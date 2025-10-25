Man United-coach Amorim is enorm verbaasd door Senne Lammens: dit heeft hij erover te zeggen

Manchester United-trainer Ruben Amorim heeft zijn verrassing niet onder stoelen of banken gestoken over de prestaties van Senne Lammens sinds zijn debuut. De Belgische doelman heeft volgens de coach sneller indruk gemaakt dan verwacht.

Lammens liet zich voor het eerst opmerken tegen Sunderland, vlak voor de interlandbreak in oktober, en bevestigde zijn niveau daarna tegen Liverpool met een sterke prestatie in Anfield.

Amorim benadrukte vooral hoe goed Lammens omgaat met de druk in een moeilijke periode voor de club. “Hij is geen kind meer, maar toch nog jong. Het is moeilijk in deze situatie, met alle speculatie rond de doelmannen, maar hij heeft zich er uitstekend doorheen geslagen", aldus de Portugese coach.

De trainer was ook onder de indruk van de voetballende kwaliteiten van Lammens. Zijn lange doeltrappen waren doorslaggevend in de wedstrijden en zijn vermogen om met beide voeten te spelen, gaf United extra opties tegen een directe tegenstander zoals Liverpool.

Talentvol, maar impact verraste Amorim

“Het belangrijkste is hoe hij verdedigt en kalm blijft onder druk. Ik had verwacht dat hij talentvol was, maar zijn impact heeft me toch een beetje verrast", zei Amorim tijdens de persconferentie.

Amorim sloot af met een brede analyse van het team: “Je ziet vooruitgang in elk duel. Elk team moet zich aanpassen aan onze directe speelstijl en wij passen ons ook voortdurend aan. Senne is daar een groot onderdeel van.”