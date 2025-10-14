Frank Raes is heel streng voor Garcia: "Als Tedesco dit had gedaan, was hij neergesabeld"

De Rode Duivels lijken goed op weg naar het WK in de VS, maar niet iedereen is overtuigd. Frank Raes is toch heel streng voor bondscoach Rudi Garcia, ondanks de 2-4 zege.

De Rode Duivels zijn quasi zeker van het WK in de Verenigde Staten deze zomer, na de 2-4 overwinning tegen Wales. De sfeer zit een pak beter dan enkele maanden geleden en het lijkt allemaal beter te draaien onder Rudi Garcia.

Toch is Frank Raes heel streng voor de bondscoach. "Als zijn voorganger Domenico Tedesco na acht interlands met dit rapport was afgekomen, dan werd hij neergesabeld", stelt de commentator bij Het Nieuwsblad.

Te weinig progressie bij de nationale ploeg, vindt Frank Raes

"Vijf tegengoals tegen Wales. Twee keer niet gewonnen van Noord-Macedonië. Veel goeie wedstrijden, tegen toch niet de allerstrafste landen, zaten er niet tussen. Uiteindelijk vond ik de thuismatch van vorige vrijdag tegen Noord-Macedonië nog de beste, ook al scoorden we daarin niet."

Raes vindt het positief dat Garcia niet te veel experimenteert en logische keuzes maakt. Toch is hij ook van mening dat er te weinig progressie is. "Máár de resultaten zullen moeten blijven volgen om de onrust weg te houden."





"Ik vond dat – ondanks de zege tegen Wales – bij Garcia al een soort irritatie opborrelde. Stel dat het in de belangrijke duels op de Wereldbeker minder gaat, dan zal het snel bagare zijn en springt iedereen erop. Aan Garcia om de twijfels die er nog steeds zijn weg te werken richting het WK", besluit Raes.