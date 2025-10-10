Plots is er opnieuw een droom: "Zonder Lukaku is het helemaal anders"

Noord-Macedonië is zich goed bewust van zijn outsiderstatus, maar het hoopt een verrassing te kunnen creëren tegen België. Een goed resultaat in Gent zou de Macedoniërs aanzienlijk dichter bij een kwalificatie voor het WK 2026 brengen.

Het is een beslissende wedstrijd die de Rode Duivels vrijdagavond gaan spelen, tegen Noord-Macedonië. Een overwinning zou de eerste plaats in de groep aan België bezorgen, voor een even beslissende uitwedstrijd in Wales.

Noord-Macedonië staat momenteel op kop in de groep, met een wedstrijd meer en een punt meer dan België, en ze blijven geloven in hun kansen om een resultaat te behalen in de Planet Group Arena in Gent.

Noord-Macedonië blijft geloven in goede afloop richting WK 2026

"Mijn spelers zijn klaar om het maximale te geven. Ik verwacht een andere wedstrijd dan in de heenwedstrijd. België heeft fantastische spelers en is duidelijk favoriet, maar zonder Romelu Lukaku wordt het een andere wedstrijd. Het zou goed zijn om hier een goed resultaat te behalen", verklaarde de Macedonische bondscoach Blagoja Milevski tijdens de persconferentie in Gent.

In de heenwedstrijd werden de Duivels verrast en werd het een gelijkspel in Skopje (1-1). "Ik verwacht dat België beter zal zijn dan in Skopje, dus we zullen ook op een hoger niveau moeten spelen. We kunnen nog steeds dromen van het WK en we moeten het maximale geven."





Visar Musliu heeft een andere mening

Aan de andere kant was de Macedonische verdediger van Sint-Truiden, Visar Musliu, het niet helemaal eens met zijn bondscoach. Volgens hem verandert de afwezigheid van Romelu Lukaku niet veel.

"Er zijn andere spelers. Ze hebben niet het niveau van Lukaku, maar het zijn ook goede spelers. Michy Batshuayi, Hans Vanaken en Kevin De Bruyne kunnen ook scoren. België is een heel solide team", waarschuwde hij.