Hoe absolute Europese dwergstaat nog mag dromen van WK ... als het blijft verliezen

Het WK 2026 wordt het grootste tot nog toe met liefst 48 landen. 28 daarvan zijn ondertussen bekend, maar er moeten er dus nog heel wat gaan bijkomen. Zo ook uit Europa, waar bijna iedereen nog kans maakt op een of andere manier.

In november gaan we alweer veel meer weten over hoe het zit met de Europese verdeling van de tickets voor het WK 2026 in Noord-Amerika. Engeland is het enige land dat nu al 100% zeker is, al is dat voor bepaalde landen - zoals de Rode Duivels - enkel nog een formaliteit.

Maar er zijn ook flink wat landen die nog vol aan de bak zullen moeten. Zo lijkt Italië - behoudens een monsterzege tegen Noorwegen - op weg naar de play-offs als nummer twee in de groep.

Play-offs kunnen nog wel eens heel boeiend worden

En er zijn nog wel een paar landen die toch nog niet zeker zijn van hun ticket voor het WK 2026. Bovendien is er in deze kwalificaties in sommige groepen toch ook iets bijzonder aan de hand, met dank aan de Nations League.

De twaalf nummers twee van elke groep gaan namelijk naar de play-offs, samen met de vier beste winnaars van een Nations League-groep die nog niet bij de top-2 van hun poule zijn weten te eindigen en daardoor dus al zeker zijn van de play-offs.

En zo zou zelfs plots San Marino nog kans maken op het WK, want zij wonnen hun groep in de Nations League - zij het een D-League. Maar als van alle ploegen boven hen er maximaal drie zich niet in de top-2 weten te scharen, dan liggen er mogelijkheden.

Spanje, Duitsland, Portugal, Frankrijk, Engeland, Noorwegen en Tsjechië zijn sowieso op weg naar een plek in de top-2 van hun poule. Wales en Noord-Macedonië gaan dat onder elkaar uitmaken, maar beide ploegen zullen dus de play-offs halen.

Zweden, Wales en Moldavië boven San Marino

Ook Zweden lijkt na een 1 op 12 het WK niet te zullen halen via de kwalificaties en komt dus zo in aanmerking voor een plaats in de play-offs via de Nations League. En ook Moldavië staat nog boven San Marino als winnaar van een Nations League-groep.

Alle andere landen die nog in aanmerking komen, mogen het dus niet halen. Daarbij Noord-Ierland, dat voorbij Slowakije of Duitsland naar de top-2 moet raken in november. Aangezien ze nog tegen Slowakije en Luxemburg spelen, moet dat kunnen.

San Marino moet mogelijk verliezen van Roemenië om kans te blijven maken op WK

En ook Roemenië moet in de top-2 van zijn poule eindigen en laat dat nu net de groep van ... San Marino zijn. Roemenië staat momenteel drie punten achter Bosnië-Herzegovina op de tweede plaats en op 15 november spelen die twee teams tegen elkaar.

Dan kan het dus al beslist zijn, maar bij een eventueel gelijkspel zou het doelsaldo op de slotspeeldag nog eens van pas kunnen komen. Dan trekt Bosnië-Herzegovina naar Oostenrijk en speelt Roemenië tegen San Marino. Zwaar verliezen, 0 op 24 pakken en zo naar de play-offs mogen? Het zou zomaar kunnen. Daar dan Italië loten uit pot 1? Ook dat zou kunnen. Stel je voor ...