Na alle kritiek tegen Noord-Macedonië: Vanhaezebrouck neemt het op voor de Rode Duivels

Na de interland tegen Noord-Macedonië reageerde Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad op de negatieve commentaren die volgden. Hij benadrukte meerdere positieve aspecten van het Belgische elftal en ging in op individuele prestaties en tactische keuzes.

Vanhaezebrouck wees op de goede prestatie van de verdediging bij de Rode Duivels. “De verdedigers waren solide, toonden geen enkel mankement, geen twijfelende passes”, verklaarde hij aan de krant.

Goede defensie

Hij noemde de defensie, doorgaans een aandachtspunt, opvallend geconcentreerd. “Die defensie, toch ons zorgenkind, oogde heel gefocust. Dat is een absoluut pluspunt.” Ondanks het vermogen van Noord-Macedonië om te counteren, bleef België overeind. “Noord-Macedonië kan wel counteren, maar de Duivels hebben niets weggegeven.”

Ook doelman Thibaut Courtois bleef nagenoeg werkloos. Vanhaezebrouck prees het collectieve werk in balherovering. “Het voltallige team heeft het goed gedaan in de ‘repress’. Meestal heroverden ze die bal snel. Dat is supergoed gedaan.”

Aanvallende accenten en individuele beoordeling

Over het offensieve compartiment was Vanhaezebrouck genuanceerd. Hij stelde dat Doku de meest dreigende speler was Hoewel de flankaanvaller aarzelend begon, zette hij in de tweede helft door. Vanhaezebrouck reageerde ook op de kritiek over Doku’s eindpasses.





“Er wordt dan gezegd dat zijn eindpass niet op maat was.” Volgens hem waren er wel degelijk goede voorzetten. “Doku gaf er enkele die wél goed waren, maar waar niemand opdook.” Hij benadrukte een fundamenteel principe. “Op een bal tussen doelman en verdediging moet altijd minstens één speler zijn. Dat is een basisprincipe.”

Vooruitblik op Wales

Tot slot uitte Vanhaezebrouck zijn bedenkingen over mogelijke wijzigingen in de aanvalslinie. “Ik hoop nu wel niet dat de bondscoach maandag wél kiest voor Batshuayi als titularis”, besloot Vanhaezebrouck.