Jeugdproduct KV Mechelen via PSV naar Westerlo en ... Houtvenne: "Zonder blessure zat ik daar"

KVC Westerlo haalde in het slot van de zomermercato met Enzo Geerts nog een Poolse middenvelder, die geboren is in ... Keerbergen. Hij kwam over van Jong PSV en wordt nu gestald in de Belgische amateurklasses.

De Kemphanen haalden begin september met Enzo Geerts een 20-jarige middenvelder in huis. Hij kwam over van Jong PSV en speelde daar vorig seizoen zestien wedstrijden in de Keukenkampioen Divisie – zeg maar de Nederlandse tweede klasse.

Enzo Geerts op uitleenbasis richting Houtvenne

Enzo Geerts werd in Keerbergen geboren en heeft ook de Poolse nationaliteit via zijn moeder – hij is ondertussen zelfs al Pools jeugdinternational. Dit seizoen zal hij de eerste maanden nog niet spelen bij de A-ploeg van Westerlo.

Hij is voor dit seizoen namelijk uitgeleend aan KVC Houtvenne in de eerste klasse van het amateurvoetbal. Daar speelde hij eerst tien minuten tegen Roeselare en tien minuten tegen Hoogstraten in de eerste speeldagen en daarna werd hij steeds vaker gebruikt volgens Transfermarkt.

Vader supporter van Anderlecht

Hij zal er rustig gebracht worden na maanden blessureleed. De verdedigende middenvelder was acht maanden buiten strijd met een scheur in de quadriceps. “Zonder die blessure zat ik nu nog bij PSV, en de kans is groot dat het bij de A-kern zou zijn”, aldus Geerts in Gazet van Antwerpen.





“Mijn vader is fan van Anderlecht en vernoemde mij naar Enzo Scifo. Westerlo volgde mij al van toen ik dertien was. Ik zal bij Houtvenne spelen tot ik fit genoeg ben, dan keer ik terug naar Westerlo. Ik blij zolang het nodig is om mijn beste niveau te halen.”