Vincent Euvrard haalt ook uit naar arbitrage: "Het is veel aan het worden"

Vincent Euvrard kwam tijdens de persconferentie terug op de Belgische arbitrage. De trainer van Standard benadrukt het gebrek aan consistentie.

"Het is ook normaal dat er gepraat wordt over de arbitrage. Ik denk dat het op een gegeven moment zal afnemen, omdat ik me niet kan voorstellen dat het zo eeuwig doorgaat", hoopt hij over de arbitrage in België.

Hij benadrukt een belangrijk punt dat volgens hem voor problemen zorgt: "Het echte probleem is volgens mij de inconsistentie van de ene week naar de andere. Ik denk dat als Angulo de rode kaart had gekregen bij Anderlecht in de 26ste minuut en wij hier na 30 of 35 minuten met Adnane Abid, er niet zoveel controverse zou zijn. Maar wanneer je meerdere weken achter elkaar een rode kaart krijgt bij 50-50 situaties, terwijl er voor de tegenstander niets gebeurt bij duidelijke overtredingen."

Ik denk dat alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en in de spiegel moeten kijken

"In de tweede helft is er ook die fase met Rafiki (Saïd)... Het is waar dat het veel is. Maar ik denk dat alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en in de spiegel moeten kijken. En dat is wat wij gaan doen."

Hij erkent de fouten van zijn team: "Zoals ik de afgelopen weken al heb gezegd, maken wij ook fouten op dat vlak. Dus moeten wij ons aandeel spelen, ik coachen, en de scheidsrechters moeten hun werk correct doen, zodat we kwaliteitsvoetbal krijgen. Dat is het uiteindelijke doel voor iedereen bij Standard Luik: de supporters, de spelers, de coach... Iedereen moet de nodige inspanningen leveren om deze geweldige club te doen groeien."

Er zijn dingen gebeurd, handelingen, die de club niet helpen

"Maar de afgelopen weken, of het nu van de kant van de spelers of de supporters komt, zijn er dingen gebeurd, handelingen, die de club niet helpen," merkt hij op.

Zijn team moet hier lessen uit trekken, denkt de trainer van Standard. "De wedstrijd tegen Club Brugge was, denk ik, een referentieavond op alle vlakken: op voetbalgebied, met de kwaliteit van het spel op het veld, maar ook qua sfeer en de steun van de supporters. Helaas hebben enkelen het feest voor alle anderen verpest."

"Maar we hebben geweldige supporters, die ons vooruit stuwen en ons onvergetelijke momenten laten beleven. Ik denk dat we die richting uit moeten gaan: dat het voetbal hierdoor groeit en dat Standard blijft vooruitgaan," besluit hij.