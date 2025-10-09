Net nu: Stef Wils moet vijf probleemgevallen missen bij Antwerp

Net nu: Stef Wils moet vijf probleemgevallen missen bij Antwerp
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Royal Antwerp FC staat voorlopig amper dertiende in de stand, met 11 op 30. Na de interlandbreak zal het van moeten zijn, ook al zijn er meteen een paar zware duels die op The Great Old staan te wachten. En de mensen met boter op het hoofd kunnen niet extra getraind worden.

"Ze zijn misschien jong en onervaren, maar het is geen excuus. Bozhinov moet de bal in eerste instantie nooit naar Renders spelen maar dan verwacht ik dat hij beter kan doen dan de bal terug achteruit te spelen naar Bozhinov."

Werk aan de winkel bij Royal Antwerp FC

"Die moet in zijn plaats dan weer beter doen of toch de bal proberen te passen naar de doelman. Het hoort misschien bij het ontwikkelen als voetballer maar het zijn enorm dure fouten", aldus Stef Wils afgelopen weekend tegen onze redactie over het tegendoelpunt tegen Cercle Brugge.

Onder meer Isaac Babadi werd dan weer aangepakt na een zeer zwakke invalbeurt. En na de interlandbreak volgen voor Antwerp duels tegen Standard op Sclessin en thuis tegen Club Brugge. Alle hens aan dek dus.

Vijf 'probleemgevallen' hebben interlandverplichtingen

En net nu zijn de spelers met boter op het hoofd er allemaal niet bij, weet Het Laatste Nieuws. Vijf spelers hebben namelijk interlandverplichtingen. Goed voor hen om even andere lucht te kunnen opsnuiven, maar zo kan Wils natuurlijk niet hameren op de fouten om beter te worden.

Het gaat over Rosen Bozhinov (Bulgarije), Semm Renders, die deel uitmaakt van de Belgische U19, Marwan Al-Sahafi (Saoedi-Arabië), Mukhammadali Urinboev (beloften Oezbekistan) en Isaac Babadi (beloften Nederland). 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Antwerp
België
Stef Wils
Rosen Bozhinov

Meer nieuws

Louwagie wil 'wraak' voor Kevin De Bruyne: "Hoog tijd dat we toptalent wegpikken bij Genk"

Louwagie wil 'wraak' voor Kevin De Bruyne: "Hoog tijd dat we toptalent wegpikken bij Genk"

10:30
BREAKING: 'Het gaat snel voor Pocognoli: op weg naar Monaco, Union vindt opvolger bij concurrent uit JPL'

BREAKING: 'Het gaat snel voor Pocognoli: op weg naar Monaco, Union vindt opvolger bij concurrent uit JPL'

10:42
4
België begint goed aan EK-droom, met dank aan toptalent Anderlecht

België begint goed aan EK-droom, met dank aan toptalent Anderlecht

09:00
'KAA Gent mikt op de nieuwe Moses Simon en wil Franse en Duitse topclubs aftroeven'

'KAA Gent mikt op de nieuwe Moses Simon en wil Franse en Duitse topclubs aftroeven'

09:30
Royal Antwerp FC komt met heel mooi, hartverwarmend initiatief voor fans

Royal Antwerp FC komt met heel mooi, hartverwarmend initiatief voor fans

06:30
Rode Duivels doen nu helemaal waar KAA Gent al twee jaar zit op te wachten

Rode Duivels doen nu helemaal waar KAA Gent al twee jaar zit op te wachten

08:20
1
Gilles De Bilde is streng vlak voor beslissend tweeluik Rode Duivels: "Dat kan hij niet"

Gilles De Bilde is streng vlak voor beslissend tweeluik Rode Duivels: "Dat kan hij niet"

07:40
Geen Benteke bij de Rode Duivels: bondscoach Rudi Garcia legt uit waarom

Geen Benteke bij de Rode Duivels: bondscoach Rudi Garcia legt uit waarom

23:00
4
"Heb dat helemaal naast mij neergelegd": Leandro Trossard maakt korte metten met wat men over hem denkt

"Heb dat helemaal naast mij neergelegd": Leandro Trossard maakt korte metten met wat men over hem denkt

07:00
KRC Genk hakt knoop door over Thorsten Fink: gesprekken met spelers aan de gang

KRC Genk hakt knoop door over Thorsten Fink: gesprekken met spelers aan de gang

08:40
Bom onder Belgische competitie? Drie teams schrijven open brief én trekken naar het BAS

Bom onder Belgische competitie? Drie teams schrijven open brief én trekken naar het BAS

08:00
2
Alarmfase rood: buitenlandse topclub dringt aan voor Pocognoli en spreekt met succescoach

Alarmfase rood: buitenlandse topclub dringt aan voor Pocognoli en spreekt met succescoach

07:20
Goots krijgt telkens dezelfde vraag over gemiste transfer van Royal Antwerp FC: "Waarom?"

Goots krijgt telkens dezelfde vraag over gemiste transfer van Royal Antwerp FC: "Waarom?"

