Fikse domper voor Antwerp: Stef Wils ziet basisspeler geblesseerd uitvallend tegen Cercle

Fikse domper voor Antwerp: Stef Wils ziet basisspeler geblesseerd uitvallend tegen Cercle
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Antwerp hoopt tegen Cercle Brugge eindelijk nog eens te winnen, maar kreeg al vroeg slecht nieuws. Daam Foulon moest na amper 20 minuten geblesseerd naar de kant.

Antwerp neemt het zaterdagavond op tegen Cercle Brugge. The Great Old kon sinds 24 augustus niet meer winnen, en hoopt na de nederlaag tegen Zulte Waregem nu weer aan te knopen met een zege.

Tegen Cercle liep het in de openingsfase redelijk goed op het veld, al kreeg Antwerp toch al snel een serieuze domper te verwerken. Na 22 minuten spelen zag Stef Wils al een belangrijke speler uitvallen.

Lees ook... Stef Wils zichtbaar geërgerd na kinderlijk tegendoelpunt: "Geen excuses voor"

Foulon moet al snel geblesseerd naar de kant

Daam Foulon leek bij een sprint iets te verreken, en meteen werd duidelijk dat het serieus was. Toch gaf Foulon aan zijn coach aan dat hij nog even wou proberen.

Maar lang duurde het niet voor de 26-jarige winger werd gewisseld voor Semm Renders. Het is nu afwachten hoe ernstig zijn blessure is.

Voor Wils is het ook bijzonder slecht nieuws. Op één wedstrijd na, die Foulon aan zich moest laten voorbij gaan vanwege een kleine kwetsuur, mocht hij iedere match starten.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Cercle Brugge
Daam Foulon

Meer nieuws

Stef Wils zichtbaar geërgerd na kinderlijk tegendoelpunt: "Geen excuses voor" Reactie

Stef Wils zichtbaar geërgerd na kinderlijk tegendoelpunt: "Geen excuses voor"

23:41
1
Ook tegen Cercle lukt het niet: Antwerp geeft voorsprong simpel weg en komt niet verder dan gelijkspel

Ook tegen Cercle lukt het niet: Antwerp geeft voorsprong simpel weg en komt niet verder dan gelijkspel

22:44
Antwerp-fans komen met duidelijke boodschap, Van den Bosch gefrustreerd na nieuw puntenverlies

Antwerp-fans komen met duidelijke boodschap, Van den Bosch gefrustreerd na nieuw puntenverlies

23:02
3
🎥 Heeft hij een andere wedstrijd gezien? Cercle-trainer Cinel komt met opvallende analyse na gelijkspel Reactie

🎥 Heeft hij een andere wedstrijd gezien? Cercle-trainer Cinel komt met opvallende analyse na gelijkspel

00:02
1
"Ook binnen de club niet populair": Ivan Leko spreekt over Omri Gandelman en verwijst naar ... Mats Rits

"Ook binnen de club niet populair": Ivan Leko spreekt over Omri Gandelman en verwijst naar ... Mats Rits

23:30
1
Zulte Waregem-coach Vandenbroeck is enorm onder de indruk na gelijkspel tegen RAAL, en niet van de wedstrijd

Zulte Waregem-coach Vandenbroeck is enorm onder de indruk na gelijkspel tegen RAAL, en niet van de wedstrijd

22:45
"Het is elke keer hetzelfde bij hen": Johan Boskamp ziet JPL-club opnieuw teleurstellen

"Het is elke keer hetzelfde bij hen": Johan Boskamp ziet JPL-club opnieuw teleurstellen

22:30
Haalbare doelen? Anderlecht-speler droomt luidop van de Premier League en het WK

Haalbare doelen? Anderlecht-speler droomt luidop van de Premier League en het WK

22:00
Patro Eisden draait scheve situatie helemaal om tegen Lierse, Lokeren kan opnieuw winnen en RWDM speelt gelijk

Patro Eisden draait scheve situatie helemaal om tegen Lierse, Lokeren kan opnieuw winnen en RWDM speelt gelijk

22:37
Coach en sterkhouder KV Mechelen reageren totaal anders op spelleiding: refs krijgen een stevige sneer Reactie

Coach en sterkhouder KV Mechelen reageren totaal anders op spelleiding: refs krijgen een stevige sneer

20:45
Vincent Kompany zal blij zijn: Theate en Frankfurt machteloos tegen Bayern, Harry Kane schrijft geschiedenis

Vincent Kompany zal blij zijn: Theate en Frankfurt machteloos tegen Bayern, Harry Kane schrijft geschiedenis

21:20
1
Manchester United-coach Amorim zegt waarom Senne Lammens nu pas mocht spelen

Manchester United-coach Amorim zegt waarom Senne Lammens nu pas mocht spelen

21:00
'Antwerp speelt volgende zomer sterkhouder met zwaar contract transfervrij kwijt'

'Antwerp speelt volgende zomer sterkhouder met zwaar contract transfervrij kwijt'

18:00
3
LIVE: Begint Antwerp tegen Cercle Brugge aan remonte?

LIVE: Begint Antwerp tegen Cercle Brugge aan remonte?

