OFFICIEEL: Sébastien Pocognoli verlaat Union SG en wordt trainer van AS Monaco, dit zijn de details

Het is officieel: Sébastien Pocognoli verlaat Union SG en wordt trainer van AS Monaco. De Belgische trainer tekende een contract tot juni 2027.

Het nieuws zat eraan te komen, maar werd nu ook officieel bevestigd. Sébastien Pocognoli is niet langer de hoofdtrainer van Union SG, hij maakt de overstap naar AS Monaco.

Er was interesse in hem, maar die werd al snel concreet. Onlangs volgde het ontslag van Adi Hütter, waardoor de weg helemaal open kwam te liggen voor Pocognoli.

Sébastien Pocognoli is nu coach van AS Monaco

"Union bedankt Pocognoli voor zijn werk en inzet. Over de toekomstige samenstelling van de technische staf wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd", klinkt het bij Union SG.

Monaco zal nog een miljoen euro moeten betalen aan de Brusselaars, terwijl ook Kevin Mirallas naar de Monegasken trekt. Pocognoli tekende er een contract tot 2027.

Hij werd begin juli 2024 coach bij Union SG en bezorgde de club onvergetelijke herinneringen. Hij stond aan het roer toen de Brusselaars voor het eerst in 90 jaar tijd kampioen speelde en bracht de Champions League naar het Dudenpark.