Eén iemand durft de échte reden te zeggen waarom Jonas De Roeck voor Club NXT kiest

Eén iemand durft de échte reden te zeggen waarom Jonas De Roeck voor Club NXT kiest
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge NXT! 10

Jonas De Roeck maakt de overstap naar Club NXT, de beloftenploeg van Club Brugge. De keuze voor deze functie roept vragen op, zeker gezien zijn profiel en eerdere ambities.

Van OH Leuven naar Club NXT: keuze met perspectief

De aanstelling van De Roeck bij Club NXT komt voor sommigen onverwacht. Lukas Van Eenoo stelt is één van hen. “Dat De Roeck nu voor Club NXT kiest, vind ik wel opmerkelijk”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Volgens Van Eenoo lag een terugkeer naar OH Leuven meer voor de hand, zeker na het vertrek van David Hubert. Toch sluit de functie bij Club NXT aan bij De Roecks ervaring met jeugdwerking. “Werken met jeugd en jongeren beter maken is wel zijn ding”, zegt Van Eenoo.

De Roeck heeft in het verleden bewezen dat hij jonge spelers kan begeleiden richting het hoogste niveau. Zijn keuze voor een opleidingsploeg binnen een topclub biedt hem de kans om opnieuw in een structuur te werken waar talentontwikkeling centraal staat. Club NXT fungeert als springplank naar het eerste elftal, wat de positie strategisch interessant maakt.

De Roeck wil overnemen van Hayen

Al geldt die springplank in de toekomst misschien niet alleen voor de spelers van Club NXT, maar ook voor De Roeck zelf, zo bedenkt Van Eenoo nog. “Als Nicky Hayen ooit vertrekt, dan ligt de weg open en heeft Club Brugge zijn opvolger al in huis.”

De keuze van De Roeck gaat in de eerste plaats over Club NXT, maar weet maar zeker dat hij nu al in het achterhoofd heeft om ooit over te nemen als Hayen vertrekt. Vroeg of laat, maar dat is de échte reden voor zijn keuze voor Club NXT.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge NXT
Jonas De Roeck
Lukas Van Eenoo

Meer nieuws

Probleem ligt bij de bondscoach: Johan Boskamp wil Anderlechtrevelatie op het echte WK zien

Probleem ligt bij de bondscoach: Johan Boskamp wil Anderlechtrevelatie op het echte WK zien

10:30
"Bijna 50 miljoen": Thorsten Fink zegt waar het op staat bij KRC Genk

"Bijna 50 miljoen": Thorsten Fink zegt waar het op staat bij KRC Genk

10:00
LIVE OH Leuven-Club Brugge: Kan blauw-zwart leider Union verder onder druk zetten?

LIVE OH Leuven-Club Brugge: Kan blauw-zwart leider Union verder onder druk zetten?

09:45
John Van den Brom doet boekje open over onbegrijpelijke transfer van Club Brugge

John Van den Brom doet boekje open over onbegrijpelijke transfer van Club Brugge

09:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 18/10: Maamar

Transfernieuws en Transfergeruchten 18/10: Maamar

08:00
"Dan had ik hier nu niet gezeten": Bataille zegt hoe één moment zijn transfer naar Haifa had tegengehouden

"Dan had ik hier nu niet gezeten": Bataille zegt hoe één moment zijn transfer naar Haifa had tegengehouden

09:00
Marc Wilmots begrijpt niets van wedstrijdleiding na stilgelegde Standard-Antwerp Reactie

Marc Wilmots begrijpt niets van wedstrijdleiding na stilgelegde Standard-Antwerp

07:30
21
Rinkelt de kassa in het Lotto Park? 'Onverwachte transfer kan miljoenen opbrengen voor RSC Anderlecht'

Rinkelt de kassa in het Lotto Park? 'Onverwachte transfer kan miljoenen opbrengen voor RSC Anderlecht'

08:00
3
📷 OFFICIEEL Contractverlenging bij Club Brugge: tot 2029 aan boord

📷 OFFICIEEL Contractverlenging bij Club Brugge: tot 2029 aan boord

07:40
🎥 Belgen eisen positieve en negatieve hoofdrol op in duel tussen PSG en RC Strasbourg

🎥 Belgen eisen positieve en negatieve hoofdrol op in duel tussen PSG en RC Strasbourg

08:20
🎥 Bekijk de beelden! Standard identificeert bekergooier en komt met nieuws over uitspelen match tegen Antwerp

🎥 Bekijk de beelden! Standard identificeert bekergooier en komt met nieuws over uitspelen match tegen Antwerp

07:22
2
'Duitse topclub wil vol voor middenvelder Club Brugge gaan, maar er is één voorwaarde'

'Duitse topclub wil vol voor middenvelder Club Brugge gaan, maar er is één voorwaarde'

07:00
Forfait of geen forfait? Wat zegt reglement na stilgelegde Standard-Antwerp in minuut 89?

Forfait of geen forfait? Wat zegt reglement na stilgelegde Standard-Antwerp in minuut 89?

23:41
38
Voetbalfans gaan zeer creatief aan de slag: bekende deuntjes worden voetballers De derde helft

Voetbalfans gaan zeer creatief aan de slag: bekende deuntjes worden voetballers

06:30
Standard-supporters schieten zichzelf in de voet! Forfait lonkt nadat Dhondt Standard-Antwerp stillegt bij 1-0

Standard-supporters schieten zichzelf in de voet! Forfait lonkt nadat Dhondt Standard-Antwerp stillegt bij 1-0

23:08
Vincent Kompany zou zijn fiat hebben gegeven, maar de fans van Bayern schreeuwen moord en brand

Vincent Kompany zou zijn fiat hebben gegeven, maar de fans van Bayern schreeuwen moord en brand

06:00
🎥 Was dit een rode kaart? Standard voelt zich andermaal bekocht

🎥 Was dit een rode kaart? Standard voelt zich andermaal bekocht

23:00
11
Beerschot neemt Beveren zijn maximum af: Kortrijk lachende derde?