22:30
2
De schuld van Tedesco: Ex-bondscoach houdt fel betoog over selecties van de Rode en Jonge Duivels

De schuld van Tedesco: Ex-bondscoach houdt fel betoog over selecties van de Rode en Jonge Duivels

21:00
Van degradatiezorgen naar top vier: STVV-speler Vanwesemael legt uit hoe Vrancken alles veranderde

Van degradatiezorgen naar top vier: STVV-speler Vanwesemael legt uit hoe Vrancken alles veranderde

06:15
Grote woede: Charleroi-supporters nemen plots opmerkelijke beslissing voor bekerclash met RFC Luik

Grote woede: Charleroi-supporters nemen plots opmerkelijke beslissing voor bekerclash met RFC Luik

22:15
4
Een héél slechte herinnering voor de Duivels: dit is de scheidsrechter van België-Noord-Macedonië

Een héél slechte herinnering voor de Duivels: dit is de scheidsrechter van België-Noord-Macedonië

18:00
1
Stassin spreekt klare taal over het feit dat Garcia hem niet opnam in selectie van Rode Duivels

Stassin spreekt klare taal over het feit dat Garcia hem niet opnam in selectie van Rode Duivels

20:00
1
Sporting Hasselt geen eindstation? Tuur Dierckx spreekt over de ambities die hij nog heeft

Sporting Hasselt geen eindstation? Tuur Dierckx spreekt over de ambities die hij nog heeft

21:20
Te drastisch? Gilles De Bilde ziet maar één oplossing voor RSC Anderlecht

Te drastisch? Gilles De Bilde ziet maar één oplossing voor RSC Anderlecht

21:40
5
KV Mechelen laat oude bekende meetrainen en die hoopt een contract te versieren

KV Mechelen laat oude bekende meetrainen en die hoopt een contract te versieren

22:00
Fabio Cannavaro aan het roer bij Oezbekistan? Een uitgesproken Belgisch verhaal... op weg naar het WK

Fabio Cannavaro aan het roer bij Oezbekistan? Een uitgesproken Belgisch verhaal... op weg naar het WK

20:40
Project van Vincent Kompany levert nieuw talent op: drie JPL-clubs staan in de rij

Project van Vincent Kompany levert nieuw talent op: drie JPL-clubs staan in de rij

20:50
📷 Lommel SK gaat serieus uitpakken: "De laatste hand wordt eraan gelegd"

📷 Lommel SK gaat serieus uitpakken: "De laatste hand wordt eraan gelegd"

21:30
OFFICIEEL: Dender legt speler langer onder contract

OFFICIEEL: Dender legt speler langer onder contract

20:20
Hoop voor Rode Duivels: toptalent met dubbele nationaliteit twijfelt over keuze en wil nu toch naar België

Hoop voor Rode Duivels: toptalent met dubbele nationaliteit twijfelt over keuze en wil nu toch naar België

19:20
Napoli verkoos Kevin De Bruyne boven deze andere absolute superster

Napoli verkoos Kevin De Bruyne boven deze andere absolute superster

18:20
2
Is hij dé Truiense sterkhouder? "Hij is voor STVV wat Vanaken is voor Club Brugge"

Is hij dé Truiense sterkhouder? "Hij is voor STVV wat Vanaken is voor Club Brugge"

20:10
Zoveel moet Union SG extra ophoesten voor Scherpen als Brusselaars League Phase van Champions League halen

Zoveel moet Union SG extra ophoesten voor Scherpen als Brusselaars League Phase van Champions League halen

19:40
📷 Pech voor KV Mechelen: speler maanden buiten strijd na blessure op training

📷 Pech voor KV Mechelen: speler maanden buiten strijd na blessure op training

19:00
Jan-Carlo Simic (ex-Anderlecht) en Mahamadou Doumbia (ex-Antwerp) krijgen oude JPL-bekende als coach

Jan-Carlo Simic (ex-Anderlecht) en Mahamadou Doumbia (ex-Antwerp) krijgen oude JPL-bekende als coach

17:00
1
Belgische clubs boeken flinke winsten op de transfermarkt: Club Brugge koploper in waardeontwikkeling

Belgische clubs boeken flinke winsten op de transfermarkt: Club Brugge koploper in waardeontwikkeling

17:30
1
Standard is trots, Anderlecht behoort tot de voortrekkers: hoe de EFC het voetbal van morgen wil vormgeven

Standard is trots, Anderlecht behoort tot de voortrekkers: hoe de EFC het voetbal van morgen wil vormgeven

18:40
Dit is de top drie van 'minst faire ploeg' in de Jupiler Pro League: twee topclubs bovenaan Analyse

Dit is de top drie van 'minst faire ploeg' in de Jupiler Pro League: twee topclubs bovenaan

17:20
5
Duurste sportevenement ooit! WK-prijzen swingen de pan uit, dit weten we tot nu toe

Duurste sportevenement ooit! WK-prijzen swingen de pan uit, dit weten we tot nu toe

16:30
2
Dit is de belangrijkste reden waarom Rode Duivels door België reizen: KBVB legt uit

Dit is de belangrijkste reden waarom Rode Duivels door België reizen: KBVB legt uit

15:30
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Kevin DB Kevin DB over Rode Duivels doen nu helemaal waar KAA Gent al twee jaar zit op te wachten André Coenen André Coenen over Bom onder Belgische competitie? Drie teams schrijven open brief én trekken naar het BAS de zwerte maan de zwerte maan over Te drastisch? Gilles De Bilde ziet maar één oplossing voor RSC Anderlecht FCBalto FCBalto over Monsterschorsing voor 1B-speler: maar liefst negen matchen aan de kant na incident tegen RSCA Futures Kempenaar Kempenaar over Grote woede: Charleroi-supporters nemen plots opmerkelijke beslissing voor bekerclash met RFC Luik Thoma888 Thoma888 over BREAKING: 'Het snel voor Pocognoli: op weg naar Monaco, Union vindt opvolger bij concurrent uit JPL' Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Bayern München-baas spreekt zich uit over de toekomst van Vincent Kompany bij de club Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Rol van Axel Witsel bij Rode Duivels verdeelt: "Dat zou belachelijk zijn" Joe Joe over Dit is de belangrijkste reden waarom Rode Duivels door België reizen: KBVB legt uit cartman_96 cartman_96 over Geen Benteke bij de Rode Duivels: bondscoach Rudi Garcia legt uit waarom Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved