🎥 Hallo Rudi Garcia? Deze jonge Belg blijft maar scoren in de Bundesliga

Werder Bremen heeft met 1-0 gewonnen van Sankt Pauli. Samuel Mbangula scoorde al snel het enige doelpunt van de wedstrijd.

De trainer van Sankt Pauli, Alexander Blessin, stond vanmiddag tegenover een paar voormalige Union-spelers. Bij Werder Bremen werden Lynen en Cameron Puertas opgesteld, terwijl Victor Boniface aan het einde van de wedstrijd inviel.

Na minder dan twee minuten spelen maakte Samuel Mbangula het verschil nadat hij een bal kon oppikken die zeer slecht was weggewerkt door de verdediging van Sankt Pauli. Zijn schot was niet bepaald krachtig maar wel buiten het bereik van de doelman.

Samuel Mbangula erg heet met Werder Bremen 🇧🇪🥵



Mbangula, de barometer van Werder Bremen

Ondanks dat Sankt Pauli voor een evenwichtige wedstrijd zorgde, bleef de 1-0 op het scorebord staan. Werder Bremen behaalde verdiend de drie punten nadat het meer duidelijke kansen hadden gecreëerd. Mbangula was een van de meest opvallende spelers, zelfs na zijn doelpunt.

Onze landgenoot staat al op twee goals en drie assists in vijf Bundesliga-wedstrijden. De 21-jarige Brusselaar is een van de revelaties van het begin van het seizoen: telkens wanneer Werder Bremen een goed resultaat boekte, was zijn winger beslissend.

Samuel Mbangula werd nog niet opgeroepen door Rudi Garcia sinds zijn aanstelling als bondscoach. Voor de komende interlandperiode werd hij opnieuw opgeroepen voor de beloften. Door prestaties zoals deze te herhalen, zou hij snel weer in aanmerking kunnen komen voor de hoofdmacht.