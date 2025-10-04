Killian Sardella laat er geen enkele twijfel over bestaan voor Anderlecht - Standard

Killian Sardella sprak met DAZN voor de Clasico van deze zondag tussen Anderlecht en Standard. Hij verbergt het niet: deze affiche blijft altijd bijzonder om te spelen.

Het is een affiche die misschien wat van zijn glans heeft verloren, zoals Vincent Euvrard erkende tijdens de persconferentie, maar die door de jaren heen de Belgische voetballiefhebbers toch heeft doen vibreren.

Clasico blijft belangrijk voor Sardella van Anderlecht

De Clasico tussen Anderlecht en Standard zal aanstaande zondag plaatsvinden in het Lotto Park. Bij DAZN sprak Killian Sardella over het belang van deze wedstrijd aan de kant van Anderlecht.



"Dit weekend is de grote wedstrijd. De Clasico, de wedstrijd waar alle fans naar uitkijken, en elke speler van Anderlecht ook. Het is een historische wedstrijd. Het is een deel van het plezier om de supporters van de tegenpartij erbij te hebben. Helaas was dat vorig seizoen niet mogelijk, maar nu weer wel - ik ben er blij mee."

De sfeer van de grote dagen verwacht in het Lotto Park

Na de gebeurtenissen eind 2023 mochten de fans van Standard vorig seizoen niet naar het Lotto Park afreizen, maar dit seizoen zullen de bezoekende supporters terugkeren naar de stadions van Anderlecht en Standard voor de twee Clasico's, zij het in beperkt aantal.

"Dit stelt ons in staat om onze fans daar ook te hebben. Ook al zijn ze in de minderheid, we voelen ons minder alleen dan. Op zondag om 13u30 hier, dat is geweldig, vooral voor een Clasico. De sfeer zal elektrisch zijn. Of het nu de supporters zijn of de spelers, iedereen zal klaar zijn en het wordt een geweldige wedstrijd", besloot Killian Sardella.