12:00
Geen vierde zege op rij voor Zulte Waregem: Essevee botst op taai La Louvière

Geen vierde zege op rij voor Zulte Waregem: Essevee botst op taai La Louvière

20:13
Vrancken mag nu blij zijn met ref en VAR, maar 'penaltygate' is minpunt tegen KVM: "Heb het hard afgesloten" Reactie

Vrancken mag nu blij zijn met ref en VAR, maar 'penaltygate' is minpunt tegen KVM: "Heb het hard afgesloten"

19:20
2
Guillaume Gillet is scherp voor paars-wit: "Daar is Anderlecht zwaar in de fout gegaan"

Guillaume Gillet is scherp voor paars-wit: "Daar is Anderlecht zwaar in de fout gegaan"

19:30
🎥 Hallo Rudi Garcia? Deze jonge Belg blijft maar scoren in de Bundesliga

🎥 Hallo Rudi Garcia? Deze jonge Belg blijft maar scoren in de Bundesliga

20:00
Johan Boskamp wordt niet wild van Anderlecht: "En hopelijk beter gedrag dan die Genkse mafketels"

Johan Boskamp wordt niet wild van Anderlecht: "En hopelijk beter gedrag dan die Genkse mafketels"

18:30
De reactie die Vrancken wilde zien na de derby tegen Genk: KV Mechelen na voorsprong nog onderuit tegen STVV

De reactie die Vrancken wilde zien na de derby tegen Genk: KV Mechelen na voorsprong nog onderuit tegen STVV

17:56
🎥 Senne Lammens maakt zijn debuut bij Manchester United: dit is hoe het verliep

🎥 Senne Lammens maakt zijn debuut bij Manchester United: dit is hoe het verliep

19:00
"Dan maakt hij er twintig dit seizoen": wie wordt topschutter in JPL?

"Dan maakt hij er twintig dit seizoen": wie wordt topschutter in JPL?

17:00
1
Wie wordt de nieuwe voorzitter van RSC Anderlecht? 'Drie pistes op tafel, ook richting ... Lukaku'

Wie wordt de nieuwe voorzitter van RSC Anderlecht? 'Drie pistes op tafel, ook richting ... Lukaku'

17:30
Slag om Vlaanderen in de CPL: Club NXT krijgt pak slaag van Jong KAA Gent

Slag om Vlaanderen in de CPL: Club NXT krijgt pak slaag van Jong KAA Gent

18:15
Assistent van Cercle Brugge geeft de echte reden voor het vertrek van Thibo Somers

Assistent van Cercle Brugge geeft de echte reden voor het vertrek van Thibo Somers

09:00
1
Killian Sardella laat er geen enkele twijfel over bestaan voor Anderlecht - Standard

Killian Sardella laat er geen enkele twijfel over bestaan voor Anderlecht - Standard

16:30
Brecht Dejaegere beleefde onlangs de moeilijkste periode van zijn leven: "Elke ochtend dacht ik eraan"

Brecht Dejaegere beleefde onlangs de moeilijkste periode van zijn leven: "Elke ochtend dacht ik eraan"

17:15
Manchester United alweer in crisis: Belg moet het komen oplossen

Manchester United alweer in crisis: Belg moet het komen oplossen

15:30
KRC Genk haalt amper 4 op 18 in eigen huis: Fink weet waar het aan ligt

KRC Genk haalt amper 4 op 18 in eigen huis: Fink weet waar het aan ligt

16:00
1
Waarom het bij Club NXT dit seizoen heel wat minder goed loopt

Waarom het bij Club NXT dit seizoen heel wat minder goed loopt

16:10
1
SK Beveren krijgt KV Kortrijk over de vloer in absolute topper: "Daar laten we ons niet door afschrikken"

SK Beveren krijgt KV Kortrijk over de vloer in absolute topper: "Daar laten we ons niet door afschrikken"

16:25
5
Absoluut toptalent Rayane Bounida zaait twijfel tussen België en Marokko

Absoluut toptalent Rayane Bounida zaait twijfel tussen België en Marokko

15:00
Johan Boskamp is wel héél streng voor Club Brugge

Johan Boskamp is wel héél streng voor Club Brugge

14:30
KRC Genk komt met duiding in situatie El Ouahdi en mist nog een sterkhouder komende weken

KRC Genk komt met duiding in situatie El Ouahdi en mist nog een sterkhouder komende weken

14:00
'Union staat al even ver als Club Brugge': belangrijke deadline voor Jan Breydel op komst

'Union staat al even ver als Club Brugge': belangrijke deadline voor Jan Breydel op komst

13:30
8
Moussa Ndiaye doet het verhaal van de dood van zijn 13-jarige broertje Alpha

Moussa Ndiaye doet het verhaal van de dood van zijn 13-jarige broertje Alpha

12:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Green kill Green kill over 🎥 Heeft hij een andere wedstrijd gezien? Cercle-trainer Cinel komt met opvallende analyse na gelijkspel DonEddy1976 DonEddy1976 over Antwerp - Cercle Brugge: 1-1 Pé_1 Pé_1 over Stef Wils zichtbaar geërgerd na kinderlijk tegendoelpunt: "Geen excuses voor" Soloria Soloria over Antwerp-fans komen met duidelijke boodschap, Van den Bosch gefrustreerd na nieuw puntenverlies Kevin DB Kevin DB over "Ook binnen de club niet populair": Ivan Leko spreekt over Omri Gandelman en verwijst naar ... Mats Rits RememberLierse RememberLierse over Dit is de selectie van de Rode Duivels: verrassing van formaat bij middenvelders Kevin DB Kevin DB over Vincent Kompany zal blij zijn: Theate en Frankfurt machteloos tegen Bayern, Harry Kane schrijft geschiedenis OM-RSCL OM-RSCL over "Beste elftal in jaren": de selectie U21 van de Rode Duivels barst (ook dankzij Garcia) van het talent Nelvafrel Nelvafrel over KRC Genkt haalt amper 4 op 18 in eigen huis: Fink weet waar het aan ligt Nelvafrel Nelvafrel over SK Beveren krijgt KV Kortrijk over de vloer in absolute topper: "Daar laten we ons niet door afschrikken" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved