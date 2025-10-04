Fikse domper voor Antwerp: Stef Wils ziet basisspeler geblesseerd uitvallend tegen Cercle

Antwerp hoopt tegen Cercle Brugge eindelijk nog eens te winnen, maar kreeg al vroeg slecht nieuws. Daam Foulon moest na amper 20 minuten geblesseerd naar de kant.

Antwerp neemt het zaterdagavond op tegen Cercle Brugge. The Great Old kon sinds 24 augustus niet meer winnen, en hoopt na de nederlaag tegen Zulte Waregem nu weer aan te knopen met een zege.

Tegen Cercle liep het in de openingsfase redelijk goed op het veld, al kreeg Antwerp toch al snel een serieuze domper te verwerken. Na 22 minuten spelen zag Stef Wils al een belangrijke speler uitvallen.



Foulon moet al snel geblesseerd naar de kant

Daam Foulon leek bij een sprint iets te verreken, en meteen werd duidelijk dat het serieus was. Toch gaf Foulon aan zijn coach aan dat hij nog even wou proberen.

Maar lang duurde het niet voor de 26-jarige winger werd gewisseld voor Semm Renders. Het is nu afwachten hoe ernstig zijn blessure is.

Voor Wils is het ook bijzonder slecht nieuws. Op één wedstrijd na, die Foulon aan zich moest laten voorbij gaan vanwege een kleine kwetsuur, mocht hij iedere match starten.