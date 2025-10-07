Textor niet alleen onder vuur bij RWDM-supporters en reageert op gerucht met sneer naar oud-eigenaar Standard

Textor niet alleen onder vuur bij RWDM-supporters en reageert op gerucht met sneer naar oud-eigenaar Standard

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Waar John Textor als eigenaar opduikt, is er ruzie met de supporters van zijn clubs. Bij RWDM Brussels weten ze er alles van. Textor is wel vastberaden om aan te blijven bij het Braziliaanse Botafogo.

Volgens de laatste geruchten zou hij nochtans onderhandelen over een vertrek bij Botafogo en bij de holding Eagle Football. Hij zou vooral in onmin leven met João Paulo Magalhaes Lins, die een ontmoeting gehad zou hebben met de andere leidinggevenden bij Eagle Football. Textor heeft gereageerd op de site van Globo Esporte.

"Deze informatie is nergens op gebaseerd. Het is onmogelijk om een bijeenkomst te organiseren van Eagle Football zonder dat ik eraan deelneem. Ik ben de meerderheidsaandeelhouder van Eagle Football Holdings en de enige directeur van Eagle Football Holdings MIDCO. Dat is een partner van Eagle BIDCO, dat verbonden is aan de clubs", legt Textor de structuur uit.

Textor is van plan om te blijven

De Amerikaan geeft wel toe dat er bepaalde wijzigingen op til zijn. "Er zullen binnenkort veranderingen doogevoerd worden binnen deze groep, maar ik blijf alvast. We zijn niet zoals 777", sneert hij naar de vroegere eigenaars van Standard. "We hebben goede aandeelhouders en een goed bestuur. Er zijn geen veranderingen nodg."

Het imperium van 777 Partners stortte in 2024 in elkaar. Het werd virtueel failliet verklaard en ook Standard raakte zo van 777 verlost. Textor gaat er dus prat op dat hij een beter bestuurder is, maar daar zijn de supporters van Botafogo helemaal niet van overtuigd. Op spandoeken was al te lezen dat ze hem een 'clown' of een 'boef' vinden. 

Gelijkaardig verhaal als bij RWDM

Er is dus iets gelijkaardigs gaande als bij RWDM Brussels, waar de fans ook niet van Textor moeten weten. Sinds hij de clubnaam wilde wijzigen en elke betrokkenheid aan Sint-Jans-Molenbeek wou doen vergeten, lijkt het vertrouwen definitief geschonden tussen Textor en de RWDM-fans. Zij uitten zowat elke competitiematch hun onvrede over hem. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
FIFA Club World Cup
FIFA Club World Cup Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Botafogo
RWDM Brussels

Meer nieuws

Wesley Sonck zeer streng voor absolute Belgische topclub

Wesley Sonck zeer streng voor absolute Belgische topclub

20:00
Na de contractverlenging van Stroeykens: 'Met deze bepalende speler had Anderlecht nog geen enkel gesprek'

Na de contractverlenging van Stroeykens: 'Met deze bepalende speler had Anderlecht nog geen enkel gesprek'

19:40
'Na interesse van Barcelona klopt nu ook Saoedische voetbalbond aan voor 15-jarig Belgisch toptalent'

'Na interesse van Barcelona klopt nu ook Saoedische voetbalbond aan voor 15-jarig Belgisch toptalent'

19:20
1
Wie behoudt het goede momentum? Beerschot en Zulte Waregem organiseren nuttige test, maar fans niet welkom

Wie behoudt het goede momentum? Beerschot en Zulte Waregem organiseren nuttige test, maar fans niet welkom

19:10
Eigenlijk was Club Brugge omwille van deze reden al op voorhand gewonnen tegen Union SG

Eigenlijk was Club Brugge omwille van deze reden al op voorhand gewonnen tegen Union SG

19:00
De eeuwige paradox bij de Rode Duivels: 67 minuten gespeeld dit seizoen, maar... mogelijk levensbelangrijk

De eeuwige paradox bij de Rode Duivels: 67 minuten gespeeld dit seizoen, maar... mogelijk levensbelangrijk

