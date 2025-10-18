"Bijna 50 miljoen": Thorsten Fink zegt waar het op staat bij KRC Genk

KRC Genk kende een wisselvallige start van het seizoen, maar coach Thorsten Fink benadrukt dat de club koersvast blijft. In een interview met Het Nieuwsblad licht hij de impact van transfers, blessures en verwachtingen toe.

Transfers en blessures beïnvloeden ritme

KRC Genk zag deze zomer meerdere sterkhouders vertrekken. Volgens Thorsten Fink verlieten spelers de club voor een totaalbedrag van bijna vijftig miljoen euro. Dat had gevolgen voor de samenstelling van de ploeg en het opbouwen van automatismen.

Tegelijkertijd kampte Genk met blessures en andere praktische hindernissen. Fink stelt dat deze factoren het ritme van de ploeg beïnvloedden. De trainer erkent dat de prestaties van de jonge spelersgroep onder druk staan.

“De hoge verwachtingen hebben niet voor het eerst in deze club impact gehad op de prestaties van een jonge groep”, zegt hij. Genk probeert daar volgens hem steeds beter mee om te gaan.

De recente overwinningen waren volgens Fink cruciaal. Hij verwijst naar de duels tegen Dender en Union. “Misschien kwamen we tegen Dender goed weg, maar eerder tegen Union kregen we dan weer veel te weinig”, stelt hij. De resultaten tonen volgens hem dat de ploeg stappen zet, ondanks de wisselende omstandigheden.

Fink benadrukt dat de club zich niet laat leiden door externe ruis. “Er is wat onrust gecreëerd in de media, maar daar trekken we ons weinig van aan”, klinkt het. Hij wijst erop dat de staf en spelersgroep weten waar ze mee bezig zijn en dat de focus intern blijft.

Europa League en competitiedoelstellingen

Ondanks de uitdagingen staat Genk in de Europa League en blijft het competitief in de Jupiler Pro League. De ploeg staat op drie punten van de vierde plaats. Fink ziet ruimte voor verbetering. “We weten dat we nog beter kunnen”, besluit hij.