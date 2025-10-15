Analyse Hoe absolute Europese dwergstaat nog mag dromen van WK ... als het blijft verliezen

Hoe absolute Europese dwergstaat nog mag dromen van WK ... als het blijft verliezen
Foto: © photonews
Word fan van San Marino! 0

Het WK 2026 wordt het grootste tot nog toe met liefst 48 landen. 28 daarvan zijn ondertussen bekend, maar er moeten er dus nog heel wat gaan bijkomen. Zo ook uit Europa, waar bijna iedereen nog kans maakt op een of andere manier.

In november gaan we alweer veel meer weten over hoe het zit met de Europese verdeling van de tickets voor het WK 2026 in Noord-Amerika. Engeland is het enige land dat nu al 100% zeker is, al is dat voor bepaalde landen - zoals de Rode Duivels - enkel nog een formaliteit.

Maar er zijn ook flink wat landen die nog vol aan de bak zullen moeten. Zo lijkt Italië - behoudens een monsterzege tegen Noorwegen - op weg naar de play-offs als nummer twee in de groep. 

Play-offs kunnen nog wel eens heel boeiend worden

En er zijn nog wel een paar landen die toch nog niet zeker zijn van hun ticket voor het WK 2026. Bovendien is er in deze kwalificaties in sommige groepen toch ook iets bijzonder aan de hand, met dank aan de Nations League.

De twaalf nummers twee van elke groep gaan namelijk naar de play-offs, samen met de vier beste winnaars van een Nations League-groep die nog niet bij de top-2 van hun poule zijn weten te eindigen en daardoor dus al zeker zijn van de play-offs.

En zo zou zelfs plots San Marino nog kans maken op het WK, want zij wonnen hun groep in de Nations League - zij het een D-League. Maar als van alle ploegen boven hen er maximaal drie zich niet in de top-2 weten te scharen, dan liggen er mogelijkheden.

Spanje, Duitsland, Portugal, Frankrijk, Engeland, Noorwegen en Tsjechië zijn sowieso op weg naar een plek in de top-2 van hun poule. Wales en Noord-Macedonië gaan dat onder elkaar uitmaken, maar beide ploegen zullen dus de play-offs halen.

Zweden, Wales en Moldavië boven San Marino

Ook Zweden lijkt na een 1 op 12 het WK niet te zullen halen via de kwalificaties en komt dus zo in aanmerking voor een plaats in de play-offs via de Nations League. En ook Moldavië staat nog boven San Marino als winnaar van een Nations League-groep.

Alle andere landen die nog in aanmerking komen, mogen het dus niet halen. Daarbij Noord-Ierland, dat voorbij Slowakije of Duitsland naar de top-2 moet raken in november. Aangezien ze nog tegen Slowakije en Luxemburg spelen, moet dat kunnen.

San Marino moet mogelijk verliezen van Roemenië om kans te blijven maken op WK

En ook Roemenië moet in de top-2 van zijn poule eindigen en laat dat nu net de groep van ... San Marino zijn. Roemenië staat momenteel drie punten achter Bosnië-Herzegovina op de tweede plaats en op 15 november spelen die twee teams tegen elkaar.

Dan kan het dus al beslist zijn, maar bij een eventueel gelijkspel zou het doelsaldo op de slotspeeldag nog eens van pas kunnen komen. Dan trekt Bosnië-Herzegovina naar Oostenrijk en speelt Roemenië tegen San Marino. Zwaar verliezen, 0 op 24 pakken en zo naar de play-offs mogen? Het zou zomaar kunnen. Daar dan Italië loten uit pot 1? Ook dat zou kunnen. Stel je voor ...

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
San Marino

Meer nieuws

Slecht nieuws bij AS Monaco: Sébastien Pocognoli moet nog even geduld hebben

Slecht nieuws bij AS Monaco: Sébastien Pocognoli moet nog even geduld hebben

15:00
Frenkie De Jong ongrijpbaar: dit is de waanzinnige clausule in zijn nieuw contract

Frenkie De Jong ongrijpbaar: dit is de waanzinnige clausule in zijn nieuw contract

14:20
📷 Gelekt: is dit het nieuwe WK-shirt van de Rode Duivels?

📷 Gelekt: is dit het nieuwe WK-shirt van de Rode Duivels?

14:00
2
Rudi Garcia krijgt advies van Wilmots: deze Duivel mag hij niet negeren

Rudi Garcia krijgt advies van Wilmots: deze Duivel mag hij niet negeren

12:41
5
Bayern München speelt nog één heel belangrijke match voor Club Brugge: Vincent Kompany heeft er zin in

Bayern München speelt nog één heel belangrijke match voor Club Brugge: Vincent Kompany heeft er zin in

13:31
Zoon van Gert Verheyen scoort in Tweede Provinciale: "Op tribunes Club Brugge ..."

