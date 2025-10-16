Philippe Bormans zegt waar het op staat: "Vertrek van Pocognoli? Dat doet er eigenlijk niet toe"

Sébastien Pocognoli besliste midden het lopende seizoen om Union SG in te ruilen voor AS Monaco. Niet iedereen vind het ethisch verantwoord van de coach om dat te doen. Philippe Bormans koestert dan weer geen wrok.

Al moet het gezegd: Union SG sloeg midden vorige week eventjes op tafel. Les Unionistes voelden nattigheid en eisten duidelijkheid van Sébastien Pocognoli én AS Monaco.

Uiteindelijk was de beslissing snel gemaakt. Poco koos ervoor om de regerende landskampioen én leider in de competitie te verlaten voor een avontuur in Monaco.

Het doet er eigenlijk niet toe wat Union SG er op dat moment van vindt

"Er stond nu eenmaal een clausule in het contract van Pocognoli", haalt Philippe Bormans de schouders op. "Sébastien heeft beslist om elders aan de slag te gaan."

"Het doet er eigenlijk niet toe wat wij er op zo'n moment van vinden", gaat de CEO van Union verder in Het Laatste Nieuws. "We moeten verder, hé. En we hebben ook meteen actie ondernomen."





David Hubert

Union plukte David Hubert weg bij OH Leuven. "En we geloven oprecht dat Hubert iemand is die bij onze club past en het uitstekend zal doen."