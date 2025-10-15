Witte rook op Anderlecht: Vandenhaute zal niet dwarsliggen

De raad van bestuur van Anderlecht komt vandaag samen om een belangrijke beslissing te bekrachtigen: Michael Verschueren krijgt er naar alle verwachting de titel van ceremoniële voorzitter. Daarmee keert hij officieel terug in het bestuur van paars-wit.

Met die benoeming begint voor Verschueren een tweede hoofdstuk bij zijn geliefde club. Hij zal een eerder protocollaire rol opnemen, terwijl Kenneth Bornauw als CEO de dagelijkse leiding van Anderlecht in handen neemt, weet Het Nieuwsblad. Bornauw was eerder actief als CEO Non Sports, maar kreeg toen moeilijkheden in de samenwerking met Wouter Vandenhaute.

Diezelfde Vandenhaute, die in september aftrad als voorzitter, blijft via zijn vennootschap Mauvavie een invloedrijke aandeelhouder. Samen met zakenpartner Geert Duyck bezit hij 26,3 procent van de aandelen, goed voor een blokkeringsminderheid. In theorie had hij dus een veto kunnen stellen tegen de benoeming van Verschueren, met wie de relatie al jaren bekoeld is.

Vandenhaute zal zelf niet aanwezig zijn op de Raad van Bestuur

De voormalige preses zal dat vetorecht echter niet gebruiken. Volgens bronnen binnen de club is er vooraf overleg geweest en willen de aandeelhouders van Mauvavie geen nieuwe interne impasse veroorzaken. De aanstelling van zowel Verschueren als Bornauw zal daardoor normaal zonder tegenstem worden goedgekeurd.

Het blijft wel afwachten of Vandenhaute zelf aanwezig zal zijn op de raad van bestuur. Toen hij aftrad, liet hij verstaan zijn zitje voorlopig leeg te laten om de club in alle rust verder te laten werken. Sindsdien vertegenwoordigt Tomas Van den Spiegel de belangen van Mauvavie binnen het bestuur.

Met de terugkeer van Verschueren en de formele aanstelling van Bornauw lijkt Anderlecht stilaan opnieuw een stabiele bestuursstructuur te vinden, na maanden van interne hertekening en onzekerheid achter de schermen.