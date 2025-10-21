Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag

Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag
Foto: © photonews

Nordin Jackers reageerde op de aanhoudende discussie over zijn positie bij Club Brugge. Met Simon Mignolet nog steeds geblesseerd, blijft Jackers voorlopig eerste doelman. De vraag is wat er gebeurt zodra Mignolet opnieuw inzetbaar is.

Druk en fouten: Jackers blikt terug

Sinds het begin van het seizoen krijgt Jackers steeds vaker het vertrouwen als vaste keeper. Die keuze leidde tot interne en externe reacties, zeker gezien zijn wisselvallige prestaties in vergelijking met eerdere play-offcampagnes. Jackers erkent dat er fouten zijn gemaakt. “Mijn fout in Atalanta? Na de match is dat even 'kut', ja. Maar het is voetbal en dan worden er fouten gemaakt”, stelt hij in Het Laatste Nieuws.

Binnen de club is er volgens Jackers geen sprake van verdeeldheid. “Binnen de spelersgroep of binnen de club is er niemand die twijfelt”, zegt hij. Hij benadrukt dat fouten deel uitmaken van het spel en dat er onderling steun is. “Ik denk dat we elkaar steunen.”

De situatie rond de keeperspositie blijft een terugkerend thema. De afwezigheid van Mignolet door blessure heeft Jackers voorlopig een vaste plaats opgeleverd. Toch blijft de toekomst onzeker.

Jackers: “Als hij terug is, zal er binnen de staf beslist worden”

Jackers toont zich professioneel in zijn omgang met de situatie. Over Mignolet is hij duidelijk. “Je gunt niemand een blessure. De band tussen ons is goed.” Hij geeft aan dat er open communicatie is tussen beide doelmannen. “Ik denk dat we er goed over babbelen en de situatie begrijpen.”

Wat er gebeurt zodra Mignolet opnieuw beschikbaar is, laat Jackers in het midden. “Als hij terug is, zal er binnen de staf beslist worden. Het is niet aan mij om daarop te antwoorden”, klinkt het tot besluit.

Volg Bayern München - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (22/10).

