Van een C4 bij Anderlecht naar een contract tot 2029 bij Bayern: Kompany kan Vandenhaute "bedanken"

Vincent Kompany staat natuurlijk in het middelpunt van de belangstelling in België tijdens de verplaatsing van Club Brugge naar Bayern München. Het Belgische voetbal kan uit eerste hand de ontwikkeling van de ex-coach van Anderlecht zien, die onlangs werd verlengd tot 2029.

We zijn gewend aan de cliché opmerking dat "voetbal erg snel gaat", maar in het geval van Vincent Kompany hebben we sinds 2022 werkelijk een achtbaan gevolgd. Begrijp: veel snelheid, maar ook hoogte- en dieptepunten.

Want aan het einde van het seizoen 2021-2022, toen Vincent Kompany tot algemene verrassing zijn C4 ontving en werd vervangen door Felice Mazzù, had je een ware tovenaar moeten zijn om drie jaar later een titel in de Bundesliga en recordcijfers met Bayern München te voorspellen.

Zou Kompany geslaagd zijn bij Anderlecht?

Het heeft geen zin om zijn carrière weer helemaal te bespreken, het is al uitgebreid aan bod gekomen. Laten we het kort samenvatten: promotie en recordtitel in de Championship met Burnley, snelle degradatie met echte moeilijkheden om zich aan te passen aan het ritme van de PL (en een middelmatige transfermarkt in de zomer)... daarna een immense uitdaging, en schitterend volbracht, richting Bayern München.







En een vaststelling: Vincent Kompany kan alleen maar... Wouter Vandenhaute bedanken voor die C4 in mei 2022. Er wordt vaak gesproken over de noodzaak in het voetbal om de juiste trein te nemen als die voorbij komt; in dit geval heeft de ex-voorzitter van RSC Anderlecht Kompany gedwongen om een paar haltes eerder uit te stappen dan hij van plan was... maar misschien was dat wel op het juiste moment.

Revisionisme is makkelijk, maar we moeten iets niet vergeten: in mei 2022, toen Sporting afscheid nam van Kompany en Felice Mazzù presenteerde als zijn opvolger, hoopten sommigen. Mazzù had indrukwekkende resultaten behaald met Union, Kompany miste bepaalde tactische basiskennis en had zelf toegegeven dat hij "niet de middelen had om het beter te doen" in het Lotto Park gezien de financiële problemen van de club.

En als hij was gebleven? Had hij het beter gedaan dan een derde plaats en een bekerfinale? De selectie van Sporting is sindsdien niet fundamenteel verbeterd (laten we niet vergeten dat Kompany kon rekenen op spelers als Zirkzee, Doku, Sambi Lokonga, Gomez, Refaelov...). De supporters hebben warme herinneringen aan "Vince the Prince" omdat hij werd ontslagen voordat hij de kans had om zijn balans te vertroebelen. Op het beste moment, misschien.

Kompany moest zichzelf op een hoger niveau testen

Bij Burnley heeft hij alles in een stroomversnelling beleefd: de glorie en de promotie met het voetbal dat hij wilde spelen, gevolgd door een les in nederigheid toen diezelfde principes niet geschikt bleken voor de Premier League. Hij heeft zelfs een middelmatige transferperiode meegemaakt waarvan hij waarschijnlijk lessen heeft geleerd. In twee seizoenen in Engeland heeft hij meer vooruitgang geboekt dan hij bij Anderlecht zou hebben gedaan.

Als Bayern hem wilde, dan is dat omdat de Rekordmeister (die, laten we niet vergeten, niet zijn eerste keuze was) deze vooruitgang heeft gezien. De meest succesvolle club van Duitsland zou nooit de Vincent Kompany van mei 2022 hebben gezocht. En de Vincent Kompany van mei 2022 zou nooit degene zijn geworden die onlangs verlengde tot 2029 in Beieren als hij in het Lotto Park was gebleven. Kortom: bedankt, Wouter...