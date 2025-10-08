Napoli verkoos Kevin De Bruyne boven deze andere absolute superster

Napoli verkoos Kevin De Bruyne boven deze andere absolute superster

Kevin De Bruyne sloot zich deze zomer aan bij Napoli, en dat was een flinke zet van de Italiaanse kampioen. Maar eerder dit jaar al zouden de Partenopei geprobeerd hebben om... Neymar te overtuigen!

Opmerkelijk nieuws afkomstig van de zeer geloofwaardige Gazzetta dello Sport deze week. Volgens de beroemde krant met de roze pagina's had Napoli in januari een zeer ambitieus plan: namelijk de terugkeer van een zekere... Neymar (33 jaar) naar Europa te realiseren, die toen bij Al-Hilal speelde.

Na een moeilijk verblijf in Saoedi-Arabië met grote lichamelijke problemen, zocht Neymar naar een uitdaging en volgens de Gazzetta zouden Aurelio De Laurentiis, Giovanni Mana en Antonio Conte de komst van de Braziliaan als prioriteit hebben beschouwd.

Conte vond KDB een betere keuze

Maar de voormalige Paris Saint-Germain-speler gaf er de voorkeur aan om eerst terug te keren naar zijn thuisland, voordat Napoli het dossier liet vallen voorafgaand aan de zomerse transferperiode. De onzekerheden met betrekking tot de fysieke conditie van Neymar zorgden ervoor dat Conte de balans binnen de selectie belangrijker vond.

Een andere naam die toen werd genoemd, was die van Kevin De Bruyne. Het veel meer collectieve profiel van de Belg zorgde ervoor dat het Neymar-project definitief in de kast verdween. In 21 wedstrijden in alle competities met Santos scoorde Neymar 6 doelpunten en gaf hij 3 assists.

Financieel gezien was het voor Napoli natuurlijk ondenkbaar om beide supersterren binnen te halen, zelfs met de extra inkomsten van een nieuwe deelname aan de Champions League. Het salaris van Neymar, dat in Italië misschien wel zou worden verlaagd, zou de club waarschijnlijk hebben gedwongen om de hele transferstrategie te herzien. Een verstandige beslissing?

