"Kan me niet inbeelden dat ik dit zou gedaan hebben": Goots verrast door wat nieuwkomer bij Antwerp doet

"Kan me niet inbeelden dat ik dit zou gedaan hebben": Goots verrast door wat nieuwkomer bij Antwerp doet
Foto: © photonews
Word fan van Antwerp! 2869

Na de verliespartij tegen Standard staat Antwerp op een teleurstellende veertiende plaats. Analist Patrick Goots uit zijn verbazing over de situatie en wijst op het gebrek aan leiderschap binnen de ploeg. De rol van nieuwkomer Thibo Somers komt daarbij nadrukkelijk aan bod.

Somers neemt initiatief, Goots reageert kritisch

Tijdens het duel op Sclessin, bij een afgekeurde tweede treffer van Standard, riep Thibo Somers zijn ploeggenoten bijeen in een kring. Goots noemt dat opvallend voor een speler die pas drie maanden bij de club is. “Ik kan me niet inbeelden dat ik – drie maanden na mijn aankomst bij Antwerp – dit zou gedaan hebben”, stelt hij in Gazet van Antwerpen.

Volgens Goots is Somers genoodzaakt zich snel te profileren als leider, omdat er te weinig natuurlijke leiders zijn in de huidige kern. Hij verwijst naar het vertrek van figuren als Alderweireld en Odoi, die vorig seizoen het initiatief namen op cruciale momenten. Vincent Janssen is wel kapitein, maar volgens Goots is het als spits moeilijk om sturend op te treden.

Somers speelt momenteel als valse tien, maar Goots merkt op dat hij zich in die rol niet comfortabel lijkt te voelen. “Ik vond het op zich goed dat Somers het initiatief nam, maar tegelijk denk ik dat hij met te veel in zijn hoofd zit en dat zie je aan zijn spel”, aldus Goots.

Antwerp in vrije val

Door de nederlaag tegen Standard zakt Antwerp naar plaats veertien in het klassement. Goots noemt dat uitzonderlijk. “Ik denk dat Antwerp sinds de promotie nooit lager heeft gestaan dan de achtste of negende plaats.” De kloof met de top zes bedraagt zes punten, maar volgens hem is dat geen garantie op herstel.

Nochtans doen veel ploegen dat wel. Ook coach Thorsten Fink kijkt naar het klassement met relativerende blik. Hij staat met Genk, net als KAA Gent, nog buiten de top zes. Toch benadrukt Goots dat Antwerp dringend een reeks zeges nodig heeft. “Ik geloof nooit dat het een kloof van tien punten nog kan overbruggen”, besluit hij.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Patrick Goots
Thibo Somers

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: Clement - De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: Clement - De Cat

12:00
Een nieuwe uitdaging voor Philippe Clement? De geruchten nemen toe

Een nieuwe uitdaging voor Philippe Clement? De geruchten nemen toe

12:00
Jupiler Pro League breekt marktwaarderecord: Mechelen, Club en Union maken indruk, Anderlecht absoluut niet

Jupiler Pro League breekt marktwaarderecord: Mechelen, Club en Union maken indruk, Anderlecht absoluut niet

11:40
1
Topadvocaat inhuren: Antwerp gaat all-in om zijn gelijk te krijgen over duel tegen Standard

Topadvocaat inhuren: Antwerp gaat all-in om zijn gelijk te krijgen over duel tegen Standard

09:30
13
Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag

Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag

11:20
2
Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over de toekomst van Jelle Vossen

Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over de toekomst van Jelle Vossen

11:00
Attractief of naïef? KRC Genk moest deze aanpak van tegenstander altijd afstraffen Opinie

Attractief of naïef? KRC Genk moest deze aanpak van tegenstander altijd afstraffen

10:45
1
'Club Brugge mengt zich in strijd om spits die andere JPL-ploeg al op het oog had'

'Club Brugge mengt zich in strijd om spits die andere JPL-ploeg al op het oog had'

10:00
Standard grijpt in eigen stadion in na stopgezette match tegen Antwerp

Standard grijpt in eigen stadion in na stopgezette match tegen Antwerp

07:20
5
Verdiende Lommel de zege tegen RSCA Futures? Eerlijk antwoord van Dries Wouters

Verdiende Lommel de zege tegen RSCA Futures? Eerlijk antwoord van Dries Wouters

10:15
'Monstercontract op tafel voor Anderlechtyoungster Nathan De Cat?'