Zoon van Gert Verheyen scoort in Tweede Provinciale: "Op tribunes Club Brugge ..."

13:15
Chaos in WK-steden Amerika? President Trump dreigt ermee

Chaos in WK-steden Amerika? President Trump dreigt ermee

12:20
4
In topvorm, ook naast het veld: Jérémy Doku komt met groot nieuws

In topvorm, ook naast het veld: Jérémy Doku komt met groot nieuws

13:00
Hij lijkt erbij te zullen zijn: Axel Witsel mee naar WK?

Hij lijkt erbij te zullen zijn: Axel Witsel mee naar WK?

11:40
1
Club Brugge-chauffeur kreeg 11 messteken: daders kennen straf

Club Brugge-chauffeur kreeg 11 messteken: daders kennen straf

12:00
De Rode Duivels vaker tegen Europese grootmachten? De UEFA zou een revolutie voorbereiden

De Rode Duivels vaker tegen Europese grootmachten? De UEFA zou een revolutie voorbereiden

11:00
Weer mis! KBVB probeerde verdedigend talent te overtuigen, maar die koos resoluut voor... Nederland

Weer mis! KBVB probeerde verdedigend talent te overtuigen, maar die koos resoluut voor... Nederland

11:20
Hoe verklaar je deze Anderlecht-cijfers ondanks sportieve malaise? "Gedwongen om na te denken"

Hoe verklaar je deze Anderlecht-cijfers ondanks sportieve malaise? "Gedwongen om na te denken"

10:30
Deze twee namen staan met stip genoteerd als nieuwe coach van OH Leuven

Deze twee namen staan met stip genoteerd als nieuwe coach van OH Leuven

10:00
2
Frank Raes uit zijn zorgen bij de Rode Duivels: "Wat als hij terugkeert?"

Frank Raes uit zijn zorgen bij de Rode Duivels: "Wat als hij terugkeert?"

08:40
14
Wie zag dit aankomen? Ex-Club Brugge-spits moet bij Barcelona geblesseerde Lewandowski vervangen

Wie zag dit aankomen? Ex-Club Brugge-spits moet bij Barcelona geblesseerde Lewandowski vervangen

09:30
Bayern-vedette haalt nog maar eens het belang van Vincent Kompany aan met ultieme lof

Bayern-vedette haalt nog maar eens het belang van Vincent Kompany aan met ultieme lof

09:00
1
Rode Duivels spelen twee - heel verre - oefeninterlands in maart: een voorproefje

Rode Duivels spelen twee - heel verre - oefeninterlands in maart: een voorproefje

07:40
3
Anderlecht krijgt serieuze opsteker vanuit de ziekenboeg

Anderlecht krijgt serieuze opsteker vanuit de ziekenboeg

08:20
🎥 Belgische eersteprovincialer zet trainer aan de deur die... scheidsrechter kopstoot verkocht

🎥 Belgische eersteprovincialer zet trainer aan de deur die... scheidsrechter kopstoot verkocht

08:00
Witte rook op Anderlecht: Vandenhaute zal niet dwarsliggen

Witte rook op Anderlecht: Vandenhaute zal niet dwarsliggen

07:20
Leegloop op Jan Breydel? 'Buitenlandse topclub blijft aandringen voor sterkhouder op het middenveld'

Leegloop op Jan Breydel? 'Buitenlandse topclub blijft aandringen voor sterkhouder op het middenveld'

07:00
2
'DAZN zet tegenaanval in en wil 500 euro van meer dan 2000 illegale kijkers'

'DAZN zet tegenaanval in en wil 500 euro van meer dan 2000 illegale kijkers'

06:30
16
Ronaldo schrijft andermaal geschiedenis, Engeland naar het WK en ook dit gebeurde er allemaal

Ronaldo schrijft andermaal geschiedenis, Engeland naar het WK en ook dit gebeurde er allemaal

23:00
1
Club Brugge ruikt de absolute jackpot: 'Spaanse topclub stuurt scouts voor sterkhouder'

Club Brugge ruikt de absolute jackpot: 'Spaanse topclub stuurt scouts voor sterkhouder'

22:39
Knappe overwinning: Belgische beloften bevestigen richting EK

Knappe overwinning: Belgische beloften bevestigen richting EK

22:08
1
Zestien jaar wachten: een Belgische bondscoach kwalificeert zijn team voor het WK

Zestien jaar wachten: een Belgische bondscoach kwalificeert zijn team voor het WK

