Heel goed nieuws voor Anderlecht voor de match in Charleroi: het was meer schrik dan kwaad

Goed nieuws voor Anderlecht: Mihajlo Cvetkovic geraakt fit voor de verplaatsing naar Charleroi vrijdagavond. De jonge Serviër moest in Sint-Truiden nog aan de rust afhaken met een gezwollen knie, maar de blessure blijkt gelukkig mee te vallen.

“Meer schrik dan kwaad”, klinkt het binnen de club. Cvetkovic was tegen STVV nochtans een van de uitblinkers bij paars-wit. De 18-jarige spits scoorde en zorgde met zijn aanwezigheid voor voortdurend gevaar in de zestien.

Toen hij na de pauze vervangen werd, verloor Anderlecht duidelijk zijn houvast voorin. Zonder aanspeelpunt moesten de Brusselaars achteruit, met de 2-2 gelijkmaker tot gevolg.

In amper twee wedstrijden heeft Cvetkovic al twee keer gescoord, een start om u tegen te zeggen voor een tiener die zich razendsnel aanpast aan het niveau van de Jupiler Pro League. Zijn gevoel voor positie en zijn duelkracht maken hem bijzonder waardevol in het spel van Anderlecht, dat vaak opbouwt via de centrale as.

Cvetkovic is een echte afwerker

Dat hij vrijdag weer inzetbaar is, is dus een enorme opsteker voor coach Besnik Hasi. De Serviër biedt iets wat Anderlecht de voorbije seizoenen vaak miste: een echte afwerker met présence in de box. Zijn rendement is indrukwekkend, maar minstens even belangrijk is de manier waarop hij ruimte creëert voor de flankspelers.

De concurrentie met Bertaccini blijft, maar op dit moment lijkt Cvetkovic de logische eerste keuze in de spits. Zijn combinatie van kracht, scherpte en maturiteit is zeldzaam voor zijn leeftijd. Tegen Charleroi krijgt hij de kans om die lijn door te trekken en zich nog steviger in de basis te spelen.