18:40
1
Evenveel als Thibaut Courtois: Je hoeft als Belg geen Rode Duivel te zijn om goed te verdienen

Evenveel als Thibaut Courtois: Je hoeft als Belg geen Rode Duivel te zijn om goed te verdienen

18:20
Volgt er een ontslag tijdens interlandbreak? Zoveel geloof is er nog in Stef Wils volgens Patrick Goots

Volgt er een ontslag tijdens interlandbreak? Zoveel geloof is er nog in Stef Wils volgens Patrick Goots

18:00
Vergeet Witsel, geen twijfel wie op WK op zes moet spelen, al is er één heel grote maar

Vergeet Witsel, geen twijfel wie op WK op zes moet spelen, al is er één heel grote maar

17:40
2
Jacky Mathijssen spaart zijn kritiek op Union SG niet in topper tegen Club Brugge

Jacky Mathijssen spaart zijn kritiek op Union SG niet in topper tegen Club Brugge

17:20
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/10: De Cat - Stankovic - Agnikoi

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/10: De Cat - Stankovic - Agnikoi

16:30
Na amper vier maanden al weer weg: KV Mechelen moet op zoek naar nieuwe Director of Football

Na amper vier maanden al weer weg: KV Mechelen moet op zoek naar nieuwe Director of Football

17:00
2
Deze speler, met meer dan 20 JPL-matchen op de teller, manifesteert zich ook na zijn vertrek bij Beerschot

Deze speler, met meer dan 20 JPL-matchen op de teller, manifesteert zich ook na zijn vertrek bij Beerschot

15:45
1
'Toekomst van Nathan De Cat bij Anderlecht onder druk'

'Toekomst van Nathan De Cat bij Anderlecht onder druk'

16:30
2
Timothy Castagne onthult welke topclub hem deze zomer wilde binnenhalen op deadline day

Timothy Castagne onthult welke topclub hem deze zomer wilde binnenhalen op deadline day

16:00
1
'Amper 18 jaar, maar Mihajlo Cvetkovic heeft een heel goed contract afgedwongen bij Anderlecht'

'Amper 18 jaar, maar Mihajlo Cvetkovic heeft een heel goed contract afgedwongen bij Anderlecht'

15:30
2
Meer dan een overwinning: Club Brugge sloeg tegen Union ook belangrijke slag in titelstrijd Analyse

Meer dan een overwinning: Club Brugge sloeg tegen Union ook belangrijke slag in titelstrijd

15:15
1
KV Mechelen speelt talent voor zeker drie wedstrijden kwijt door WK met U17 in Marokko

KV Mechelen speelt talent voor zeker drie wedstrijden kwijt door WK met U17 in Marokko

15:00
Bondsparket vertelt wat Tom Caluwé allemaal zei tegen scheids Vergoote over penalty van STVV

Bondsparket vertelt wat Tom Caluwé allemaal zei tegen scheids Vergoote over penalty van STVV

14:40
1
🎥 OFFICIEEL Stroeykens tekent nieuw contract bij RSC Anderlecht

🎥 OFFICIEEL Stroeykens tekent nieuw contract bij RSC Anderlecht

14:20
10
Amuzu leeft met hem mee: oud-speler Cercle en Beerschot, opgeleid door Anderlecht, kondigde hard besluit aan

Amuzu leeft met hem mee: oud-speler Cercle en Beerschot, opgeleid door Anderlecht, kondigde hard besluit aan

13:45
'Cercle Brugge krijgt offensieve versterking vanuit hoofdclub AS Monaco'

'Cercle Brugge krijgt offensieve versterking vanuit hoofdclub AS Monaco'

14:00
3
Heeft Vanhaezebrouck zich serieus vergist? "Zag hem als interessant profiel voor Rode Duivels"

Heeft Vanhaezebrouck zich serieus vergist? "Zag hem als interessant profiel voor Rode Duivels"

13:30
5
'Club Brugge mag op zijn twee oren slapen over transfer Stankovic'

'Club Brugge mag op zijn twee oren slapen over transfer Stankovic'

13:00
13
Rode Duivel reageert ferm op kritiek bij nationale ploeg: "'t Is nu niet dat ik hier nog niks gedaan heb hé"

