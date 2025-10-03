Thibaut Peyre keerde deze zomer bijna terug naar België: "Ze kwamen net te laat"

In Saoedi-Arabië sinds januari 2023, sluit Thibaut Peyre een terugkeer naar België niet uit. Hij had deze zomer naar Lommel kunnen gaan, maar de club uit de Challenger Pro League was net iets te laat.

Thibaut Peyre heeft gespeeld voor Moeskroen en Union Saint-Gilloise, voordat hij tussen 2019 en 2023 de kleuren van KV Mechelen verdedigde. Nadien vertrok hij naar Al-Batin in Saoedi-Arabië.

Na anderhalf seizoen bij de club en een degradatie van de Saudi Pro League naar de tweede divisie, draagt hij nu de kleuren van Al-Jandal, nog steeds in de Saoedische tweede divisie, waar hij een onbetwiste basisspeler is.

Thibaut Peyre sluit een terugkeer naar België niet uit

Het had echter helemaal anders kunnen lopen voor de Fransman, die op 3 oktober 33 jaar wordt. Lommel toonde deze zomer serieuze interesse, maar kwam net te laat.

"Ik sprak met de coach en met de City Football Group. Hoewel ik er druk achter zette, kwamen ze te laat. Pas op de dag dat ik mijn contract tekende bij Al-Jandal deden ze een contractvoorstel", zei hij bij Het Nieuwsblad.

Een terugkeer naar België is dus niet uitgesloten. En waarom niet naar Mechelen, waar hij nog steeds geliefd is bij de fans? "Ik begrijp dat de club volop inzet op de doorstroming van jonge spelers, om die zo met een meerwaarde te verkopen. Die jongeren naar een hoger niveau pushen, als derde of vierde verdediger, zou ik zeker zien zitten", besluit hij.