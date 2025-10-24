OFFICIEEL: Genk haalt zijn slag thuis: match wordt uitgesteld

OFFICIEEL: Genk haalt zijn slag thuis: match wordt uitgesteld
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Pro League heeft beslist dat het duel tussen Jong Genk en RSCA Futures niet zoals gepland op zaterdag 8 november zal plaatsvinden. De wedstrijd van de dertiende speeldag in de Challenger Pro League wordt verplaatst naar dinsdag 9 december. Dat bevestigde de Pro League vrijdag in een officieel com

De reden voor het uitstel ligt bij het WK U17 in Qatar, dat van 3 tot 27 november wordt gespeeld. Jong Genk levert maar liefst vier spelers aan de Belgische selectie, die onder leiding staat van bondscoach Bob Browaeys. Daardoor vroeg de Limburgse club om de wedstrijd tegen de jonge Anderlecht-ploeg te verschuiven, een verzoek waarop de kalendercommissie is ingegaan.

De vier Genkies die geselecteerd zijn voor de nationale ploeg, zijn Loïc Alvarez Fernandez, Ali Camara, August De Wannemacker en Lucca Brughmans. Zij zullen in Qatar de Belgische kleuren verdedigen in een groep met Argentinië, Fiji en Tunesië. België opent het toernooi op 3 november tegen Argentinië.

“Dit seizoen werd in overleg met de RBFA een uitzondering ingebouwd voor clubs waarvan meer dan twee spelers naar het WK U17 worden opgeroepen”, legt de Pro League uit. “Omdat Jong Genk vier internationals levert, werd de aanvraag voor uitstel goedgekeurd.”

Bij Futures niemand geselecteerd

Bij RSCA Futures is enkel Nathan De Cat geselecteerd voor de U17, maar de jonge middenvelder traint ondertussen al mee met de A-kern van Anderlecht. Voor paars-wit verandert er dus weinig in de voorbereiding op de volgende speeldagen.

Jong Genk is daarmee de grootste leverancier van spelers aan de Belgische U17-selectie. Het uitstel zorgt ervoor dat coach Stijn Haeldermans zijn ploeg niet hoeft te herschikken tijdens het toernooi, zodat de Limburgse talenten na hun internationale avontuur in optimale omstandigheden kunnen terugkeren naar de competitie.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KRC Genk

Meer nieuws

OFFICIEEL: Anderlecht haalt oudgediende terug van bij Ajax: hij krijgt héél belangrijke rol in jeugdwerking

OFFICIEEL: Anderlecht haalt oudgediende terug van bij Ajax: hij krijgt héél belangrijke rol in jeugdwerking

16:19
Benito Raman krijgt verschrikkelijk nieuws, ook slecht blessurenieuws voor KV Mechelen

Benito Raman krijgt verschrikkelijk nieuws, ook slecht blessurenieuws voor KV Mechelen

16:46
2
Ivan Leko verklaart woedende uitspraken van vorige week over KAA Gent-spelers: "Heb ik te veel vertrouwen?"

Ivan Leko verklaart woedende uitspraken van vorige week over KAA Gent-spelers: "Heb ik te veel vertrouwen?"

16:30
LIVE: Eén wijziging verwacht bij Anderlecht, sleutelspeler is fit

LIVE: Eén wijziging verwacht bij Anderlecht, sleutelspeler is fit

13:53
Stef Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment tegen Club Brugge: "Probeer me af te sluiten"

Stef Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment tegen Club Brugge: "Probeer me af te sluiten"

15:50
1
Besnik Hasi keek naar Bayern-Club Brugge: "Ik ben niet verrast"

Besnik Hasi keek naar Bayern-Club Brugge: "Ik ben niet verrast"

14:00
1
La Gazzetta dello Sport maakt Kevin De Bruyne met de grond gelijk: "Hij is een probleem"

La Gazzetta dello Sport maakt Kevin De Bruyne met de grond gelijk: "Hij is een probleem"

15:30
2
Sven Vandenbroeck in dubio over KVM- en Anderlecht-legende: "Het beste en slechtste wat me is overkomen"

Sven Vandenbroeck in dubio over KVM- en Anderlecht-legende: "Het beste en slechtste wat me is overkomen"

13:00
Grote polemiek rond Arthur Vermeeren bij Marseille: coach onder vuur

Grote polemiek rond Arthur Vermeeren bij Marseille: coach onder vuur

14:20
WK-doelman gratis naar België deze winter? Buitenlandse kapers op de kust

WK-doelman gratis naar België deze winter? Buitenlandse kapers op de kust

14:40
Laatste eerbetoon aan Roger Lukaku: begraven in Kinshasa, zonder zijn zonen

Laatste eerbetoon aan Roger Lukaku: begraven in Kinshasa, zonder zijn zonen

10:30
OFFICIEEL: Union SG haalt belangrijke pion bij Club Brugge weg

OFFICIEEL: Union SG haalt belangrijke pion bij Club Brugge weg

13:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/10: Leysen - Van Den Bosch

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/10: Leysen - Van Den Bosch

12:00
Meer dan 60 oud-spelers en ex-coaches van de partij: dit is het programma voor 125 jaar KAA Gent

Meer dan 60 oud-spelers en ex-coaches van de partij: dit is het programma voor 125 jaar KAA Gent

12:20
Foket, Rits, Flips en Ashimeru: daarom trekken ze niet naar de rechtbank tegen Anderlecht

Foket, Rits, Flips en Ashimeru: daarom trekken ze niet naar de rechtbank tegen Anderlecht

10:00
13
Saudi-Arabië wil beter doen dan Qatar: stevige voorbereidingen voor het WK 2034, met dank aan FC Barcelona