Rode Duivel reageert ferm op kritiek bij nationale ploeg: "'t Is nu niet dat ik hier nog niks gedaan heb hé"

12:40
Ex-speler van Zulte Waregem heeft nieuwe uitdaging beet en is met veel toeters en bellen voorgesteld

Ex-speler van Zulte Waregem heeft nieuwe uitdaging beet en is met veel toeters en bellen voorgesteld

12:30
Dit is wat er mist bij Standard: "We spelen beter, maar halen minder punten" Interview

Dit is wat er mist bij Standard: "We spelen beter, maar halen minder punten"

12:20
1
Arthur Vermeeren is héél eerlijk over zijn niet-selectie bij de Rode Duivels

Arthur Vermeeren is héél eerlijk over zijn niet-selectie bij de Rode Duivels

12:00
1
The Great Old kraakt onder zijn eigen ambities: "Daarvoor hoef je geen economisch genie te zijn"

The Great Old kraakt onder zijn eigen ambities: "Daarvoor hoef je geen economisch genie te zijn"

11:40
2
Felice Mazzu laat zich uit over opvallende keuzes van Rudi Garcia bij Rode Duivels

Felice Mazzu laat zich uit over opvallende keuzes van Rudi Garcia bij Rode Duivels

11:20
1
Het is zover: Eden Hazard zal terugkeren naar Stamford Bridge

Het is zover: Eden Hazard zal terugkeren naar Stamford Bridge

11:01
Straf: 'deze Challenger Pro League club gaat verrassen met komst van Denis Odoi'

Straf: 'deze Challenger Pro League club gaat verrassen met komst van Denis Odoi'

10:30
1
Kost opportunisme straks de kop van Stef Wils? Analyse

Kost opportunisme straks de kop van Stef Wils?

10:00
2
Wauw! 'Dante Vanzeir strijkt dit gigantische bedrag op bij Gent, zelfs vanop de bank'

Wauw! 'Dante Vanzeir strijkt dit gigantische bedrag op bij Gent, zelfs vanop de bank'

10:01
4
De tijd dringt: hoe de medische staf keihard werkt om een Rode Duivel speelklaar te krijgen

De tijd dringt: hoe de medische staf keihard werkt om een Rode Duivel speelklaar te krijgen

09:30
Na zijn kritische uitspraken: Peter Schmeichel maakt bocht van 180 graden over Senne Lammens

Na zijn kritische uitspraken: Peter Schmeichel maakt bocht van 180 graden over Senne Lammens

09:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 9
Seraing Seraing 2-3 Lommel SK Lommel SK
Francs Borains Francs Borains 3-3 RSCA Futures RSCA Futures
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-4 KAA Gent KAA Gent
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 Lierse SK Lierse SK
Eupen Eupen 2-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-3 SK Beveren SK Beveren
Luik FC Luik FC 5-0 Jong Genk Jong Genk

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over 'Na interesse van Barcelona klopt nu ook Saoedische voetbalbond aan voor 15-jarig Belgisch toptalent' FCB vo altijd FCB vo altijd over Rood of geen rood voor Angulo? Scheidsrechtersbaas Lardot velt héél duidelijk oordeel fierce fierce over Straf: 'deze Challenger Pro League club gaat verrassen met komst van Denis Odoi' FCB vo altijd FCB vo altijd over Jacky Mathijssen spaart zijn kritiek op Union SG niet in topper tegen Club Brugge fierce fierce over David Hubert na nieuwe nederlaag even moedeloos als zijn team op het veld Frosties Frosties over 'Club Brugge mag op zijn twee oren slapen over transfer Stankovic' cartman_96 cartman_96 over Timothy Castagne onthult welke topclub hem deze zomer wilde binnenhalen op deadline day Joris impe Joris impe over The Great Old kraakt onder zijn eigen ambities: "Daarvoor hoef je geen economisch genie te zijn" Eldonte Eldonte over De eeuwige paradox bij de Rode Duivels: 67 minuten gespeeld dit seizoen, maar... mogelijk levensbelangrijk Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over 🎥 OFFICIEEL Stroeykens tekent nieuw contract bij RSC Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved