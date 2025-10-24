Stef Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment tegen Club Brugge: "Probeer me af te sluiten"

De druk op Stef Wils neemt toe. De coach van Antwerp staat na een magere 2 op 18 zwaar ter discussie, en dan komt zondag uitgerekend rivaal Club Brugge op bezoek op de Bosuil. De Great Old, ondertussen pas veertiende in de stand, snakt naar een overwinning om weer ademruimte te krijgen.

“Een duel tegen Club is altijd speciaal, zeker voor eigen publiek”, verklaarde Wils op zijn persconferentie. “De ploeg kent het belang van deze beladen wedstrijd. Met de fans achter ons denk ik dat we tot meer in staat zijn. Dit soort matchen kan vonken geven, en dat hebben we nodig.”

De 43-jarige trainer beseft dat zijn positie op het spel staat. Antwerp verloor de afgelopen weken niet alleen veel punten, maar ook vertrouwen. “Ik snap dat de pers daar de focus op legt en dat jullie kritisch moeten zijn”, reageert Wils. “Maar ik kan mijn energie daar niet in steken. Die moet liggen bij het team en de volgende tegenstander. Uiteraard hoor ik de commentaren, maar ik probeer me daar zoveel mogelijk van af te sluiten.”

Volgens mensen binnen de club blijft het bestuur voorlopig rustig, al beseft iedereen dat een nieuwe nederlaag tegen Club Brugge het vuur alleen maar zal aanwakkeren. Antwerp speelt bovendien de komende weken nog tegen KAA Gent en Union, waardoor Wils dringend een ommekeer nodig heeft.

Wils heeft met Vincent Janssen gesproken over zijn gemiste kansen

Ook spits Vincent Janssen ligt onder vuur na enkele gemiste kansen tegen Standard en Cercle Brugge. “Ik heb er deze week met Vincent over gesproken”, aldus Wils. “Hij zit ermee in, maar we moeten positief blijven. Op training hebben we veel naar doel getrapt, zodat hij het goede gevoel terugkrijgt. Ach, Vincent is oud en wijs genoeg. Soms is één wedstrijd genoeg om het te doen kantelen.”





Op de Bosuil hopen ze dat precies dat scenario zich vanavond voltrekt: een opflakkering tegen aartsrivaal Club Brugge die niet alleen de spelers, maar ook de positie van hun coach nieuw leven inblaast.