"Kan me niet inbeelden dat ik dit zou gedaan hebben": Goots verrast door wat nieuwkomer bij Antwerp doet

Na de verliespartij tegen Standard staat Antwerp op een teleurstellende veertiende plaats. Analist Patrick Goots uit zijn verbazing over de situatie en wijst op het gebrek aan leiderschap binnen de ploeg. De rol van nieuwkomer Thibo Somers komt daarbij nadrukkelijk aan bod.

Somers neemt initiatief, Goots reageert kritisch

Tijdens het duel op Sclessin, bij een afgekeurde tweede treffer van Standard, riep Thibo Somers zijn ploeggenoten bijeen in een kring. Goots noemt dat opvallend voor een speler die pas drie maanden bij de club is. “Ik kan me niet inbeelden dat ik – drie maanden na mijn aankomst bij Antwerp – dit zou gedaan hebben”, stelt hij in Gazet van Antwerpen.

Volgens Goots is Somers genoodzaakt zich snel te profileren als leider, omdat er te weinig natuurlijke leiders zijn in de huidige kern. Hij verwijst naar het vertrek van figuren als Alderweireld en Odoi, die vorig seizoen het initiatief namen op cruciale momenten. Vincent Janssen is wel kapitein, maar volgens Goots is het als spits moeilijk om sturend op te treden.

Somers speelt momenteel als valse tien, maar Goots merkt op dat hij zich in die rol niet comfortabel lijkt te voelen. “Ik vond het op zich goed dat Somers het initiatief nam, maar tegelijk denk ik dat hij met te veel in zijn hoofd zit en dat zie je aan zijn spel”, aldus Goots.

Antwerp in vrije val

Door de nederlaag tegen Standard zakt Antwerp naar plaats veertien in het klassement. Goots noemt dat uitzonderlijk. “Ik denk dat Antwerp sinds de promotie nooit lager heeft gestaan dan de achtste of negende plaats.” De kloof met de top zes bedraagt zes punten, maar volgens hem is dat geen garantie op herstel.

Nochtans doen veel ploegen dat wel. Ook coach Thorsten Fink kijkt naar het klassement met relativerende blik. Hij staat met Genk, net als KAA Gent, nog buiten de top zes. Toch benadrukt Goots dat Antwerp dringend een reeks zeges nodig heeft. “Ik geloof nooit dat het een kloof van tien punten nog kan overbruggen”, besluit hij.