Beerschot neemt Beveren zijn maximum af: Kortrijk lachende derde?

22:30
13
📷 🎥 Poppen gaan aan het dansen: supporter duwt Antwerp-speler

📷 🎥 Poppen gaan aan het dansen: supporter duwt Antwerp-speler

22:00
4
Romeo Vermant geeft aan welk soort man hij wil zijn

Romeo Vermant geeft aan welk soort man hij wil zijn

21:00
Filip Joos komt met wel héél straffe uitspraak over het Bayern van Vincent Kompany

Filip Joos komt met wel héél straffe uitspraak over het Bayern van Vincent Kompany

21:40
Wat zeggen de xP na tien speeldagen Jupiler Pro League? Analyse

Wat zeggen de xP na tien speeldagen Jupiler Pro League?

20:40
2
Zelfs Messi en Ronaldo durfden het niet: deze beslissing van Lamine Yamal zorgt voor verbazing bij de fans

Zelfs Messi en Ronaldo durfden het niet: deze beslissing van Lamine Yamal zorgt voor verbazing bij de fans

21:21
Code rood bij Antwerp: zware verliezen voor Ghelamco

Code rood bij Antwerp: zware verliezen voor Ghelamco

20:00
11
Pocognoli op drie, héél verrassende naam op tien: dit zijn de beste coaches aller tijden in Jupiler Pro League Analyse

Pocognoli op drie, héél verrassende naam op tien: dit zijn de beste coaches aller tijden in Jupiler Pro League

18:40
7
Besnik Hasi komt met goed nieuws over zomeraanwinst

Besnik Hasi komt met goed nieuws over zomeraanwinst

19:40
Na de controversiële wissel: coach laat zich uit over Rode Duivel

Na de controversiële wissel: coach laat zich uit over Rode Duivel

20:20
"Het blijft onwaarschijnlijk": Franky Van der Elst verbaasd door David Hubert

"Het blijft onwaarschijnlijk": Franky Van der Elst verbaasd door David Hubert

19:00
Frederik Vanderbiest zet de puntjes op de i: "Je moet geen genie zijn om dat te weten"

Frederik Vanderbiest zet de puntjes op de i: "Je moet geen genie zijn om dat te weten"

19:20
2
Maakt Max Dean dit weekend zijn comeback? Ivan Leko geeft antwoord

Maakt Max Dean dit weekend zijn comeback? Ivan Leko geeft antwoord

18:20
"Mijn eigen draai toevoegen": het plan van David Hubert om Union nog beter te maken

"Mijn eigen draai toevoegen": het plan van David Hubert om Union nog beter te maken

18:00
Nieuwe tegenvaller voor Nicky Hayen: basisspeler van Club Brugge waarschijnlijk afwezig dit weekend

Nieuwe tegenvaller voor Nicky Hayen: basisspeler van Club Brugge waarschijnlijk afwezig dit weekend

17:40
Anderlecht-coach Besnik Hasi is duidelijk over WK-affaire: "Nathan De Cat wou wel gaan"

Anderlecht-coach Besnik Hasi is duidelijk over WK-affaire: "Nathan De Cat wou wel gaan"

17:00
Besnik Hasi kijkt uit naar versterking volgend seizoen: "Hij heeft het potentieel om eerste spits te worden"

Besnik Hasi kijkt uit naar versterking volgend seizoen: "Hij heeft het potentieel om eerste spits te worden"

16:40
Eindelijk goed nieuws voor Julien Duranville bij Dortmund

Eindelijk goed nieuws voor Julien Duranville bij Dortmund

17:20
Rik De Mil onthult de waarheid over interesse van Union SG: "Ik ben heel teleurgesteld"

Rik De Mil onthult de waarheid over interesse van Union SG: "Ik ben heel teleurgesteld"

16:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 16:00 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18:15 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 20:45 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Ninu Mastrackz Ninu Mastrackz over Marc Wilmots begrijpt niets van wedstrijdleiding na stilgelegde Standard-Antwerp Boktor Boktor over Eén iemand durft de échte reden te zeggen waarom Jonas De Roeck voor Club NXT kiest Jasperd Jasperd over Rinkelt de kassa in het Lotto Park? 'Onverwachte transfer kan miljoenen opbrengen voor RSC Anderlecht' CringeMedia CringeMedia over 🎥 Was dit een rode kaart? Standard voelt zich andermaal bekocht Daja Daja over Forfait of geen forfait? Wat zegt reglement na stilgelegde Standard-Antwerp in minuut 89? LordJozef LordJozef over John Van den Brom doet boekje open over onbegrijpelijke transfer van Club Brugge Pontsjow Pontsjow over Code rood bij Antwerp: zware verliezen voor Ghelamco FC BRUGES FC BRUGES over Nog meer miserie op komst voor wie geen DAZN heeft om voetbal te kijken nick!LFC nick!LFC over 🎥 Bekijk de beelden! Standard identificeert bekergooier en komt nieuws over uitspelen match tegen Antwerp Dinkalink Dinkalink over Wat zeggen de xP na tien speeldagen Jupiler Pro League? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved