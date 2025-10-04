Stef Wils zichtbaar geërgerd na kinderlijk tegendoelpunt: "Geen excuses voor"

Met 11 op 30 kan je niet meteen spreken van een geslaagde seizoenstart van Antwerp. Ook thuis tegen Cercle Brugge kon er niet gewonnen worden.

Dure fouten

En dat had Antwerp vooral aan zichzelf te danken want na 40 minuten stond Antwerp nog 1-0 voor, al had dat op dat moment zeker 2-0 of 3-0 kunnen zijn. Eén minuut later volgde echter een doelpunt in cadeauverpakking voor Cercle na mistasten van Renders én Bozhinov.

"Ze zijn misschien jong en onervaren maar dat is geen excuus", was Antwerp-trainer Stef Wils meteen duidelijk op zijn persconferentie na de wedstrijd. "Dat hoort gewoonweg bij game management. We geven de wedstrijd gewoon weg door een dom tegendoelpunt", zucht hij.



"Bozhinov moet de bal in eerste instantie nooit naar Renders spelen maar dan verwacht ik dat hij beter kan doen dan de bal terug achteruit te spelen naar Bozhinov. Die moet in zijn plaats dan weer beter doen of toch de bal proberen te passen naar de doelman. Het hoort misschien bij het ontwikkelen als voetballer maar het zijn enorm dure fouten."

4 wissels

Terwijl Antwerp echt goed aan het voetballen was met Adekami als uitblinker maar ook nieuwkomers in de basis als Scott en Verstraeten deden het aardig. In totaal stonden er zelfs 4 nieuwe namen op het veld.

"Je speelt zoals je traint heb ik tegen de groep gezegd. Je moet op training laten zien dat je het waard bent om te spelen. Daarom heb ik vier wissels doorgevoerd", verklaart Wils.

"Maar," gaat hij verder "ik heb er vertrouwen in dat het kan keren, ook in Standard of tegen Club Brugge de komende twee wedstrijden. We hadden een goede trainingsweek achter de rug en daar moeten we mee doorgaan."