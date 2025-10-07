Textor niet alleen onder vuur bij RWDM-supporters en reageert op gerucht met sneer naar oud-eigenaar Standard

Waar John Textor als eigenaar opduikt, is er ruzie met de supporters van zijn clubs. Bij RWDM Brussels weten ze er alles van. Textor is wel vastberaden om aan te blijven bij het Braziliaanse Botafogo.

Volgens de laatste geruchten zou hij nochtans onderhandelen over een vertrek bij Botafogo en bij de holding Eagle Football. Hij zou vooral in onmin leven met João Paulo Magalhaes Lins, die een ontmoeting gehad zou hebben met de andere leidinggevenden bij Eagle Football. Textor heeft gereageerd op de site van Globo Esporte.

"Deze informatie is nergens op gebaseerd. Het is onmogelijk om een bijeenkomst te organiseren van Eagle Football zonder dat ik eraan deelneem. Ik ben de meerderheidsaandeelhouder van Eagle Football Holdings en de enige directeur van Eagle Football Holdings MIDCO. Dat is een partner van Eagle BIDCO, dat verbonden is aan de clubs", legt Textor de structuur uit.

Textor is van plan om te blijven

De Amerikaan geeft wel toe dat er bepaalde wijzigingen op til zijn. "Er zullen binnenkort veranderingen doogevoerd worden binnen deze groep, maar ik blijf alvast. We zijn niet zoals 777", sneert hij naar de vroegere eigenaars van Standard. "We hebben goede aandeelhouders en een goed bestuur. Er zijn geen veranderingen nodg."

Het imperium van 777 Partners stortte in 2024 in elkaar. Het werd virtueel failliet verklaard en ook Standard raakte zo van 777 verlost. Textor gaat er dus prat op dat hij een beter bestuurder is, maar daar zijn de supporters van Botafogo helemaal niet van overtuigd. Op spandoeken was al te lezen dat ze hem een 'clown' of een 'boef' vinden.

Gelijkaardig verhaal als bij RWDM

Er is dus iets gelijkaardigs gaande als bij RWDM Brussels, waar de fans ook niet van Textor moeten weten. Sinds hij de clubnaam wilde wijzigen en elke betrokkenheid aan Sint-Jans-Molenbeek wou doen vergeten, lijkt het vertrouwen definitief geschonden tussen Textor en de RWDM-fans. Zij uitten zowat elke competitiematch hun onvrede over hem.