21:40
9
Voorbije week heeft één zaak al duidelijk gemaakt: bondscoach Rudi Garcia heeft een probleem

Voorbije week heeft één zaak al duidelijk gemaakt: bondscoach Rudi Garcia heeft een probleem

20:40
4
Dit zijn de tegenstanders van de Rode Duivels voorafgaand aan het WK 2026

Dit zijn de tegenstanders van de Rode Duivels voorafgaand aan het WK 2026

21:20
Nicky Hayen met handen in het haar: naast Mignolet en Reis ook deze sterkhouder nog lang niet terug

Nicky Hayen met handen in het haar: naast Mignolet en Reis ook deze sterkhouder nog lang niet terug

21:00
Spelers Antwerp en Genk breken poort open voor jonge Duivels naar volgende ronde EK

Spelers Antwerp en Genk breken poort open voor jonge Duivels naar volgende ronde EK

20:20
Charles De Ketelaere windt er geen doekjes om over rol bij Rode Duivels

Charles De Ketelaere windt er geen doekjes om over rol bij Rode Duivels

20:00
1
'Marc Coucke heeft gekozen: Anderlecht hakt heel snel en wel op deze dag de knopen door'

'Marc Coucke heeft gekozen: Anderlecht hakt heel snel en wel op deze dag de knopen door'

19:40
Waarom Westelen? Belgische beloften spelen om duidelijke reden niet in Leuven

Waarom Westelen? Belgische beloften spelen om duidelijke reden niet in Leuven

19:20
2
De operatie komt er: Club Brugge moet middenvelder nog zeker tot Nieuwjaar missen

De operatie komt er: Club Brugge moet middenvelder nog zeker tot Nieuwjaar missen

19:00
Kenneth Bornauw wordt de grote baas van Anderlecht: dit is waarom en waarom het fout liep met Vandenhaute

Kenneth Bornauw wordt de grote baas van Anderlecht: dit is waarom en waarom het fout liep met Vandenhaute

18:40
18

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 8
San Marino San Marino 0-4 Cyprus Cyprus
Schotland Schotland 2-1 Wit-Rusland Wit-Rusland
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 2-1 Tsjechië Tsjechië
Nederland Nederland 4-0 Finland Finland
Denemarken Denemarken 3-1 Griekenland Griekenland
Kroatië Kroatië 3-0 Gibraltar Gibraltar
Roemenië Roemenië 1-0 Oostenrijk Oostenrijk
Litouwen Litouwen 0-2 Polen Polen
Noord-Ierland Noord-Ierland 0-1 Duitsland Duitsland
IJsland IJsland 2-2 Frankrijk Frankrijk
Zweden Zweden 0-1 Kosovo Kosovo
Slovenië Slovenië 0-0 Zwitserland Zwitserland
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 1-1 Kazachstan Kazachstan
Slovakije Slovakije 2-0 Luxemburg Luxemburg
Oekraïne Oekraïne 2-1 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
Wales Wales 2-4 België België
Estland Estland 1-1 Moldavië Moldavië
Ierland Ierland 1-0 Armenië Armenië
Andorra Andorra 1-3 Servië Servië
Letland Letland 0-5 Engeland Engeland
Spanje Spanje 4-0 Bulgarije Bulgarije
Portugal Portugal 2-2 Hongarije Hongarije
Turkije Turkije 4-1 Georgië Georgië
Italië Italië 3-0 Israël Israël

Nieuwste reacties

Dave79 Dave79 over Kenneth Bornauw wordt de grote baas van Anderlecht: dit is waarom en waarom het fout liep met Vandenhaute Vital Verheyen Vital Verheyen over Chaos in WK-steden Amerika? President Trump dreigt ermee Elke Cools Elke Cools over Hij lijkt erbij te zullen zijn: Axel Witsel mee naar WK? laszlo laszlo over Zestien jaar wachten: een Belgische bondscoach kwalificeert zijn team voor het WK 1872 1872 over 📷 Gelekt: is dit het nieuwe WK-shirt van de Rode Duivels? CringeMedia CringeMedia over 'DAZN zet tegenaanval in en wil 500 euro van meer dan 2000 illegale kijkers' Sv1978 Sv1978 over Frank Raes uit zijn zorgen bij de Rode Duivels: "Wat als hij terugkeert?" Arthur Shelby Arthur Shelby over Deze twee namen staan met stip genoteerd als nieuwe coach van OH Leuven André Coenen André Coenen over Rudi Garcia krijgt advies van Wilmots: deze Duivel mag hij niet negeren Bobby Blue Bobby Blue over Frank Raes is heel streng voor Garcia: "Als Tedesco dit had gedaan, was hij neergesabeld" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved