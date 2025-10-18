Eén iemand durft de échte reden te zeggen waarom Jonas De Roeck voor Club NXT kiest

Jonas De Roeck maakt de overstap naar Club NXT, de beloftenploeg van Club Brugge. De keuze voor deze functie roept vragen op, zeker gezien zijn profiel en eerdere ambities.

Van OH Leuven naar Club NXT: keuze met perspectief

De aanstelling van De Roeck bij Club NXT komt voor sommigen onverwacht. Lukas Van Eenoo stelt is één van hen. “Dat De Roeck nu voor Club NXT kiest, vind ik wel opmerkelijk”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Volgens Van Eenoo lag een terugkeer naar OH Leuven meer voor de hand, zeker na het vertrek van David Hubert. Toch sluit de functie bij Club NXT aan bij De Roecks ervaring met jeugdwerking. “Werken met jeugd en jongeren beter maken is wel zijn ding”, zegt Van Eenoo.

De Roeck heeft in het verleden bewezen dat hij jonge spelers kan begeleiden richting het hoogste niveau. Zijn keuze voor een opleidingsploeg binnen een topclub biedt hem de kans om opnieuw in een structuur te werken waar talentontwikkeling centraal staat. Club NXT fungeert als springplank naar het eerste elftal, wat de positie strategisch interessant maakt.

De Roeck wil overnemen van Hayen

Al geldt die springplank in de toekomst misschien niet alleen voor de spelers van Club NXT, maar ook voor De Roeck zelf, zo bedenkt Van Eenoo nog. “Als Nicky Hayen ooit vertrekt, dan ligt de weg open en heeft Club Brugge zijn opvolger al in huis.”

De keuze van De Roeck gaat in de eerste plaats over Club NXT, maar weet maar zeker dat hij nu al in het achterhoofd heeft om ooit over te nemen als Hayen vertrekt. Vroeg of laat, maar dat is de échte reden voor zijn keuze voor Club NXT.