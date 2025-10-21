Scheidsrechter uit de Pro League betrapt onder invloed: "Rijverbod heeft grote gevolgen om te fluiten"

Scheidsrechter uit de Pro League betrapt onder invloed: "Rijverbod heeft grote gevolgen om te fluiten"

Een scheidsrechter uit de Belgische Pro League is door de politierechtbank veroordeeld tot een rijverbod van 21 weken. De maatregel volgt op een incident waarbij de man onder invloed achter het stuur zat na een avond met vrienden.

Incident na einde van het seizoen

Op 1 juni 2024, kort na afloop van het voetbalseizoen, ging M.S. uit in gezelschap van vrienden. Tijdens de terugrit naar zijn woonplaats Aalst liep het mis. De scheidsrechter gaf aan dat hij onderweg in slaap was gevallen. “Ik ben ingedommeld”, vertelde hij aan de politierechter, zo citeert Het Nieuwsblad hem. Uit de vaststellingen bleek dat hij onder invloed reed.

De zaak werd maandag behandeld in de politierechtbank. De beklaagde moest zich verantwoorden voor het rijden onder invloed. De feiten werden bevestigd en de rechter ging over tot uitspraak. De man werd veroordeeld tot een rijverbod van 21 weken en een geldboete van 2.000 euro.

Naast het rijverbod moet M.S. zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen. Bovendien wordt er gedurende twee jaar een alcoholslot opgelegd.

Impact op professionele activiteiten

De advocaat van M.S. vroeg om verzachtende omstandigheden. Hij wees op de professionele gevolgen van het rijverbod. “Een rijverbod zou grote gevolgen hebben, omdat mijn cliënt heel het land doorkruist om wedstrijden te fluiten”, stelde zijn advocaat. De rechter hield echter vast aan de sanctie.

De scheidsrechter benadrukte dat hij zijn fysieke conditie op peil houdt. “Ik heb geen probleem met alcohol, want ik train elke dag omdat mijn conditie op peil moet zijn”, klonk het. Hij gaf aan dat hij de ernst van de situatie erkent en de opgelegde straf zal respecteren.

