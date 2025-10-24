Stef Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment tegen Club Brugge: "Probeer me af te sluiten"

Stef Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment tegen Club Brugge: "Probeer me af te sluiten"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De druk op Stef Wils neemt toe. De coach van Antwerp staat na een magere 2 op 18 zwaar ter discussie, en dan komt zondag uitgerekend rivaal Club Brugge op bezoek op de Bosuil. De Great Old, ondertussen pas veertiende in de stand, snakt naar een overwinning om weer ademruimte te krijgen.

“Een duel tegen Club is altijd speciaal, zeker voor eigen publiek”, verklaarde Wils op zijn persconferentie. “De ploeg kent het belang van deze beladen wedstrijd. Met de fans achter ons denk ik dat we tot meer in staat zijn. Dit soort matchen kan vonken geven, en dat hebben we nodig.”

De 43-jarige trainer beseft dat zijn positie op het spel staat. Antwerp verloor de afgelopen weken niet alleen veel punten, maar ook vertrouwen. “Ik snap dat de pers daar de focus op legt en dat jullie kritisch moeten zijn”, reageert Wils. “Maar ik kan mijn energie daar niet in steken. Die moet liggen bij het team en de volgende tegenstander. Uiteraard hoor ik de commentaren, maar ik probeer me daar zoveel mogelijk van af te sluiten.”

Volgens mensen binnen de club blijft het bestuur voorlopig rustig, al beseft iedereen dat een nieuwe nederlaag tegen Club Brugge het vuur alleen maar zal aanwakkeren. Antwerp speelt bovendien de komende weken nog tegen KAA Gent en Union, waardoor Wils dringend een ommekeer nodig heeft.

Wils heeft met Vincent Janssen gesproken over zijn gemiste kansen

Ook spits Vincent Janssen ligt onder vuur na enkele gemiste kansen tegen Standard en Cercle Brugge. “Ik heb er deze week met Vincent over gesproken”, aldus Wils. “Hij zit ermee in, maar we moeten positief blijven. Op training hebben we veel naar doel getrapt, zodat hij het goede gevoel terugkrijgt. Ach, Vincent is oud en wijs genoeg. Soms is één wedstrijd genoeg om het te doen kantelen.”

Op de Bosuil hopen ze dat precies dat scenario zich vanavond voltrekt: een opflakkering tegen aartsrivaal Club Brugge die niet alleen de spelers, maar ook de positie van hun coach nieuw leven inblaast.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Club Brugge
Stef Wils

Meer nieuws

Benito Raman krijgt verschrikkelijk nieuws, ook slecht blessurenieuws voor KV Mechelen

Benito Raman krijgt verschrikkelijk nieuws, ook slecht blessurenieuws voor KV Mechelen

16:46
2
Geduld Antwerp met Stef Wils is mooi, maar dit weekend zal toch belangrijk worden voor The Great Old

Geduld Antwerp met Stef Wils is mooi, maar dit weekend zal toch belangrijk worden voor The Great Old

20:40
3
Ivan Leko verklaart woedende uitspraken van vorige week over KAA Gent-spelers: "Heb ik te veel vertrouwen?"

Ivan Leko verklaart woedende uitspraken van vorige week over KAA Gent-spelers: "Heb ik te veel vertrouwen?"

16:30
OFFICIEEL: Anderlecht haalt oudgediende terug van bij Ajax: hij krijgt héél belangrijke rol in jeugdwerking

OFFICIEEL: Anderlecht haalt oudgediende terug van bij Ajax: hij krijgt héél belangrijke rol in jeugdwerking

16:19
OFFICIEEL: Union SG haalt belangrijke pion bij Club Brugge weg

OFFICIEEL: Union SG haalt belangrijke pion bij Club Brugge weg

13:20
Besnik Hasi keek naar Bayern-Club Brugge: "Ik ben niet verrast"

Besnik Hasi keek naar Bayern-Club Brugge: "Ik ben niet verrast"

14:00
1
Grote polemiek rond Arthur Vermeeren bij Marseille: coach onder vuur

Grote polemiek rond Arthur Vermeeren bij Marseille: coach onder vuur

14:20
Chaos en vrieskou kunnen roet in het eten smijten van Club Brugge-fans, blauw-zwart wel blij

Chaos en vrieskou kunnen roet in het eten smijten van Club Brugge-fans, blauw-zwart wel blij

10:50
La Gazzetta dello Sport maakt Kevin De Bruyne met de grond gelijk: "Hij is een probleem"

La Gazzetta dello Sport maakt Kevin De Bruyne met de grond gelijk: "Hij is een probleem"

15:30
2
OFFICIEEL: Genk haalt zijn slag thuis: match wordt uitgesteld

OFFICIEEL: Genk haalt zijn slag thuis: match wordt uitgesteld

15:00
1
LIVE: Eén wijziging verwacht bij Anderlecht, sleutelspeler is fit

LIVE: Eén wijziging verwacht bij Anderlecht, sleutelspeler is fit

13:53
WK-doelman gratis naar België deze winter? Buitenlandse kapers op de kust

WK-doelman gratis naar België deze winter? Buitenlandse kapers op de kust

14:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/10: Leysen - Van Den Bosch

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/10: Leysen - Van Den Bosch

12:00
Sven Vandenbroeck in dubio over KVM- en Anderlecht-legende: "Het beste en slechtste wat me is overkomen"

Sven Vandenbroeck in dubio over KVM- en Anderlecht-legende: "Het beste en slechtste wat me is overkomen"

13:00
'Als Zeno Van den Bosch niet lukt: Italiaanse club richt zijn pijlen nu op speler van Union SG'

'Als Zeno Van den Bosch niet lukt: Italiaanse club richt zijn pijlen nu op speler van Union SG'

