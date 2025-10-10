Plots is er opnieuw een droom: "Zonder Lukaku is het helemaal anders"

Plots is er opnieuw een droom: "Zonder Lukaku is het helemaal anders"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Noord-Macedonië is zich goed bewust van zijn outsiderstatus, maar het hoopt een verrassing te kunnen creëren tegen België. Een goed resultaat in Gent zou de Macedoniërs aanzienlijk dichter bij een kwalificatie voor het WK 2026 brengen.

Het is een beslissende wedstrijd die de Rode Duivels vrijdagavond gaan spelen, tegen Noord-Macedonië. Een overwinning zou de eerste plaats in de groep aan België bezorgen, voor een even beslissende uitwedstrijd in Wales.

Noord-Macedonië staat momenteel op kop in de groep, met een wedstrijd meer en een punt meer dan België, en ze blijven geloven in hun kansen om een resultaat te behalen in de Planet Group Arena in Gent.

Noord-Macedonië blijft geloven in goede afloop richting WK 2026

"Mijn spelers zijn klaar om het maximale te geven. Ik verwacht een andere wedstrijd dan in de heenwedstrijd. België heeft fantastische spelers en is duidelijk favoriet, maar zonder Romelu Lukaku wordt het een andere wedstrijd. Het zou goed zijn om hier een goed resultaat te behalen", verklaarde de Macedonische bondscoach Blagoja Milevski tijdens de persconferentie in Gent.

In de heenwedstrijd werden de Duivels verrast en werd het een gelijkspel in Skopje (1-1). "Ik verwacht dat België beter zal zijn dan in Skopje, dus we zullen ook op een hoger niveau moeten spelen. We kunnen nog steeds dromen van het WK en we moeten het maximale geven."

Visar Musliu heeft een andere mening

Aan de andere kant was de Macedonische verdediger van Sint-Truiden, Visar Musliu, het niet helemaal eens met zijn bondscoach. Volgens hem verandert de afwezigheid van Romelu Lukaku niet veel.

"Er zijn andere spelers. Ze hebben niet het niveau van Lukaku, maar het zijn ook goede spelers. Michy Batshuayi, Hans Vanaken en Kevin De Bruyne kunnen ook scoren. België is een heel solide team", waarschuwde hij.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
STVV
België
Blagoja Milevski
Visar Musliu

Meer nieuws

Rudi Garcia hakt de knoop door: drie Rode Duivels belanden in de tribune tegen Noord-Macedonië

Rudi Garcia hakt de knoop door: drie Rode Duivels belanden in de tribune tegen Noord-Macedonië

13:00
"Het was grappig om hem bij de Rode Duivels te zien": Marouane Fellaini moest even lachen

"Het was grappig om hem bij de Rode Duivels te zien": Marouane Fellaini moest even lachen

12:41
LIVE: Rode Duivels hebben meer om voor te spelen dan WK-kwalificatie: reekshoofdstatus op het spel

LIVE: Rode Duivels hebben meer om voor te spelen dan WK-kwalificatie: reekshoofdstatus op het spel

10:47
Rudi Garcia hakt knopen door: de vermoedelijke elf (en deze drie verwezen naar tribunes)

Rudi Garcia hakt knopen door: de vermoedelijke elf (en deze drie verwezen naar tribunes)

10:00
19
Peter Vandenbempt is zeer scherp voor Anderlecht in situatie rond Nathan De Cat

Peter Vandenbempt is zeer scherp voor Anderlecht in situatie rond Nathan De Cat

12:20
2
Vanhaezebrouck onder de indruk van verrassende Rode Duivel: "Beste met wie ik ooit werkte"

Vanhaezebrouck onder de indruk van verrassende Rode Duivel: "Beste met wie ik ooit werkte"

07:30
3
Gewezen jeugdproduct Anderlecht spreekt over de absolute topper: "Kaliber Messi en Ronaldo"

Gewezen jeugdproduct Anderlecht spreekt over de absolute topper: "Kaliber Messi en Ronaldo"

11:46
Filip Joos & co formeel over het los zand bij Genk: "Dan lag Fink nu al buiten"

Filip Joos & co formeel over het los zand bij Genk: "Dan lag Fink nu al buiten"

12:00
3
Marouane Fellaini: "Marc Wilmots zei me dat"

Marouane Fellaini: "Marc Wilmots zei me dat"

08:30
Geen zin in praatjes: De Bruyne zegt wat hij écht denkt over kapitein zijn

Geen zin in praatjes: De Bruyne zegt wat hij écht denkt over kapitein zijn

20:40
Enkel 'ja-woord' ontbreekt nog: Club Brugge heeft maar één topkandidaat voor beloften

Enkel 'ja-woord' ontbreekt nog: Club Brugge heeft maar één topkandidaat voor beloften

11:20
10
Groot internationaal succes is ook meteen extra pech voor Anderlecht en Charleroi

Groot internationaal succes is ook meteen extra pech voor Anderlecht en Charleroi

11:00
1
'Even slikken voor Union: vijf miljoen euro gevraagd'

'Even slikken voor Union: vijf miljoen euro gevraagd'

10:30
1
Er staat nog meer op het spel voor de Rode Duivels tegen Noord-Macedonië en Wales

Er staat nog meer op het spel voor de Rode Duivels tegen Noord-Macedonië en Wales

22:30
Hugo Broos woedend op Club Brugge: "Noemen ze dat kansen geven?"

Hugo Broos woedend op Club Brugge: "Noemen ze dat kansen geven?"