'Monstercontract op tafel voor Anderlechtyoungster Nathan De Cat?'

08:40
David Hubert komt met uitspraak over Lotto Park en dat zullen Anderlechtfans niet graag horen

David Hubert komt met uitspraak over Lotto Park en dat zullen Anderlechtfans niet graag horen

09:00
Na gigantische ontgoocheling tegen Seraing: aanvoerder van Patro spreekt klare taal

Na gigantische ontgoocheling tegen Seraing: aanvoerder van Patro spreekt klare taal

09:15
1
Scheidsrechter uit de Pro League betrapt onder invloed: "Rijverbod heeft grote gevolgen om te fluiten"

Scheidsrechter uit de Pro League betrapt onder invloed: "Rijverbod heeft grote gevolgen om te fluiten"

08:20
7
Franky Van Der Elst niet te spreken over Genkspeler: "Tegen zijn goesting"

Franky Van Der Elst niet te spreken over Genkspeler: "Tegen zijn goesting"

08:00
Waarom Marc Coucke achter de schermen een terugkeer van Jean Kindermans probeert te forceren

Waarom Marc Coucke achter de schermen een terugkeer van Jean Kindermans probeert te forceren

07:00
1
Grote gevolgen? Burgess spreekt klare taal over vertrek van Pocognoli en komst van Hubert

Grote gevolgen? Burgess spreekt klare taal over vertrek van Pocognoli en komst van Hubert

07:40
Dit moet er volgens Lardot veranderen bij de scheidsrechters: "Ego opzij zetten" en "Mentaliteitswijziging"

Dit moet er volgens Lardot veranderen bij de scheidsrechters: "Ego opzij zetten" en "Mentaliteitswijziging"

06:30
5
Vincent Euvrard komt met enkele vreemde uitspraken na overwinning van Standard tegen Antwerp

Vincent Euvrard komt met enkele vreemde uitspraken na overwinning van Standard tegen Antwerp

21:40
5
Hoe de Marokkaanse wereldtitel van Ali Maamar een vloek én een zegen is voor RSC Anderlecht

Hoe de Marokkaanse wereldtitel van Ali Maamar een vloek én een zegen is voor RSC Anderlecht

23:00
3
Stad Antwerpen zet met nieuwe miljardenbegroting deur op kier voor Beerschot

Stad Antwerpen zet met nieuwe miljardenbegroting deur op kier voor Beerschot

23:30
3
Misverstanden aan beide zijden: Bataille legt uit hoe (pijnlijk) vertrek bij Antwerp tot stand is gekomen

Misverstanden aan beide zijden: Bataille legt uit hoe (pijnlijk) vertrek bij Antwerp tot stand is gekomen

21:00
1
Stef Wils verstopt zich niét en spreekt over mogelijk ontslag als coach van Antwerp FC

Stef Wils verstopt zich niét en spreekt over mogelijk ontslag als coach van Antwerp FC

19:40
16
Senne Lammens reageert voor het eerst zelf op knalprestaties én lovende commentaren bij Manchester United

Senne Lammens reageert voor het eerst zelf op knalprestaties én lovende commentaren bij Manchester United

22:30
1
Wat werd er gezegd in het gesprek tussen Courtois en Penders? Laatstgenoemde laat het ons weten

Wat werd er gezegd in het gesprek tussen Courtois en Penders? Laatstgenoemde laat het ons weten

