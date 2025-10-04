Waarom het bij Club NXT dit seizoen heel wat minder goed loopt

Waarom het bij Club NXT dit seizoen heel wat minder goed loopt
Foto: © photonews

Club NXT kende de voorbije seizoenen veel succes in 1B, maar dit jaar verloopt het moeizamer. De jonge Bruggelingen staan pas 16e in de Challenger Pro League, met slechts drie punten uit evenveel gelijke spelen.

De voorbije jaren maakte Club NXT veel indruk in de Challenger Pro League. De Bruggelingen eindigden als hoogste van alle U23-clubs.

Dit jaar loopt het anders. In plaats van een plek bovenaan het klassement staat de U23 van Club Brugge pas 16e in 1B, met 3 punten. Die volgden steeds na een gelijkspel.

Club NXT heeft moeite dit seizoen

Sem Audoor legde bij Het Nieuwsblad uit hoe het komt dat alles nu wat minder vlot loopt. "Ik heb de indruk dat het algemene niveau niet echt naar omhoog of omlaag is gegaan, maar bij ons zijn er wel een aantal belangrijke spelers vertrokken of doorgestroomd en dat merk je uiteraard."

Een voorbeeld hiervan is de broer van Sem, Lynnt Audoor. "Hij deed het vorig seizoen prima bij ons en verdient die kans, vind ik. Natuurlijk is dat voor mij ook een motivatie om hetzelfde te bereiken."

"Maar eerst moeten we punten pakken en winnen met Club NXT. Het is nu belangrijk om als groep samen te blijven en dan komt het wel goed", besluit Sem Audoor.