12:00
Meer dan 60 oud-spelers en ex-coaches van de partij: dit is het programma voor 125 jaar KAA Gent

Meer dan 60 oud-spelers en ex-coaches van de partij: dit is het programma voor 125 jaar KAA Gent

12:20
Saudi-Arabië wil beter doen dan Qatar: stevige voorbereidingen voor het WK 2034, met dank aan FC Barcelona

Saudi-Arabië wil beter doen dan Qatar: stevige voorbereidingen voor het WK 2034, met dank aan FC Barcelona

12:40
Analist twijfelt niet meer: "Volgens mij beklaagt hij zijn keuze voor Gent"

Analist twijfelt niet meer: "Volgens mij beklaagt hij zijn keuze voor Gent"

11:40
Was Vrancken een optie om Pocognoli te vervangen? Sportieve baas van Union SG brengt klaarheid

Was Vrancken een optie om Pocognoli te vervangen? Sportieve baas van Union SG brengt klaarheid

11:20
Foket, Rits, Flips en Ashimeru: daarom trekken ze niet naar de rechtbank tegen Anderlecht

Foket, Rits, Flips en Ashimeru: daarom trekken ze niet naar de rechtbank tegen Anderlecht

10:00
13
Laatste eerbetoon aan Roger Lukaku: begraven in Kinshasa, zonder zijn zonen

Laatste eerbetoon aan Roger Lukaku: begraven in Kinshasa, zonder zijn zonen

10:30
Felice Mazzu op weg naar terugkeer in Jupiler Pro League

Felice Mazzu op weg naar terugkeer in Jupiler Pro League

09:30
5
11 op 33: voorzitter van Cercle Brugge komt met opvallende analyse van zijn trainer

11 op 33: voorzitter van Cercle Brugge komt met opvallende analyse van zijn trainer

09:00
1
Aderlating voor Racing Genk? Fink komt met update over Heynen die geblesseerd naar de kant moest Reactie

Aderlating voor Racing Genk? Fink komt met update over Heynen die geblesseerd naar de kant moest

09:15
"De Mil is ideale profiel voor Racing Genk", maar net als bij Union SG zal die job voor iemand anders zijn

"De Mil is ideale profiel voor Racing Genk", maar net als bij Union SG zal die job voor iemand anders zijn

08:00
8
"We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal

"We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal

08:40
18
Kays Ruiz kent zijn 'bijgestelde' schorsing na kopstoot na duel met RSCA Futures

Kays Ruiz kent zijn 'bijgestelde' schorsing na kopstoot na duel met RSCA Futures

08:20
'Engelse topclubs dwarsbomen transfer voor nieuwe winger van KAA Gent'

'Engelse topclubs dwarsbomen transfer voor nieuwe winger van KAA Gent'

07:20
📷 Goed nieuws? SK Beveren komt met update over Guillaume De Schryver

📷 Goed nieuws? SK Beveren komt met update over Guillaume De Schryver

07:40
David Hubert nu al met frustraties: Union SG moet duidelijk iets veranderen

David Hubert nu al met frustraties: Union SG moet duidelijk iets veranderen

05:30
Waren de vier goals van Bayern te vermijden? Vanhaezebrouck analyseert tot op het bot

Waren de vier goals van Bayern te vermijden? Vanhaezebrouck analyseert tot op het bot

22:30
12
📷 'Buitenlandse club heeft een droom en wil speler van Union SG wegplukken'

📷 'Buitenlandse club heeft een droom en wil speler van Union SG wegplukken'

06:30
Analist zeer duidelijk: "Toont aan dat Mogi Bayat nog steeds zwaar weegt op het Belgisch voetbal"

Analist zeer duidelijk: "Toont aan dat Mogi Bayat nog steeds zwaar weegt op het Belgisch voetbal"

23:30
"Ik ben het beu dat men begint te improviseren voor grote toernooien": duidelijke waarschuwing aan Rudi Garcia

"Ik ben het beu dat men begint te improviseren voor grote toernooien": duidelijke waarschuwing aan Rudi Garcia

07:00
2
📷 Opvallend detail in nieuw contract van Vincent Kompany lekt uit

📷 Opvallend detail in nieuw contract van Vincent Kompany lekt uit

21:00
Jeugdproduct Gent is na periode bij Kortrijk terug met duidelijk doel

Jeugdproduct Gent is na periode bij Kortrijk terug met duidelijk doel

22:50

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 20:45 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 25/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 25/10 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 25/10 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

1872 1872 over La Gazzetta dello Sport maakt Kevin De Bruyne met de grond gelijk: "Hij is een probleem" 1872 1872 over Benito Raman krijgt verschrikkelijk nieuws, ook slecht blessurenieuws voor KV Mechelen Andreas2962 Andreas2962 over Foket, Rits, Flips en Ashimeru: daarom trekken ze niet naar de rechtbank tegen Anderlecht Standard 2.0 Standard 2.0 over KAA Gent - Standard: - Andreas2962 Andreas2962 over Vanaf nu is het mevrouw Nzeyimana: "Toen ik Aster ontmoette ging het direct over trouwen en kindjes maken" FC BRUGES FC BRUGES over Besnik Hasi keek naar Bayern-Club Brugge: "Ik ben niet verrast" TatstOn TatstOn over "Ik ben het beu dat men begint te improviseren voor grote toernooien": duidelijke waarschuwing aan Rudi Garcia Impala Impala over Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment: "Club Brugge thuis, dan kunnen we iets meer" 1872 1872 over OFFICIEEL: Genk haalt zijn slag thuis: match wordt uitgesteld Dostojewski Dostojewski over Waarom de komende tien dagen cruciaal kunnen zijn voor het seizoen van SK Beveren Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved