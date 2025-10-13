Ging het héél snel? Think again! 'Monaco en Pocognoli hadden al een hele poos contact'

Sébastien Pocognoli verlaat Union SG om AS Monaco te coachen. Denken we met z'n allen dat het allemaal héél snel is gegaan? Think again...

AS Monaco zette de samenwerking met Adi Hütter stop. De Franse topclub kiest voor Sébastien Pocognoli om het schip richting rustiger wateren te leiden.

We moeten eerlijk zijn: voor alles en iedereen kwam het vertrek van Pocognoli bij Union SG als een schok. Maar eigenlijk is het dat allesbehalve.

Van wanneer dateren de eerste contacten tussen AS Monaco en Sébastien Pocognoli?

De Monegasken twijfelden al langer aan de koers die Hütter aan het varen was. Het Laatste Nieuws weet dat de eerste contacten tussen Monaco en Pocognoli al dateren van… midden september.

Al kwam de laatste dagen alles in een stroomversnelling terecht. Nog voor het officiële ontslag van Hütter was Carlos Avina al in Brussel. De sportief directeur van Monaco kwam op vraag van… Union.





Heeft Union SG geprobeerd om de coach te houden?

Les Unionistes voelden immers nattigheid en eisten duidelijkheid van Monaco én Pocognoli. En die duidelijkheid kwam er héél snel. Union deed dan ook geen enkele poging om Poco alsnog te overtuigen. Uit dankbaarheid voor zijn werk in het Dudenpark.