Frank Raes is heel streng voor Garcia: "Als Tedesco dit had gedaan, was hij neergesabeld"
Foto: © photonews

De Rode Duivels lijken goed op weg naar het WK in de VS, maar niet iedereen is overtuigd. Frank Raes is toch heel streng voor bondscoach Rudi Garcia, ondanks de 2-4 zege.

De Rode Duivels zijn quasi zeker van het WK in de Verenigde Staten deze zomer, na de 2-4 overwinning tegen Wales. De sfeer zit een pak beter dan enkele maanden geleden en het lijkt allemaal beter te draaien onder Rudi Garcia.

Toch is Frank Raes heel streng voor de bondscoach. "Als zijn voorganger Domenico Tedesco na acht interlands met dit rapport was afgekomen, dan werd hij neergesabeld", stelt de commentator bij Het Nieuwsblad.

Te weinig progressie bij de nationale ploeg, vindt Frank Raes

"Vijf tegengoals tegen Wales. Twee keer niet gewonnen van Noord-Macedonië. Veel goeie wedstrijden, tegen toch niet de allerstrafste landen, zaten er niet tussen. Uiteindelijk vond ik de thuismatch van vorige vrijdag tegen Noord-Macedonië nog de beste, ook al scoorden we daarin niet."

Raes vindt het positief dat Garcia niet te veel experimenteert en logische keuzes maakt. Toch is hij ook van mening dat er te weinig progressie is. "Máár de resultaten zullen moeten blijven volgen om de onrust weg te houden."

"Ik vond dat – ondanks de zege tegen Wales – bij Garcia al een soort irritatie opborrelde. Stel dat het in de belangrijke duels op de Wereldbeker minder gaat, dan zal het snel bagare zijn en springt iedereen erop. Aan Garcia om de twijfels die er nog steeds zijn weg te werken richting het WK", besluit Raes.

WK Kwalificatie (Europa)
België
Wales
Rudi Garcia

Bondscoach van Wales niet te spreken over één ding na nederlaag tegen Rode Duivels

13:30
"Niemand was indrukwekkender dan hij": Welshe media is heel duidelijk over Rode Duivels

12:40
Peter Vandenbempt schrok enorm tijdens wedstrijd tegen Wales: "Het was onbegrijpelijk dramatisch"

12:20
📷 Pizza en een drankje op de weg terug: Thibaut Courtois neemt enkele Rode Duivels mee op zijn privéjet

12:00
5
Garcia geschorst voor zijn woede-uitbarsting: dit is wie overneemt in Kazachstan

11:00
Rode Duivels maken indruk én winnen: dit heeft bondscoach Rudi Garcia te zeggen

10:30
2
WK 2026 lijkt binnen: Rode Duivels moeten zich geen zorgen meer maken

09:30
Met vooral één grote uitblinker: onze punten voor de Rode Duivels na de zege tegen Wales Analyse

07:40
6
Simon Mignolet is onder de indruk van Rode Duivel: "Dan is hij niet te stoppen"

07:20
'Penaltyspecialist' Kevin De Bruyne reageert opgelucht, al was het niet allemaal geweldig

23:15
Rode Duivels ontsnappen in Wales, maar zetten - dankzij twee strafschoppen - grote stap naar WK

22:45
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/10: Teunckens

11:40
Derde keer, goede keer? Tweedeklasser legt lot in handen van ex-trainer van Beveren

12:10
Een win-winsituatie uit het boekje! Waarom de transfer van David Hubert naar Union eigenlijk héél logisch is Analyse

12:00
3
Ooit één van de grootste talenten van ons land bij Club Brugge: nu als 27-jarige transfervrij opgepikt door topclub

11:40
Spanning stijgt rond DAZN: Telenet en Proximus laten van zich horen

11:20
Anderlecht verrast: dan toch geen Raad van Bestuur op dinsdag

10:02
Pocognoli breekt stilte na plotse vertrek: dit is zijn boodschap voor de Union-fans

09:00
5
WK-kwalificaties: Kazachstan helpt de Rode Duivels en Frankrijk wordt zwaar verrast

08:01
Het plan van Coucke ligt klaar: zij moeten CEO en voorzitter worden bij Anderlecht

08:40
2
Niet David Hubert: déze trainer stond eerst bovenaan het lijstje bij Union SG

08:20
Lammens praat over de geschiedenis achter zijn transfer van Antwerp naar Manchester United

06:30
"De ene loze belofte volgde op de andere, van dag één zag je dat het fout was"

23:00
4
Union-CEO doet meteen een grote uitspraak: "Hubert is geen grote coach. Hij kan het wél worden"

22:30
OH Leuven maakt zich sterk na verlies David Hubert aan Union SG

22:15
5
Simon Mignolet geeft inkijk in revalidatie, toekomstplannen en... contractperikelen

22:00
Contractverlenging of terugkeer naar Engeland? 'Brian Riemer heeft luxeprobleem na vertrek bij Anderlecht'

21:20
David Hubert legt zelf uit waarom hij OH Leuven heeft verlaten voor Union SG

21:40
1
Mogi Bayat in opspraak in Engeland: 'Ontslagen omdat coach de juiste spelers niet koos'

21:00
Voor het WK en... voor zijn eigen krediet! Rudi Garcia en zijn Rode Duivels moéten vanavond in Wales Analyse

20:00
Rode Duivels-icoon Philippe Albert geeft aan wie voor hem moet starten in de spits

15:30
🎥 FC De Kampioenen als inspiratiebron voor Rode Duivels: "Abominabel, vooral achteraan" De derde helft

15:00
1
Toekomstige Rode Duivel? Jonge aanvaller scoort na titel in USA meteen bij debuut in Zweden

17:40
2
Verschillende wijzigingen in de definitieve selectie van Rudi Garcia voor de uitwedstrijd naar Wales

13/10
Rode Duivels zijn niet in paniek, Courtois trekt wel een paar opvallende conclusies

13/10
1
De Duivels moeten vooral op deze speler letten, de Welshe De Bruyne die terugkeert uit de hel

13/10
1

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 8
San Marino San Marino 0-4 Cyprus Cyprus
Schotland Schotland 2-1 Wit-Rusland Wit-Rusland
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 2-1 Tsjechië Tsjechië
Nederland Nederland 4-0 Finland Finland
Denemarken Denemarken 3-1 Griekenland Griekenland
Kroatië Kroatië 3-0 Gibraltar Gibraltar
Roemenië Roemenië 1-0 Oostenrijk Oostenrijk
Litouwen Litouwen 0-2 Polen Polen
Noord-Ierland Noord-Ierland 0-1 Duitsland Duitsland
IJsland IJsland 2-2 Frankrijk Frankrijk
Zweden Zweden 0-1 Kosovo Kosovo
Slovenië Slovenië 0-0 Zwitserland Zwitserland
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 1-1 Kazachstan Kazachstan
Slovakije Slovakije 2-0 Luxemburg Luxemburg
Oekraïne Oekraïne 2-1 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
Wales Wales 2-4 België België
Estland Estland 18:00 Moldavië Moldavië
Ierland Ierland 20:45 Armenië Armenië
Andorra Andorra 20:45 Servië Servië
Letland Letland 20:45 Engeland Engeland
Spanje Spanje 20:45 Bulgarije Bulgarije
Portugal Portugal 20:45 Hongarije Hongarije
Turkije Turkije 20:45 Georgië Georgië
Italië Italië 20:45 Israël Israël

