17-jarige Belg maakt debuut bij PSV: FC Barcelona en Manchester City op de loer

Foto: © photonews

Noah Fernandez heeft zaterdag zijn debuut gemaakt bij PSV Eindhoven in de A-kern tegen PEC Zwolle. De jonge Belgische spelmaker met ook de Jamaicaanse nationaliteit maakte meteen indruk op zijn coach.

PSV won zaterdag makkelijk bij PEC Zwolle met 0-4. Tien minuten voor tijd kon Noah Fernandez zijn debuut maken voor de hoofdmacht van De Lampenclub.

Debuut voor jonge Belg Noah Fernandez bij PSV Eindhoven

Daarmee heeft de Belgische jeugdinternational op zijn zeventiende al zijn debuut gemaakt bij de A-kern. Tot grote vreugde ook van zijn coach Peter Bosz, die hem al langer de kans wilde geven.

"Ik wilde Noah al drie, vier weken laten invallen, maar het kwam in de wedstrijd steeds niet zo uit. Dat was onterecht, omdat die jongen het al langer verdiende, want hij doet het bij ons echt heel goed", aldus Bosz volgens De Telegraaf na de wedstrijd.

Topclubs op de loer voor Noah Fernandez

Bij Jong PSV heeft de 17-jarige Belg al de nodige indruk gemaakt, nu zet hij een nieuwe stap in zijn ontwikkeling. Het jeugdproduct van PSV - dat lang geleden ook nog even bij Heikant en Lierse speelde - lijkt zo klaar voor de toekomst.

FC Barcelona en Manchester City hebben hun oog al laten vallen op Noah Fernandez. Hij ligt bij PSV onder contract tot juni 2027 en de club gelooft dus ook duidelijk in hem.