22:00
Marc Wilmots krijgt de volle laag: "Het laatste wat we nodig hebben"

Marc Wilmots krijgt de volle laag: "Het laatste wat we nodig hebben"

19:00
9
Voert de Belgische voetbalbond de druk op? Nathan De Cat is geselecteerd voor WK U17 in Qatar

Voert de Belgische voetbalbond de druk op? Nathan De Cat is geselecteerd voor WK U17 in Qatar

20:40
4
KV Kortrijk is de lachende derde in Challenger Pro League en dat levert deze reactie op

KV Kortrijk is de lachende derde in Challenger Pro League en dat levert deze reactie op

21:20
Baas in eigen Kuip: 'Feyenoord doet krachttoer en telt miljoenen neer'

Baas in eigen Kuip: 'Feyenoord doet krachttoer en telt miljoenen neer'

21:10
Jonathan Lardot komt met (vreemde?) uitleg na afgekeurd doelpunt van Thorgan Hazard: "Het was héél nipt"

Jonathan Lardot komt met (vreemde?) uitleg na afgekeurd doelpunt van Thorgan Hazard: "Het was héél nipt"

20:00
9
Max Dean eindelijk op de terugweg bij KAA Gent, maar andere speler valt mogelijk lang uit

Max Dean eindelijk op de terugweg bij KAA Gent, maar andere speler valt mogelijk lang uit

19:50
Deze speler is eens niét transfervrij, maar: 'Met dit plan wil Real Madrid Haaland naar Spanje halen'

Deze speler is eens niét transfervrij, maar: 'Met dit plan wil Real Madrid Haaland naar Spanje halen'

20:20
1
"Belachelijk" en "Zinloos" - Zo reageren zowel Standard- als Antwerp-spelers op hun 'match'

"Belachelijk" en "Zinloos" - Zo reageren zowel Standard- als Antwerp-spelers op hun 'match'

16:30
17
Winnaar tegen Standard, verliezer in Sint-Truiden: het lukt niet elke keer voor Besnik Hasi Analyse

Winnaar tegen Standard, verliezer in Sint-Truiden: het lukt niet elke keer voor Besnik Hasi

18:40
'Engelse cultfiguur verlaat Premier League en gaat héél véél geld verdienen in de woestijn'

'Engelse cultfiguur verlaat Premier League en gaat héél véél geld verdienen in de woestijn'

19:20
3
Uiteraard een maat voor niets: dit is hoe de 6,5 (!) resterende minuten tussen Standard en Antwerp verliepen

Uiteraard een maat voor niets: dit is hoe de 6,5 (!) resterende minuten tussen Standard en Antwerp verliepen

15:11
57

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Vincent Euvrard komt met enkele vreemde uitspraken na overwinning van Standard tegen Antwerp Green kill Green kill over Attractief of naïef? KRC Genk moest deze aanpak van tegenstander altijd afstraffen Swakke25 Swakke25 over Jupiler Pro League breekt marktwaarderecord: Mechelen, Club en Union maken indruk, Anderlecht absoluut niet CringeMedia CringeMedia over Paul Gheysens moeit zich ook met stopgezette match Standard-Antwerp: "Ik verslikte me" EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Uiteraard een maat voor niets: dit is hoe de 6,5 (!) resterende minuten tussen Standard en Antwerp verliepen CringeMedia CringeMedia over Nog meer miserie op komst voor wie geen DAZN heeft om voetbal te kijken OH boy OH boy over Topadvocaat inhuren: Antwerp gaat all-in om zijn gelijk te krijgen over duel tegen Standard CringeMedia CringeMedia over Marc Wilmots krijgt de volle laag: "Het laatste wat we nodig hebben" Demogorgon Demogorgon over Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over "Kan me niet inbeelden dat ik dit zou gedaan hebben": Goots verrast door wat nieuwkomer bij Antwerp doet Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved