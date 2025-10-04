🎥 'KAA Gent wil Nigeriaans talent binnenhalen tijdens wintermercato'

Volgens Africafoot heeft KAA Gent concrete interesse in de jonge Nigeriaanse middenvelder Sani Suleiman. De club zou hem willen aantrekken tijdens de wintermercato.

Sani Suleiman geldt als een van de meest beloftevolle talenten uit Nigeria. De middenvelder, die momenteel actief is bij het lokale team ABS FC, heeft zich in de nationale U20-selectie in de kijker gespeeld.

Africafoot meldt dat Suleiman een van de meest gevolgde jonge spelers op het Afrikaanse continent is. Zijn prestaties op het middenveld, gecombineerd met zijn fysieke kwaliteiten en spelinzicht, maken hem volgens het medium aantrekkelijk voor Europese clubs.

Januari

KAA Gent zou Suleiman al geruime tijd volgen en ziet in hem een potentiële versterking voor de tweede seizoenshelft. De club zou volgens Africafoot de intentie hebben om hem in januari naar België te halen.

De interesse in Suleiman past binnen een bredere beleidslijn van KAA Gent. Africafoot stelt dat de club actief op zoek is naar jonge profielen die passen binnen de lange termijnvisie van de sportieve cel. Suleiman zou daarbij niet meteen voor de A-kern worden gehaald, maar eerst via de beloften of het B-team worden geïntegreerd.

Gent heeft de voorbije jaren vaker geïnvesteerd in jonge spelers uit Afrika. Volgens Africafoot wil de club zich positioneren als springplank voor Afrikaanse talenten richting het Europese topvoetbal. Suleiman past volgens het medium perfect binnen dat profiel.

Springplank

Africafoot meldt dat Gent niet de enige geïnteresseerde partij is. Ook clubs uit Frankrijk en Duitsland zouden Suleiman volgen. Toch zou Gent momenteel het meest concreet zijn. De contacten tussen de entourage van de speler en Gent zijn al opgestart aldus Africafoot.

De speler zelf zou volgens bronnen rond zijn entourage openstaan voor een transfer naar Europa, op voorwaarde dat hij speelminuten en ontwikkelingskansen krijgt. Gent zou daarin een geloofwaardig traject kunnen aanbieden.