs nog maar twee tegendoelpunten in acht wedstrijden.

Dat terwijl KV Kortrijk knap tweede staat met 22 op 24. Coach Michiel Jonckheere verwacht veel van de match. "Het zijn twee ploegen die ambitie hebben om over te gaan en twee ploegen met een serieuze achterban. Ik verwacht een duel op het scherp van de snee", zegt hij.

Michiel Jonckheere wil meer van Club Brugge bij KV Kortrijk

Hoewel de wedstrijd niet allesbepalend is, wordt hij toch heel belangrijk. Met zijn Club Brugge-verleden probeert hij de mentaliteit binnen de ploeg nu wat te veranderen. "Ik kom van een ploeg met een cultuur waarin elke wedstrijd moet gewonnen worden."

"Die cultuur probeer ik er hier ook in te krijgen. We moeten ambitieus zijn. We moeten geen stress hebben omdat het een topmatch is. En ik wil absoluut winnen. Op vandaag kan ik zeggen dat ik een gelijkspel onvoldoende zou vinden."

"Ze hebben heel veel kwaliteit maar ik ga van onze eigen sterkte uit. Wij hebben een sterk team en wij zullen ons aan niemand aanpassen", besluit Jonckheere.

Club Brugge
KV Kortrijk
Michiel Jonckheere

