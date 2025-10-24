OFFICIEEL: Genk haalt zijn slag thuis: match wordt uitgesteld

De Pro League heeft beslist dat het duel tussen Jong Genk en RSCA Futures niet zoals gepland op zaterdag 8 november zal plaatsvinden. De wedstrijd van de dertiende speeldag in de Challenger Pro League wordt verplaatst naar dinsdag 9 december. Dat bevestigde de Pro League vrijdag in een officieel com

De reden voor het uitstel ligt bij het WK U17 in Qatar, dat van 3 tot 27 november wordt gespeeld. Jong Genk levert maar liefst vier spelers aan de Belgische selectie, die onder leiding staat van bondscoach Bob Browaeys. Daardoor vroeg de Limburgse club om de wedstrijd tegen de jonge Anderlecht-ploeg te verschuiven, een verzoek waarop de kalendercommissie is ingegaan.

De vier Genkies die geselecteerd zijn voor de nationale ploeg, zijn Loïc Alvarez Fernandez, Ali Camara, August De Wannemacker en Lucca Brughmans. Zij zullen in Qatar de Belgische kleuren verdedigen in een groep met Argentinië, Fiji en Tunesië. België opent het toernooi op 3 november tegen Argentinië.

“Dit seizoen werd in overleg met de RBFA een uitzondering ingebouwd voor clubs waarvan meer dan twee spelers naar het WK U17 worden opgeroepen”, legt de Pro League uit. “Omdat Jong Genk vier internationals levert, werd de aanvraag voor uitstel goedgekeurd.”

Bij Futures niemand geselecteerd

Bij RSCA Futures is enkel Nathan De Cat geselecteerd voor de U17, maar de jonge middenvelder traint ondertussen al mee met de A-kern van Anderlecht. Voor paars-wit verandert er dus weinig in de voorbereiding op de volgende speeldagen.

Jong Genk is daarmee de grootste leverancier van spelers aan de Belgische U17-selectie. Het uitstel zorgt ervoor dat coach Stijn Haeldermans zijn ploeg niet hoeft te herschikken tijdens het toernooi, zodat de Limburgse talenten na hun internationale avontuur in optimale omstandigheden kunnen terugkeren naar de competitie.