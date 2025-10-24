'Engelse topclubs dwarsbomen transfer voor nieuwe winger van KAA Gent'

De Nigeriaanse vleugelspeler Sani Suleiman, actief bij AS Trenčín, stond recent op de radar van KAA Gent. Nieuwe informatie wijst echter op toenemende concurrentie vanuit Engeland, met Chelsea als prominente gegadigde.

Chelsea toont concrete interesse

Volgens Africafoot heeft Chelsea zich gemeld als serieuze kandidaat voor de 19-jarige Suleiman. De speler, die tot juni 2026 onder contract ligt bij het Slowaakse AS Trenčín, werd eerder al gevolgd door Gent.

Ook TEAMtalk bevestigt dat de Londense club een formele stap heeft gezet en de concurrentie aangaat met andere geïnteresseerden. Suleiman, die dit seizoen zeven wedstrijden speelde en daarin twee doelpunten en drie assists noteerde, wordt door Transfermarkt gewaardeerd op 800.000 euro.

Zijn profiel als Nigeriaans jeugdinternational maakt hem aantrekkelijk voor clubs die mikken op jonge, ontwikkelbare spelers. Begin oktober werd Suleiman nog gelinkt aan een mogelijke overstap naar de Planet Group Arena.

Wintermercato trekt stilaan op gang

Die piste lijkt nu minder waarschijnlijk, gezien de toenemende belangstelling uit de Premier League. De keuze van de speler zal in dat geval wellicht ook snel gemaakt zijn. Heel wat clubs beginnen voluit uit te kijken voor hun wintertransfers, waardoor de concurrentie stijgt.

Volgens TEAMtalk zou naast Chelsea ook andere Engelse clubs, waaronder Tottenham, de nodige interesse hebben voor de winger. Van concrete onderhandelingen zou er op dit moment echter nog geen sprake zijn, zo meldt het medium.