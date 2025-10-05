Thorgan Hazard gaf een duidelijke boodschap aan bondscoach Rudi Garcia

Thorgan Hazard is sinds het WK 2022 niet meer opgeroepen voor de Rode Duivels, maar de Belgische middenvelder sluit de deur naar het nationale team niet. Hij blijft beschikbaar en begrijpt de keuzes van de vorige en huidige bondscoach, Domenico Tedesco en Rudi Garcia.

De 32-jarige Hazard, goed voor 47 caps en 9 doelpunten voor België, droeg de kleuren van de Rode Duivels voor het laatst in december 2022, kort na de vroege uitschakeling op het WK. In een interview met RTL Sports gaf hij aan dat hij klaarstaat om terug te keren indien gevraagd.

“Ik ben altijd zo geweest. Als mijn prestaties bij de club goed zijn, waarom niet? Er waren omstandigheden, zoals de blessure. Het was logisch dat ik toen niet werd opgeroepen", aldus Hazard. “Het is ook een nieuwe generatie, met twee coaches sinds het vertrek van Martinez, met wie ik een zeer goede relatie had. Hij liet me het vaakst spelen.”

Thorgan Hazard zou met plezier terugkeren naar Rode Duivels

Hazard benadrukt dat hij geen druk voelt om per se terug te keren. “Als ik begin te presteren en ik word opgeroepen, zou me dat plezier doen. Maar ik begin niet aan de wedstrijden met de gedachte dat ik goed moet zijn om in het nationale team te worden opgenomen. Het zal komen als het moet komen.”

Begin dit jaar was Hazard in contact met Rudi Garcia, die informeerde naar zijn situatie. De middenvelder geeft aan dat hij altijd bereid is om te helpen wanneer de bondscoach hem nodig acht.

“Voor zijn eerste selectie hebben we gewoon gesproken. Daarna stond ik een of twee keer in de voorselectie, maar ik begrijp de keuzes die hij maakt. Als hij op een dag beslist dat het tijd is om me op te roepen, zal ik er met plezier zijn", zegt Hazard.