09:31
5
Spelen Amadou Onana en Charles De Ketelaere in Gent? Rudi Garcia komt met belangrijke update

Spelen Amadou Onana en Charles De Ketelaere in Gent? Rudi Garcia komt met belangrijke update

19:00
Opsteker voor Cercle Brugge ondanks nederlaag, Lierse houdt schietoefeningen tegen Fortuna Sittard

Opsteker voor Cercle Brugge ondanks nederlaag, Lierse houdt schietoefeningen tegen Fortuna Sittard

09:01
Volgende jackpot op komst voor Club Brugge: Duitsers willen van geen wijken weten

Volgende jackpot op komst voor Club Brugge: Duitsers willen van geen wijken weten

08:40
2
Stevig met de voetjes op de grond: RSC Anderlecht maakt Beveren helemaal in

Stevig met de voetjes op de grond: RSC Anderlecht maakt Beveren helemaal in

08:00
11
Marouane Fellaini eerlijk over geld dat hij in Standard en Francs Borains stak én aanbod van Club Brugge

Marouane Fellaini eerlijk over geld dat hij in Standard en Francs Borains stak én aanbod van Club Brugge

07:40
Degryse houdt zich niet in: "Dit zet de competitie op z'n kop"

Degryse houdt zich niet in: "Dit zet de competitie op z'n kop"

07:00
4
Koni De Winter komt met duidelijke boodschap voor alle fans van de Rode Duivels

Koni De Winter komt met duidelijke boodschap voor alle fans van de Rode Duivels

16:00
Spits van Zulte Waregem maakt nu ook indruk tegen Beerschot, ook Vossen krijgt 90 minuten

Spits van Zulte Waregem maakt nu ook indruk tegen Beerschot, ook Vossen krijgt 90 minuten

06:30
1
Nederland op WK-koers, ex-spelers Anderlecht en Standard van belang voor hun land

Nederland op WK-koers, ex-spelers Anderlecht en Standard van belang voor hun land

23:02
Kevin De Bruyne is héél duidelijk over zijn toekomst: "Zoals Romelu? Absoluut niet!"

Kevin De Bruyne is héél duidelijk over zijn toekomst: "Zoals Romelu? Absoluut niet!"

18:16
7
Rik De Mil nieuwe coach Union SG? 'Charleroi is duidelijk na eerste contact'

Rik De Mil nieuwe coach Union SG? 'Charleroi is duidelijk na eerste contact'

22:00
2
🎥 De verleiding van Saoedi-Arabië? "Stop ermee dat te zeggen, je ouders hoeven nooit meer te werken"

🎥 De verleiding van Saoedi-Arabië? "Stop ermee dat te zeggen, je ouders hoeven nooit meer te werken"

20:20
3
Details lekken uit: hoe RSC Anderlecht en Olivier Renard een uitstekende zaak deden

Details lekken uit: hoe RSC Anderlecht en Olivier Renard een uitstekende zaak deden

21:40
1
Pocognoli naar Monaco? Meteen slecht nieuws over absolute superster

Pocognoli naar Monaco? Meteen slecht nieuws over absolute superster

21:20
2
Marc Coucke spreekt over nieuwe voorzitter Anderlecht en mogelijke verkoop

Marc Coucke spreekt over nieuwe voorzitter Anderlecht en mogelijke verkoop

21:00
12
'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse': Mannaert tot actie aangemaand

'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse': Mannaert tot actie aangemaand

19:40
1
Club Brugge - Union SG heeft de kansen serieus doen kantelen, maar dit is de titelfavoriet

Club Brugge - Union SG heeft de kansen serieus doen kantelen, maar dit is de titelfavoriet

20:00
Club Brugge komt met heel mooi nieuws: contractverlenging tot 2028

Club Brugge komt met heel mooi nieuws: contractverlenging tot 2028

18:40
Ruben Van Gucht opnieuw in het oog van de storm: hij moet het zélf komen uitleggen bij rechter De derde helft

Ruben Van Gucht opnieuw in het oog van de storm: hij moet het zélf komen uitleggen bij rechter

19:20
4
Zeno Debast, verdediger op weg naar de top (deze winter al?) en de toekomstige leider van de Rode Duivels

Zeno Debast, verdediger op weg naar de top (deze winter al?) en de toekomstige leider van de Rode Duivels

09/10
10
"Hij past goed bij het DNA van Union": Anthony Moris ziet vervanger van Pocognoli rondlopen in de JPL

"Hij past goed bij het DNA van Union": Anthony Moris ziet vervanger van Pocognoli rondlopen in de JPL

17:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

El Pulga El Pulga over Filip Joos & co formeel over het los zand bij Genk: "Dan lag Fink nu al buiten" JaKu JaKu over Degryse houdt zich niet in: "Dit zet de competitie op z'n kop" JaKu JaKu over Enkel 'ja-woord' ontbreekt nog: Club Brugge heeft maar één topkandidaat voor beloften Meut Meut over Bom onder Belgische competitie? Drie teams schrijven open brief én trekken naar het BAS JaKu JaKu over Ruben Van Gucht opnieuw in het oog van de storm: hij moet het zélf komen uitleggen bij rechter JaKu JaKu over Vanhaezebrouck onder de indruk van verrassende Rode Duivel: "Beste met wie ik ooit werkte" Sv1978 Sv1978 over Peter Vandenbempt is zeer scherp voor Anderlecht in situatie rond Nathan De Cat Cerclist Cerclist over Hugo Broos woedend op Club Brugge: "Noemen ze dat kansen geven?" bompi55 bompi55 over Rudi Garcia hakt knopen door: de vermoedelijke elf (en deze drie verwezen naar tribunes) TRIKKE TRIKKE over 'Even slikken voor Union: vijf miljoen euro gevraagd' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved