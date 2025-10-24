Waarom Club Brugge én Union mogen blijven dromen van de top-24

Union SG en Club Brugge gingen ook deze week onderuit in de League Phase van de Champions League. Dat is zeker geen schande gezien de tegenstanders. Bovendien lijkt een en ander toch nog te kunnen gaan meevallen.

Dat Union SG kansen kreeg tegen Internazionale? Dat is een feit. Maar de nederlaag tegen de CL-finalist van vorig jaar was wel ingecalculeerd. Net als het feit dat Bayern München in eigen huis een maatje te sterk zou zijn voor Club Brugge.

En zo totaliseren beide Belgische teams na drie speeldagen dezelfde balans van 3 op 9, al heeft Club Brugge wel een merkbaar beter doelsaldo. En dat zou in de eindafrekening nog wel eens van primordiaal belang kunnen worden.

De kleintjes pakken punten (af)

Al zijn er ook een aantal zaken die in het voordeel lijken te spelen van beide Belgische ploegen. Om te beginnen: niemand lijkt echt kansloos. Dat er net als vorig jaar verschillende ploegen op nul punten gaan eindigen? Dat is nu al bijna niet meer aan de orde.

Enkel Benfica en Ajax staan nog op nul, terwijl een aantal kleintjes zoals Kairat Almaty, Olympiakos, Pafos, Slavia Praag en Bodo Glimt al een paar puntjes hebben gepakt en zo ook afgesnoept van andere teams.

Gelijke spelen zijn de sleutel

Vorig seizoen waren er bovendien amper 18 gelijke spelen van de 144 wedstrijden, of amper 12,5 procent van de matchen. Ook op dat gebied lijkt er dit seizoen misschien wel iets meer mogelijk qua puntenverdeling onderling.

Op dit moment zitten we op 11 gelijke spelen uit 54 wedstrijden, wat toch een gemiddelde is van 20,4 procent van de wedstrijden. En per match dat er een gelijkspel valt, zijn er maar twee in plaats van drie punten in totaal in de vergelijking gebracht.

Wat zeggen de data?

Volgens Opta Analyst liggen er zeker nog kansen voor Club Brugge en Union SG. Op dit moment zou Club Brugge uitkomen op 9,71 punten en Union op 8,47 punten. Daarmee zouden ze respectievelijk 19e en 25e eindigen.

Op dit moment zou je met negen punten (en een goed doelsaldo) zeker kunnen dromen van de top-24. En dus liggen er zeker nog mogelijkheden voor de beide Belgische ploegen, want zeker Club Brugge heeft met Kairat Almaty uit en Marseille thuis nog twee min of meer haalbare pistes op het einde van de campagne.

En ook voor Union SG lijkt het devies: elke match alles proberen en hopen dat er nog minstens één overwinning uit de bus valt, liefst ook zo snel mogelijk. Daarna is er opnieuw veel mogelijk, met ook onder meer nog een match tegen Marseille in eigen huis.

Makkelijk wordt het niet, maar het feit dat het nog kan opent perspectieven. Temeer er dus geen elf punten nodig lijken te zijn in deze jaargang - al kan dat de komende vijf speeldagen ook plots nog helemaal draaien.

Wie haalt de top-24?

11%
11%
0%
78%

Je kan nog stemmen tot 27/10/2025 17:00.

