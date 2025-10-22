Méér dan De Cat en Mokio! Dit zijn de Jonge Duivels U17 die de volgende Gouden Generatie worden genoemd

Méér dan De Cat en Mokio! Dit zijn de Jonge Duivels U17 die de volgende Gouden Generatie worden genoemd
Foto: © photonews

Maandag begint Jong België aan het WK U17 in Qatar. Nathan De Cat en Jortho Mokio zijn er (voorlopig) niet bij. Maar welke jongens gaan onze kleuren wel meteen verdedigen?

De troepen van Bob Browaeys krijgen maandag meteen een zware tegenstander voorgeschoteld. Jong België U17 neemt het op tegen de leeftijdsgenoten uit Argentinië.

De eerste wedstrijden moeten onze landgenoten het zonder Nathan De Cat en Jortho Mokio doen. De sterkhouders worden pas vanaf de knock-outwedstrijden vrijgegeven door respectievelijk RSC Anderlecht en AFC Ajax.

We willen echter niet blijven focussen op De Cat en Mokio. Bij de U17 zitten immers nog enkele talenten die we in de gaten willen houden. Hieronder stellen we er een paar aan u voor.

Lucca Brughmans - KRC Genk

Deze naam doet wellicht een belletje rinkelen. Lucca Brughmans is het zoveelste talent uit de doelmannenschool van KRC Genk. De goalie keept zijn wedstrijden bij Jong Genk en is de derde doelman in de kern bij De Smurfen.

Axl Wins - Club Brugge

Wat hebben Maxim De Cuyper, Joaquin Seys, Kyriani Sabbe, Jorne Spileers én Axl Wins gemeen? Ze zijn allen opgeleid bij Club Brugge én spelen als flankverdediger. Ook deze Wins wordt gezien als één van de toekomstige sterkhouders van blauw-zwart.

Noah Fernandez - PSV 

Noah Fernandez voerde enkele weken geleden zijn debuut bij De Lampenclub. En Peter Bosz is een grote fan. We gaan er dan ook niet van schrikken als Fernandez één van dé revelaties van het WK wordt.

Jesse Bisiwu - Club Brugge

Jesse Bisiwu gaf zijn visitekaartje alvast in stijl af. In de UEFA Youth League was de aanvaller héél sterk in de partij tegen Atalanta BC. Een attractie in Brugge én de komende weken ongetwijfeld ook in Qatar.

René Mitongo - Standard

René Mitongo is met vijf doelpunten in twaalf caps dé topschutter van de selectie. Bovendien verschijn de goaltjesdief ook al twee keer in het eerste elftal van Standard. Een pak Europese topclubs zitten achter hem aan, maar Mitongo wil eerst doorbreken in Luik.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