Saudi-Arabië wil beter doen dan Qatar: stevige voorbereidingen voor het WK 2034, met dank aan FC Barcelona

12:40
Aderlating voor Racing Genk? Fink komt met update over Heynen die geblesseerd naar de kant moest Reactie

Aderlating voor Racing Genk? Fink komt met update over Heynen die geblesseerd naar de kant moest

09:15
Analist twijfelt niet meer: "Volgens mij beklaagt hij zijn keuze voor Gent"

Analist twijfelt niet meer: "Volgens mij beklaagt hij zijn keuze voor Gent"

11:40
'Als Zeno Van den Bosch niet lukt: Italiaanse club richt zijn pijlen nu op speler van Union SG'

'Als Zeno Van den Bosch niet lukt: Italiaanse club richt zijn pijlen nu op speler van Union SG'

12:00
Was Vrancken een optie om Pocognoli te vervangen? Sportieve baas van Union SG brengt klaarheid

Was Vrancken een optie om Pocognoli te vervangen? Sportieve baas van Union SG brengt klaarheid

11:20
Kays Ruiz kent zijn 'bijgestelde' schorsing na kopstoot na duel met RSCA Futures

Kays Ruiz kent zijn 'bijgestelde' schorsing na kopstoot na duel met RSCA Futures

08:20
"We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal

"We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal

08:40
18
"De Mil is ideale profiel voor Racing Genk", maar net als bij Union SG zal die job voor iemand anders zijn

"De Mil is ideale profiel voor Racing Genk", maar net als bij Union SG zal die job voor iemand anders zijn

08:00
8
Chaos en vrieskou kunnen roet in het eten smijten van Club Brugge-fans, blauw-zwart wel blij

Chaos en vrieskou kunnen roet in het eten smijten van Club Brugge-fans, blauw-zwart wel blij

10:50
Felice Mazzu op weg naar terugkeer in Jupiler Pro League

Felice Mazzu op weg naar terugkeer in Jupiler Pro League

09:30
5
11 op 33: voorzitter van Cercle Brugge komt met opvallende analyse van zijn trainer

11 op 33: voorzitter van Cercle Brugge komt met opvallende analyse van zijn trainer

09:00
1
📷 Goed nieuws? SK Beveren komt met update over Guillaume De Schryver

📷 Goed nieuws? SK Beveren komt met update over Guillaume De Schryver

07:40
Grote ontgoocheling bij Frutos bij Anderlecht? "Achteraf gezien was dat vertrek een geschenk"

Grote ontgoocheling bij Frutos bij Anderlecht? "Achteraf gezien was dat vertrek een geschenk"

21:20
'Engelse topclubs dwarsbomen transfer voor nieuwe winger van KAA Gent'

'Engelse topclubs dwarsbomen transfer voor nieuwe winger van KAA Gent'

07:20
Helemaal tevreden is hij niet: Daan Heymans hinkt op twee gedachten na gelijkspel tegen Real Betis Reactie

Helemaal tevreden is hij niet: Daan Heymans hinkt op twee gedachten na gelijkspel tegen Real Betis

22:40
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/10: Verschaeren

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/10: Verschaeren

20:00
📷 'Buitenlandse club heeft een droom en wil speler van Union SG wegplukken'

📷 'Buitenlandse club heeft een droom en wil speler van Union SG wegplukken'

06:30
Thorsten Fink om één duidelijke reden enorm fier op zijn ploeg na 0-0 tegen Betis Reactie

Thorsten Fink om één duidelijke reden enorm fier op zijn ploeg na 0-0 tegen Betis

21:44
"Ik ben het beu dat men begint te improviseren voor grote toernooien": duidelijke waarschuwing aan Rudi Garcia

"Ik ben het beu dat men begint te improviseren voor grote toernooien": duidelijke waarschuwing aan Rudi Garcia

07:00
2
'Lijdensweg nog niet voorbij: dit lijkt de enige uitweg voor Verschaeren en dat aan spotprijs'

'Lijdensweg nog niet voorbij: dit lijkt de enige uitweg voor Verschaeren en dat aan spotprijs'

20:00
2
Jeugdproduct Gent is na periode bij Kortrijk terug met duidelijk doel

Jeugdproduct Gent is na periode bij Kortrijk terug met duidelijk doel

22:50

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 20:45 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 25/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 25/10 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 25/10 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

1872 1872 over La Gazzetta dello Sport maakt Kevin De Bruyne met de grond gelijk: "Hij is een probleem" 1872 1872 over Benito Raman krijgt verschrikkelijk nieuws, ook slecht blessurenieuws voor KV Mechelen Andreas2962 Andreas2962 over Foket, Rits, Flips en Ashimeru: daarom trekken ze niet naar de rechtbank tegen Anderlecht Standard 2.0 Standard 2.0 over KAA Gent - Standard: - Andreas2962 Andreas2962 over Vanaf nu is het mevrouw Nzeyimana: "Toen ik Aster ontmoette ging het direct over trouwen en kindjes maken" FC BRUGES FC BRUGES over Besnik Hasi keek naar Bayern-Club Brugge: "Ik ben niet verrast" TatstOn TatstOn over "Ik ben het beu dat men begint te improviseren voor grote toernooien": duidelijke waarschuwing aan Rudi Garcia Impala Impala over Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment: "Club Brugge thuis, dan kunnen we iets meer" 1872 1872 over OFFICIEEL: Genk haalt zijn slag thuis: match wordt uitgesteld Dostojewski Dostojewski over Waarom de komende tien dagen cruciaal kunnen zijn voor het seizoen van SK Beveren Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved