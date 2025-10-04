Guillaume Gillet is scherp voor paars-wit: "Daar is Anderlecht zwaar in de fout gegaan"

De eerste Clasico van het seizoen belooft vuurwerk. Anderlecht ontvangt Standard in het Lotto Park, en voor zeker één speler wordt het extra speciaal: Ilay Camara, die nog bij paars-wit werd opgeleid.

Zondagnamiddag staat de eerste Clasico van het seizoen op het programma. Anderlecht ontvangt Standard in het Lotto Park om 13u30, voor de eerste keer in lange tijd opnieuw met uitsupporters.

Voor Ilay Camara zal het een heel speciale wedstrijd zijn. Hij werd opgeleid bij Anderlecht, speelde bij de Futures, maar kon nadien niet doorbreken bij paars-wit. Via RWDM kwam hij later bij Standard terecht.



Maakte Anderlecht een grote fout door Camara naar RWDM te laten gaan?

Maar Anderlecht besloot hem deze zomer terug te kopen, voor vier miljoen euro. Op die manier legde Camara al een opvallend parcours af. Guillaume Gillet zag dat de Brusselaars een fout maakten door hem zomaar te laten gaan.

"Het feit dat Anderlecht vier miljoen moest betalen aan de rivaal om een jongen terug te halen die ze zelf destijds hebben laten lopen, doet ongetwijfeld pijn", zegt Gillet bij Het Nieuwsblad. "Natuurlijk, dat gebeurt in het moderne voetbal, maar het toont hoe slecht de club toen met zijn jeugd omging. Daar is Anderlecht destijds zwaar in de fout gegaan."

Volgens Gillet, die hem onder zijn vleugels had bij de Futures, hebben we de beste Camara nog niet gezien. "Hij heeft fenomenale fysieke capaciteiten en heeft een fantastische mentaliteit. Hij wil altijd beter worden. Hij heeft bij RWDM en Standard maturiteit opgedaan. Nu moet hij nog wat ritme vinden na blessureleed, maar ik ben ervan overtuigd dat hij het gaat maken bij Anderlecht."