Heerlijke anekdote over Maxim De Cuyper op tafel: "En wij maar lachen en proberen serieus te houden"
Foto: © photonews

Voormalig ploegmaats Ignace Van der Brempt en Maxim De Cuyper speelden samen bij Club onder trainer Rik De Mil. In een interview deelt Van der Brempt een anekdote die de sfeer binnen de groep typeert en de persoonlijkheid van De Cuyper belicht.

Van der Brempt omschrijft De Cuyper als uitgesproken levendig. “Zeer ondeugend”, stelt hij in Het Nieuwsblad. “Als er iemand is met wie je vijf uur op café kan zitten zonder je een minuut te vervelen, dan is hij het wel.” Hij benadrukt dat De Cuyper beschikt over een aanstekelijke energie. “Ik weet niet waar Maxim het blijft halen, maar je ligt echt in een deuk als hij en forme is.”

Ontspanning

Volgens Van der Brempt is het vermogen om te ontspannen een belangrijke eigenschap, zeker in een veeleisende competitie. “Zeer toffe gast die zich bovendien uitstekend kan ontspannen, niet onbelangrijk als je in een drukke, soms stressy competitie als de Premier League speelt.”

De anekdote die Van der Brempt deelt, vond plaats in de spelerstunnel. “Je had erbij moeten zijn als hij in de spelerstunnel de coach nadeed”, zegt hij. “De Mil had dan pakweg een fout gemaakt in een Franse zin en dan herhaalde Maxim dat een keer of vijf. En wij maar lachen, en ons proberen serieus te houden terwijl we het veld opstapten.”

Werksfeer onder Rik De Mil en groepsdynamiek

De herinnering aan de periode onder trainer Rik De Mil wordt door Van der Brempt positief omschreven. De interactie tussen spelers en staf, gecombineerd met de humor van De Cuyper, zorgde voor een hechte groepssfeer. “Heerlijke tijd was het”, klinkt het.

De anekdote illustreert hoe speelse momenten binnen een professionele context kunnen bijdragen aan teamcohesie. De Cuyper, inmiddels actief bij Brighton & Hove Albion, blijft volgens Van der Brempt een figuur die het groepsgebeuren positief beïnvloedt.

