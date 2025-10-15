Wat gaat er gebeuren? 'PSG wil Yamal koste wat het kost en tegen elke inspanning naar Parijs halen'

Het belooft een héél aantrekkelijke transferzomer te worden. Real Madrid heeft grootse plannen, maar dat geldt ook voor PSG.

We schreven eerder deze week al dat Vinicius Junior hoogstwaarschijnlijk aan zijn laatste maanden bezig is bij Real Madrid. En De Koninklijke wil de ene superster vervangen door een nog grotere vedette.

Maar ook de plannen van PSG gaan de voetbalwereld stevig door elkaar schudden. De Franse grootmacht heeft van niemand minder dan Lamine Yamal de absolute prioriteit gemaakt. Dat weet de Franse voetbaljournalist Romain Molina.

Het is van moéten

Meer zelfs: het is PSG méér dan menens. "Ik wil Yamal koste van het kost", heeft Nasser Al-Khelaïfi binnenskamers al meermaals laten vallen. "Wat er ook gebeurd: Yamal moét naar Parijs komen."

Het wordt alvats een lastige klus. Yamal is hét uithangbord van FC Barcelona. Het goudhaantje heeft een contract tot medio 2031 én een afkoopsom van… één miljard euro.

Niet kansloos ondanks afkoopsom van één miljard euro

Toch is PSG niét kansloos. De financiële situatie van Barça zorgt er nu eenmaal voor dat alle inkomsten meer dan welkom zijn. Al zal het absolute transferrecord dan wel aan diggelen worden geslagen.