Antonio Conte lijkt beslissing genomen te hebben: Kevin De Bruyne moet zichzelf weer heruitvinden

Napoli staat nog steeds op zoek naar stabiliteit na de zware 6-2 nederlaag tegen PSV. Trainer Antonio Conte lijkt echter niet van plan om Kevin De Bruyne zomaar in een vaste rol te duwen. Integendeel: de Rode Duivel zou tegen Inter een nieuwe tactische positie kunnen krijgen als valse negen.

De afgelopen dagen in Castel Volturno stonden in het teken van herstel en analyse. Conte liet zijn spelers collectief de video van de Champions League-match bekijken en wees op inzet, werk en opoffering.

De rol van valse negen is geen toevallige ingeving. Met Lukaku en Højlund geblesseerd, en Lorenzo Lucca als enige overgebleven diepe spits, zoekt Conte een manier om De Bruyne te laten renderen zonder het evenwicht van het elftal te verstoren. De Bruyne zelf heeft ervaring in die positie van bij Manchester City.

Het is een delicate opdracht. Als valse negen staat De Bruyne vaak los van de diepe spits, moet hij zelf aanvallen opbouwen en kansen creëren, terwijl hij geen vaste voorzetting voor zich heeft.

Italiaanse media zien het ook gebeuren

De Italiaanse media hebben het idee inmiddels opgepikt. La Repubblica en Corriere dello Sport suggereren dat De Bruyne of Neres tegen Inter als ‘falso nueve’ zullen starten. Toch heerst er onder journalisten scepsis: zal Conte voor zo’n cruciale wedstrijd echt de linies zo drastisch herschikken?





Voor De Bruyne betekent dit vooral dat hij opnieuw moet aantonen dat hij zich kan aanpassen. De Rode Duivel heeft in het verleden laten zien dat hij zowel als spelmaker als aanvaller kan schitteren, maar het Napoli van Conte blijft voorlopig een uitdagende omgeving waarin hij zijn rol moet heruitvinden.