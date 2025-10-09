Net nu: Stef Wils moet vijf probleemgevallen missen bij Antwerp

Royal Antwerp FC staat voorlopig amper dertiende in de stand, met 11 op 30. Na de interlandbreak zal het van moeten zijn, ook al zijn er meteen een paar zware duels die op The Great Old staan te wachten. En de mensen met boter op het hoofd kunnen niet extra getraind worden.

"Ze zijn misschien jong en onervaren, maar het is geen excuus. Bozhinov moet de bal in eerste instantie nooit naar Renders spelen maar dan verwacht ik dat hij beter kan doen dan de bal terug achteruit te spelen naar Bozhinov."

Werk aan de winkel bij Royal Antwerp FC

"Die moet in zijn plaats dan weer beter doen of toch de bal proberen te passen naar de doelman. Het hoort misschien bij het ontwikkelen als voetballer maar het zijn enorm dure fouten", aldus Stef Wils afgelopen weekend tegen onze redactie over het tegendoelpunt tegen Cercle Brugge.

Onder meer Isaac Babadi werd dan weer aangepakt na een zeer zwakke invalbeurt. En na de interlandbreak volgen voor Antwerp duels tegen Standard op Sclessin en thuis tegen Club Brugge. Alle hens aan dek dus.

Vijf 'probleemgevallen' hebben interlandverplichtingen

En net nu zijn de spelers met boter op het hoofd er allemaal niet bij, weet Het Laatste Nieuws. Vijf spelers hebben namelijk interlandverplichtingen. Goed voor hen om even andere lucht te kunnen opsnuiven, maar zo kan Wils natuurlijk niet hameren op de fouten om beter te worden.

Het gaat over Rosen Bozhinov (Bulgarije), Semm Renders, die deel uitmaakt van de Belgische U19, Marwan Al-Sahafi (Saoedi-Arabië), Mukhammadali Urinboev (beloften Oezbekistan) en Isaac Babadi (beloften Nederland).