Niemand had de laatste transfer van Union zien aankomen: "Toen ze me contacteerden, dacht ik dat het een grap was"

Jens Teunckens vindt opnieuw werk bij Union Saint-Gilloise. De doelman had niet verwacht benaderd te worden door de regerende kampioen.

Een week geleden maakte Union Saint-Gilloise de komst van Jens Teunckens officieel. De keeper was transfervrij sinds het einde van zijn avontuur bij Lierse, waar hij zelfs naar de B-kern was verwezen. Hij komt aan in het Dudenpark als vierde doelman.

Alles ging bijzonder snel: “De onderhandelingen verliepen vlot en er was zelfs al een akkoord sinds midden september,” verklaart de 27-jarige doelman in een interview met Het Belang van Limburg.

“Toen ze me contacteerden, dacht ik eerst dat het een grap was. Ik heb uiteraard een band met Jos Beckx (bekend keeperstrainer bij Union), maar je verwacht niet dat de landskampioen belt om je aan te trekken,” lacht hij.

Een kern heeft van alles nodig

“Iedereen kent intussen hun transfergeschiedenis en recente prestaties, dus ik vraag me af welke data ze over mij geanalyseerd hebben,” glimlacht Teunckens, die sinds april 2024 geen officiële wedstrijd meer speelde.

De voormalige belofte van Club Brugge en Antwerp (Roberto Martinez riep hem zelfs tweemaal op voor de Rode Duivels) kan zijn ervaring delen met de groep, in het bijzonder met de derde doelman, de 18-jarige Georgiër Giorgi Kavlashvili. “Ik zal af en toe een wedstrijd kunnen spelen, maar de nadruk zal liggen op de trainingen,” bevestigt Teunckens.